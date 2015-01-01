告别“手抄报表” 锐捷网络RIIL引领南方医科大学南方医院数字运营 

广州南方医科大学南方医院信息中心携手锐捷网络，借助锐捷RIIL IT综合运维管理平台实现了IT运维主动化、自动化、可视化的管理目标，用这套IT运维的“核心业务”系统，彻底摆脱了“维修科室”的传统印象，逐步成为数字医院发展的创新者和运营者。

如今，各级医院在“互联网+”的大潮下，信息化建设突飞猛进，加速向“数字医院”转型。相应的，IT运维部门的角色也越来越重要。在这一背景下，广州南方医科大学南方医院（以下简称“南方医院”）信息中心携手锐捷网络，借助锐捷RIIL IT综合运维管理平台实现了IT运维主动化、自动化、可视化的管理目标，用这套IT运维的“核心业务”系统，彻底摆脱了“维修科室”的传统印象，逐步成为数字医院发展的创新者和运营者。

“手工抄表”有苦难言，运维困境亟需改变

南方医院创建于1941年，座落在白云山东麓麒麟岗，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型综合性医院。几年前，南方医院投入大量资金建设信息化管理系统，实现了医院数字化，建立了包括CR、DR、CT、MRI、病理、超声、PET和核医学在内的完整影像数字系统和远程医疗系统，能够依靠强大的互联网应用功能为广大患者提供健康管理、预约挂号和丰富完善的诊疗后服务。然而，随着医院规模的不断扩大，以及各项数字医疗设备的升级换代，信息中心却遇到了难以解决的问题，集中在以下三个应用场景：

第一，在南方医院本院区，由于门诊、设备、实验、医技楼分布分散，为信息中心的IT故障定位和问题处理带来巨大压力。同时，医院已经在珠江、燕岭、江都等建立多家分院，存在着地理位置距离远、各院区业务职能有别等问题，这让医院信息部门的运维人员各个忙碌不堪。

第二，随着临床业务窗口的增加，导致终端站点数量几何式增长， 3000多台PC终端通过手工维护、利用Excel进行IP地址分配和管理，不仅无法避免录入错误、故障无法定位的问题，大量终端私自接入也给业务系统安全带来巨大隐患。

第三，临床业务的升级换代不可避免。在升级至第二代HIS（原为“军卫一号”）等系统后，服务器、数据库、存储、虚拟化、中间件等基础资源的稳定性将更加重要，但是面对如此庞大IT规模，“手工抄表式”的运维模式必须彻底改变。

一图可视化，为医院网络“拍CT”

针对南方医院网络基础资源的运维需求，锐捷网络的工程师成为了医院网络系统的“医生”，通过走访一线业务人员、实地勘测，将锐捷RIIL的功能特性落实到用户的实际场景中去，按照南方医院的视角提供一体化的解决方案。

首先，对于多院区运维管理的场景，RIIL实现多院区网络的统一管理，避免了分散运维导致临床业务“孤岛”情况的发生，不仅做到了“一张图”看清全院基础网络运行状况，更减少了运维人工成本的超预算付出。

图：RIIL自动构建网络拓扑

其次，针对IP冲突导致业务体验差的问题，信息部门用RIIL的智能管理工具，改变了传统手工分配IP和Excel表记录WLAN划分的情况，将业务终端与临床科室、临床业务形成关联，让工程师轻松掌握每个业务科室的终端详情和故障原因。当遇到楼层装修、科室搬家的情况时，所有设备可实现自动跟踪。

图：智能工具实现IP资源跟踪管理

最后，面对医院HIS系统切换和其他业务升级的需要，RIIL通过可视化的资源管理，让软件工程师一眼掌握资源的分配、使用、剩余情况，便于及时发现资源的运行隐患，便于软件研发人员和运维工程师有效合作。在统一管理维度下，完成医院HIS等系统的切换、试运行、上线、优化工作，大大提高临床医护人员对业务系统变更的满意度。

图：资源管理支撑业务系统升级优化

走出“灯下黑”，打造信息中心的“核心业务”

对于医院信息化建设而言，医院信息部门不仅是参与者、维护者，同时也是管理者，当自身运维体系出现发展滞后的情况，往往很多医院信息部门都面临“灯下黑”的情况，这就需要尽快对IT运维系统进行创新与升级。

南方医院信息部门从自身实际情况出发，从工作优先级、医院运营管理需求、部门规划发展等多因素思考，逐步建设从临床业务、运维服务、项目管理、团队提升等内容的信息管理平台，让信息部门摆脱了传统意义上的“维修科室”。借助RIIL综合运维管理平台，南方医院信息中心的创新工作迈出了坚实的一步。 RIIL正在逐步成为南方医院信息中心的“核心业务”管理系统，为医院未来的信息化、智能化发展打下了坚实的基础。