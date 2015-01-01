 云计算数据中心建设新脉动

“网随云动 云网融合”——数据中心技术论坛在京召开。本次会议，把国内顶尖互联网公司数据中心架构师、几大运营商的数据中心专家以及数据中心产品和方案提供厂商汇集在一起，把脉数据中心建设中现存的问题，共商未来云计算数据中心的发展大计。

至顶网网络频道 07月07日 综合消息：

近日，日由锐捷主办的“网随云动 云网融合”——数据中心技术论坛在京召开。本次会议，把国内顶尖互联网公司数据中心架构师、几大运营商的数据中心专家以及数据中心产品和方案提供厂商汇集在一起，通过互相的交流分享，把脉数据中心建设中现存的问题，共商未来云计算数据中心的发展大计。

此次会议上，来自锐捷、中国移动、联通云、阿里巴巴、美团云、奇虎360、青云、UCloud的各位专家就面向未来的云数据中心产品和方案设计、移动网络架构与SDN数据中心发展规划、下一代数据中心与流量可视化发表了精彩的演讲，并与参会听众一起就“互联网+”时代云数据中心建设共同进行了探讨。

主办方锐捷网络互联网事业部总经理吴吉朋发表精彩致辞

下一代数据中心网络 & 流量可视化——阿里 曹捷

简单的才是稳定可靠的，稳定可靠才能活下来！

首先是由阿里巴巴集团-AIS-网络平台-网络架构师曹捷，为我们带来的“下一代数据中心网络&流量可视化”演讲。

在演讲中，曹捷向我们介绍了阿里的网络现状，并和大家就“超大规模、高性能、低延时、低成本数据中心，看起来很厉害，实则水到渠成”、“流量可视与自动化，看起来云里雾里，实则不可或缺”这两个议题深入的与大家进行了分享。

并向大家介绍为什么“简单的才是稳定可靠的，稳定可靠才能活下来。”会成为阿里数据中心架构设计的根本原则。同时还展示了阿里对400G以太网的预期和流量可视化技术的展望。

承载网架构与 SDN 数据中心发展规划——中国移动 黄璐

从以语音为核心向以内容和流量为核心的新型网络架构演进

中国移动研究院网络所承载网技术经理黄璐

中国移动研究院网络所承载网技术经理黄璐则向大家介绍了移动网络架构与数据中心发展规划：将从以语音为核心向以内容和流量为核心的新型网络架构演进。具体会通过将控制功能集中部署在核心TIC（电信集成云），实现更灵活的网络调度。把媒体面灵活下沉至边缘TIC，优化流量和用户体验，提高网络效率，并通过接入层多手段、多技术按需发展，满足容量和覆盖要求。

美团云混合云实战 ——美团云 陈志勇

美团云高级技术经理 陈志勇

在陈志勇的介绍中，向大家详细阐述了美团云数据中心设计及运维实践、网络设计及运维实践，还有美团云混合云产品的介绍。并且向大家介绍了美团数据中心建设的高标准、严要求，仅在布线规范上，就有着150项以上的要求。

面向未来云数据中心产品和架构设计 ——锐捷网络 高亮

“简单、可靠、标准化不但是用户的需求，也是网络厂商的追求”

锐捷网络互联系统部技术总监 高亮

锐捷网络互联系统部技术总监高亮在“面向未来的云数据中心产品和方案设计”演讲中，向大家详细介绍了，如何基于混合云+混合计算来搭建企业云服务平台，在新的混合虚拟化衍生新的统一融合架构：通过在Underlay上提供简单、可靠的标准化基础承载网络，在Overlay上灵活配置，满足上层业务的快速变更，来搭建统一融合的网络架构；Underlay与Overlay的分离设计实现基于混合云+混合计算的企业云服务；利用网络平台基于SDN+Netconf实现网络设备配置自动化；利用网络平台基于SDN+Netconf实现网络设备配置自动化的精采内容进行了介绍。

同时，还对网络运营自动化、网络运维可视化以及锐捷的数据中心产品及解决方案向大家进行了深入的介绍。

360 的网络运维自动化之路——奇虎 360 李洪亮

奇虎360运维总监 李洪亮用一张在运维圈很火的“一把梭”老大爷照片开始了奇虎360网络运维自动化探索的演讲。

奇虎360运维总监 李洪亮在“360的网络运维自动化之路”的演讲中，就360如何建设自身的网络运维自动化平台向大家进行了介绍：“在360的数据中心中，每个运维人员平均要管理成百、近千台的网络设备。不通过网络自动化提高团队工作效率，这样的工作是无法想像的”。李洪亮介绍了360如何从根据业务需求调整网络设备端口的Vlan ID、网络设备的批量操作、网络设备的上线检查、网络设备的配置自动备份的第一代自动化运维方案逐步演进到目前通过可视化流量分析对核心机房的全流量捕捉和HTTP协议还原，为网络故障准确定位，并且可以对网络路径快速排障。其中详细的对360当前采用的IDC网络流量分析平台、服务器网络状态快速定位系统、网络路径快速排障方法、网络可视化功能以及VxLAN在360数据中心的落地向大家进行了介绍。

对云计算数据中心的反思 ——青云 马志强

海量互联网业务柔性不足！

青云技术总监 马志强在“对云计算数据中心的反思”的演讲中，就当前云计算业务中的海量互联网业务柔性不足问题，从“数据中心的布局”、“数据中心的等级”、“数据中心的建设”以及“数据中心的运营”几个方面进行了深入分析。就当前云计算业务中承载业务对“一点覆盖全国”问题及由此对底层网络提出了超高的要求——互联互通长期处于拥塞状态、骨干网普遍处于高压状态、物理距离导致的时延固定存在等不足进行了分析。并表明：云计算的数据中心布局要贴近客户和骨干网节点，网络质量需首要考虑；云计算对数据中心、网络等基础设施的可靠性要求达到前所未有的高度；如何打造零掉电数据中心、便利而严谨的数据中心等等需要进一步探讨交流。

面向业务的全新沃云交付架构 ——联通 房秉毅

从传统买资源向买服务转变

联通云公司云计算与大数据研发部副总经理 房秉毅在“联通云计算设计和数据中心规划——面向业务的全新沃云交付架构”演讲环节，向大家介绍了联通云的业务规划：利用电信运营商的独特优势，打造“云网合一”的基础设施，提供“网络+平台+产品+应用”的云网一体化服务。将各种通信服务无缝整合的运服务之中。通过资源可视、可控、可管来提高可用性。采用即可调整、即时生效、即可获取的云网联动方式，支撑业务实时调整、调优、切换。

在最后的研讨交流环节，房秉毅、高亮、李洪亮、陈志勇、陈届阳、马志强等专家共同就数据中心建设、SDN解耦、数据中心发展趋势与大家进行了交流与分享。

“简单”、“可靠”、“标准”、“可视”

“简单”、“可靠”、“标准”、“可视”成为了本次“网随云动 云网融合”数据中心技术论坛的关键词语。不但被互联网企业与交换机厂商提起，就连运营商也在对这些关键时时提起。应用的“简单、可靠”背后是对网络产品技术研发的更高更严的要求，“标准”的实施是运计算与运营商对产品通用化的迫切需求。而对流量的“可视”要求，是未来网络管理运维的全新技术趋势。

未来的网络厂商只有达到“简单”、“可靠”、“标准”、“可视”的要求，才可以满足用户的实际应用需求，我们也期望未来有更多网络厂商可以为用户提供出“简单”、“可靠”、“标准”、“可视”的全新网络产品。最后用一句锐捷网络互联网事业部总经理吴吉朋在会上的致辞来做结语：

“在这个‘万众创新’的时代，锐捷网络会一直坚持自主创新的发展道路，扎根行业、深入场景，用持续创新的产品和解决方案，为用户创造价值。”