中国用户期待SDN弥合新痛点 

随着软件定义理念的日益深入，与软件定义相关的技术、产品和解决方案在2016年成为了企业级市场最热门的话题。和以往不同的是，在过去的这一年中，虽然诸如软件定义存储等产品和方案的应用仍处于初期的试点阶段。

随着软件定义理念的日益深入，与软件定义相关的技术、产品和解决方案在2016年成为了企业级市场最热门的话题。和以往不同的是，在过去的这一年中，虽然诸如软件定义存储等产品和方案的应用仍处于初期的试点阶段，但是对于软件定义网络（SDN）来说，在某些行业的应用部署已经开始呈现规模化的应用态势，尤为突出地表现在电信、互联网、金融等行业。同时，教育、医疗、政府等行业对于SDN的需求也在逐渐攀升。

传统网络架构瓶颈凸显，企业业务转型创新遭遇四大难题

当前，在经济增速趋缓的大形势下，中国政府正通过互联网+、制造业2025等国家战略，深入进行产业结构调整、加大战略新兴产业投资、推动民生工程和城镇化进程，以带动中国经济快速前行。在此背景之下，业界权威人士普遍认为，企业要想在复杂的经济环境中立于不败之地，转型和创新是必由之路，而这不仅包括产品创新、业务创新，更包括如何利用创新的信息技术提升企业综合实力。

因此，业务的转型和创新，客观上也推动了企业IT的巨大变革，特别是随着云计算、大数据技术的应用，IT环境云化、大数据技术深入发展让用户正在对IT基础架构变革进行更深层次的思考，特别是在网络基础架构层面。根据计世资讯《2016-2017年中国SDN市场发展状况白皮书》的调查结果显示，用户认为，在IT变革的过程中，网络架构需要为企业业务提供更加有力的支撑，而传统的网络基础架构已经难以满足这方面的要求，并面临着四大难题：

难题一：难以满足业务灵活部署的需求

企业在转型和创新过程中，为了寻找新的利润增长点，往往要开拓新的业务模式，业务部署和上线需要更加灵活、快速，这就要求网络基础架构能够更具弹性，以满足灵活、快速部署的需求。而传统网络竖井式架构导致扩展性差，同时大多基于各厂商独有设计开发，具有封闭、固化等特征，因而欠缺弹性、灵活部署的能力。

难题二：难以满足业务资源整合化的需求

随着IT环境的云化，企业的各种业务应用大都部署在统一的云平台上，需要对整体IT资源进行统一调度，以便更好地运营这些业务。因此用户需要对计算、存储以及网络资源进行资源池化和整合管理，通过云资源池化来摆脱物理网络的重重限制，从而真正实现云网融合。这样做一方面可以简化IT架构的复杂度，另一方面也可以为企业降低总体成本。但是，传统网络架构由于其封闭性和难扩展性，使得用户很难实现上述目标。

难题三：难以满足场景化的需求

随着业务创新和转型的不断深入，企业需要进一步提升客户服务能力，增加客户忠诚度。这不仅需要更多元化的业务模式，还需要为客户提供场景化的业务功能。因此，在IT领域，企业也同样需要IT基础架构能够提供多元化的功能和简便的管理手段，以进一步适应场景化的需求。特别是在网络层面，用户需要网络功能与网络设备解耦，让网络能够为业务应用提供更多的场景化功能，这在电信运营商和金融等传统服务领域需求更加明显。而传统网络由于其功能与设备的强耦合性，给网络功能的开发和管理带来诸多不便，例如电信运营商要部署新的业务、提供新的功能时，必须先部署新设计的、具有相关专用功能的设备，为基于场景化的功能研发带来了巨大的困难。

难题四：难以满足新的运维需求

传统IT基础架构向云架构转型已经成为必然的趋势，企业IT也变得越来越复杂，私有云、公有云、混合云等多种环境同时存在，各类IT设备的数量越来越庞大，而且分布在不同的环境中，这给运维管理带来新的挑战。网络也是如此，对于在同一链路中连接的设备，传统运维方式只能进行单设备的部署和管理，对整网中的流量、设备乃至业务难以做到集中管控、统一业务编排和分发，这种方式已经不能满足云计算、大数据理念下的企业运维思路。

同时，随着DevOps（英文Development和Operations的组合）理念的推广，运维需要更多地和业务、研发、质控等环节紧密地联系在一起。在这样的情况下，企业不仅要对不同IT环境中的设备进行智能化的统一管理，包括实现集中呈现、流量调度、可视化等功能，而且更希望能够将业务根据自身需要快速地编排下发，并在业务发展过程中，特别是在事前或事中，根据业务的变化及时进行调整，而传统的运维方式很难满足这一点。

由此可见，网络层面的挑战和痛点已经成为影响企业加速业务转型和深化创新的重要瓶颈之一。计世资讯认为，为了弥合这些痛点，当前企业在网络方面的投资应该更多地转向能带来更大价值的创新技术和产品方面，例如SDN解决方案。

新需求催热2016年SDN（软件）市场四大核心价值弥合痛点

根据计世资讯《2016-2017年中国SDN市场发展状况白皮书》显示，2016年中国SDN软件市场（主要指SDN控制器及相关的软件解决方案与服务）规模达到了7.2亿元，比2015年增长30.9%，预计到2021年，市场规模将达到46.7亿元。

计世资讯调查表明，该市场之所以有如此强劲的表现，主要是因为SDN的核心价值被国内用户广泛认可，用户更愿意利用SDN弥合上述痛点，其核心价值主要有以下几点：

核心价值一：灵活、弹性地部署业务

SDN通过将网络设备控制面与数据面分离开来，让企业能够更加便捷地搭建网络环境，为企业新业务的部署和上线提供弹性的资源配置，保证业务创新的灵活性，实现“业务应用必须适应网络基础架构”向“网络基础架构快速适应新业务”转变。此外，SDN还可以搭配NFV（Network Functions Virtualization，网络功能虚拟化），通过使用标准服务器、虚拟化等技术，让企业有更多的机会基于现有的网络资源部署更多的业务，支撑企业业务的迭代创新、灵活定义和快速交付。

同时，在快速多变的互联网时代，SDN灵活、弹性的部署也使得新业务测试的难度大大降低，因为SDN能够在软件测试环境下以较低的成本和复杂度来评估新业务的效果，让企业能在多变的市场环境中快速转身，及时调整业务方向。

核心价值二：更好地整合业务资源

SDN抽象出网络操作系统平台，屏蔽底层网络设备物理细节差异，并提供统一的管理和编程接口，以网络操作系统平台为基础开发出应用程序，通过软件来定义网络拓扑、资源分配、处理机制等。因此，用户可以更容易地将网络、计算、存储资源进行整合，能更好地与业务目标保持一致，在IT资源整合的基础上，进一步实现业务全流程的资源整合与部署。

核心价值三：提供场景化服务

随着IT网络建设的不断完善，网络设备及解决方案的部署和应用呈现出场景化的特征，用户需要针对不同场景，诸如数据中心或者广域网等场景提供有针对性的方案。而SDN技术可以将网络硬件设备和业务解耦，使网络功能不再依赖于专用硬件，让SDN提供商可以根据不同应用场景的特点，针对性地开发业务功能，满足客户场景化的方案需求。

核心价值四：为新的IT运维理念奠定基础

正如上文所述，在传统的网络运维方式中，通常只能对链路中的设备进行逐个部署和管理，在云环境下，基于分布式部署的设备不断增加，集中管控的需求也愈加紧迫，上述方式显然无法满足需求。而应用了SDN技术之后，不但可以通过SDN控制器对链路中的大量设备进行集中管理，并且可以进行统一的任务编排和下发，大大简化了运维管理的复杂度。

同时，SDN的核心理念是将网络的控制平面与数据转发平面分离，并进行可编程化控制，从而实现整网（包括流量、业务和设备）的可视化和灵活控制，让企业的IT运维管理水平提升到一个新的层级。

再者，基于DevOps理念，SDN还可以通过北向接口与业务更紧密地连接在一起，为网络及业务应用的创新提供良好平台，从而让IT运维更好地和产品研发、质量控制乃至销售等环节相结合，提升整个企业的业务发展水平。

软件开发成核心竞争力国内厂商主导SDN市场格局

SDN对网络设备提供商的技术积累提出了根本性的挑战，竞争领域已经从硬件设备上升到了软件开发与应用领域。换言之，SDN注重软件研发实力这一特征，进一步重塑了中国网络设备市场的格局。国内提供商在SDN软件开发能力方面的多年积淀，在2016年结出了累累硕果。计世资讯白皮书显示，在2016年中国SDN（软件）市场的竞争格局中，H3C、华为、贝尔、赛特斯、中兴名列前五位。从当前的市场份额来看，国产厂商占据了市场的主导地位，这一方面是由于国产化趋势的影响，而更重要的是，这其中的一些领先厂商，经过了多年的服务积累，针对不同行业用户的需求，提供了场景化的解决方案和服务，受到了用户的青睐。

从整体竞争态势来看，当前，H3C和华为处于领先者的地位，H3C凭借在SDN领域多年的软件开发积累和技术迭代领先于其他厂商，当前，该公司可以提供从SDN设备、SDN控制器、SDN业务编排、SDN应用到SDN管理等全套SDN解决方案。近年来，结合用户对于场景化的需求，该公司又推出了多种基于场景化的“应用驱动网络”解决方案，如应用驱动数据中心、应用驱动园区网、应用驱动广域网等。

华为凭借从存储、网络、计算到云的一体化解决方案，在电信、互联网、教育等领域有着深入的应用。中兴、赛特斯和贝尔主要是与电信运营商合作，为运营商的网络重构提供相关解决方案，处于市场追随者的地位。此外，像大河云联这样的初创企业，凭借广域网SDN的理念吸引用户，也在市场占据一席之地。

SDN应用水平差异明显用户看重提供商场景化方案能力

虽然当前SDN取得了较快的发展，但是仍应看到，中国SDN市场还处于起步阶段，行业应用的广度和深度还有待进一步挖掘。

当前，SDN的主要需求来自运营商、互联网企业和金融机构。并且，不同行业对SDN解决方案的需求存在明显的差异化。

对于电信运营商来说，由通讯服务提供商向数据服务提供商的转变迫在眉睫，网络重构势在必行，对传统电信网络提出了新的要求，如何让网络变得更加智能、开放已经成为运营商的首要任务。为此，电信运营商迫切需要引入新的网络技术来满足新的用户需求。2016年，国内三家运营商相继公布了关于构建下一代网络的技术白皮书，各地SDN的试点应用也相继进行。在这一过程中，他们不仅仅是采购成型的解决方案，还会在SDN解决方案的基础上，结合自身的特点和需求，研发自身需要的功能。

而对于互联网行业来说，随着4K高清流媒体、虚拟现实等业务形态的兴起，对构建支撑新业务发展的网络及其运维管理，研发相关功能需求也越来越迫切，而SDN技术在这些方面给他们带来了更大的自由度。不管是传统的BAT，还是新兴的初创企业，包括云服务提供商在内，他们由于拥有较强的技术实力，因此也会在SDN的技术和功能方面进行大量的研发投入。

当前，金融行业也有越来越多的SDN项目落地。随着互联网企业向金融领域进军，金融机构面临着前所未有的市场竞争。为了应对市场变化，很多金融机构都开始拓展新的业务模式，这其中，互联网金融服务是主要内容之一，为了更好地支撑这些流量无法准确预测的互联网业务，多数金融机构都会选择云平台。与传统模式相比，云平台对网络有着许多不一样的要求，例如整合资源调度、多业务承载、灵活性等方面。而正因为如此，更多的金融机构引入了SDN技术作为云平台的网络支撑架构。

对于其他行业用户虽然也对SDN显示出了极大的兴趣，但更多的还处于观望状态。计世资讯在调研中发现，造成这种局面的原因，并不是这些用户不接受SDN，而是由于当前能够提供场景化解决方案的提供商较少，用户难以针对自身的应用场景部署有针对性的方案，像教育、医疗、制造、能源等行业，由于传统网络架构给IT运维带来的沉重负担，他们迫切需要新的网络技术满足需求，SDN无疑是理想的选择之一。但是不同行业和企业的网络建设进程和阶段各不相同，面临着来自数据中心、广域网等不同领域的问题，如制造行业园区网与核心网之间，教育行业校园网络与城域网之间，他们希望SDN提供商能够针对各自的特点提供相应的解决方案。

计世资讯在调研过程中综合不同行业用户对SDN的需求发现，用户对SDN的应用主要集中在如下场景：数据中心、广域网、园区网。另外，运营商的网络重构，包括城域网、核心网等也是SDN应用的重要场景。当前和未来几年，会有越来越多的行业用户从这些场景维度出发，关注市场上的SDN解决方案，换言之，SDN提供商只有具备场景化方案的研发和服务能力，才能够得到用户的认可。