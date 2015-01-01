锐捷“教育云”方案正式发布 “融合之力”支撑中小学智慧校园落地

锐捷网络基于“按需融合，随需而变”理念打造的教育云方案正式发布，针对普通中小学和重点中小学数据中心的建设需求，全面降低智慧校园建设和运维成本，助力中小学校实现信息技术与教育教学深度融合的历史性跨越。

近日，锐捷网络基于“按需融合，随需而变”理念打造的教育云方案正式发布。方案融合“三通两平台”的特点，专门针对普通中小学和重点中小学数据中心的建设需求，以锐捷RG-UDS系列超融合一体机为核心，搭载RG-JCOS虚拟化云管理平台，通过“开箱即云、开放架构、集中管理”等创新特性，全面降低智慧校园建设和运维成本，助力中小学校实现信息技术与教育教学深度融合的历史性跨越。

图：锐捷RG-UDS系列超融合一体机“开箱即云”

当智慧校园遇上“能力不足”的数据中心

在教育信息化领域，一些重点学校的校园网已经历过多次改造，也仍有一些中小学的信息化建设还处在起步阶段，学校核心机房亟需新一代云计算技术的补充升级。

目前，大多数普通中小学校的信息化业务平台大致包括：信息部门建立的校园网站、家校通、身份认证和网络基础服务（DNS/DHCP）财务系统、课程资源、视频监控；教育局统一采购的办公OA、绩效考核、人事管理、教学评价等等。同时，率先开展教育信息化建设的重点学校多数已经建立起管理服务、资源服务、智慧校园服务三大业务平台。但随着智慧校园应用逐步深入，“能力不足”的传统数据中心将面临三大挑战。

经过逐年累积，许多基础设备的品牌型号并不一致，各类应用被部署在不同的物理机上，服务器资源利用率不均衡、没有专用存储的情况十分普遍，致使核心业务数据的可靠性存在严重隐患，还造成大量IT资源浪费。

智慧校园平台的上线，对数据中心提出了更高的要求。传统PC端的Web业务激增，移动终端入口高并发的情况也开始出现，都需要高性能和高可靠技术作为支撑；同时，在不同的服务器上运行的业务易形成信息和数据孤岛，为智慧校园的落地增加困难。

针对不同设备、不同业务平台造成的“烟囱式”管理，管理人员很难对间歇性高并发业务的资源灵活调度，而“跨烟囱”的运维，更对学校人力、技术和时间成本形成了挑战。

随需而变：四大创新融为一体

基于“按需融合，随需而变”理念，教育云方案向前兼容，全面整合学校现有基础设施；向后扩展，支持分阶段建设和累加式扩容，并以锐捷RG-UDS系列超融合一体机为核心，搭载RG-JCOS虚拟化云管理平台，提供“四大”创新功能，让智慧校园轻松落地。

集约化建设—开箱即云

在传统的学校信息化建设中，教学处有一套“走班排课”系统、德育处有一套“生涯规划”评测系统、体育组有一套“体能检测”系统、英语组的“中考听说模拟”系统……单独购买服务器、自行备份的情况比比皆是。

锐捷RG-UDS采用了超融合基础架构，将软件、硬件相融合一体，其内置的RG-JCOS虚拟化云管理平台，支持学校根据各业务部门的需求实现资源的自动申请和自动分配。RG-JCOS的虚拟化功可能将基础设施资源池化，其整体性能可由学校自由选择，灵活满足不同业务对计算、存储、I/O弹性配置的需求，这相当于1~4台高性能物理服务器的计算能力。

分布式存储—数据可靠

智慧校园具备了全面感知校园物理环境的能力，需要智能识别师生群体的学习、工作情景和个体的特征，将学校物理空间和数字空间有机衔接起来，这就需要将大量的数据进行分析，其前提就是大数据的存储。

教育云方案可以通过服务器本机硬盘构建分布式存储池，业务数据通过分布式方式存储在本机，默认支持三副本存储，不但提供了高级别的数据可靠性保障，更适用于中小学精品课程、录播教学等行业专属应用的使用体验提升。另外，RG-UDS系列超融合一体机还可以对接现有的SAN/NAS存储，对各种结构化数据实现业务的高可靠保障。

开放式架构—广泛兼容

“三通两平台”的建设，许多学校已经使用了区县一级的数据中心资源，或是采购了亚马逊AWS、腾讯云、阿里云等云服务商的平台资源。

为解决统一管理的难题，基于OpenStack设计的RG-JCOS云管理平台一体机实现“接口+平台”双开放，方便学校对接主流第三方存储、网络设备和第三方云数据中心。

云管平台—集中管理

一提到云数据中心，用户难免对设备兼容性、施工工期、设备改造进度、人力投入、后期维护等状况感到十分为难。

教育云方案提供了“智能部署+智能运维”的一体化模式，不仅可以通过内置自动化部署工具，在1小时完成整个集群部署，更通过内置丰富业务功能的RG-BDS安全管理平台、RIIL运维工具，实现跨品牌的安全管理和IT运维。

图：实现云数据中心各项业务全面接管

覆盖普教全场景 实现云端大跨越

与基础网络的硬件建设相比，数据中心的建设更加要贴近业务。传统的建设思路会导致后续横向扩容的能力较差，不仅需要前沿的整体规划能力，更需要配备专业的技术人员。为此，锐捷教育云方案，从学校规模、校园业务、设备管理三个维度，为用户提供了一站式的开箱即用的服务模式。

使用教育云方案，学校业务部门不需关注建设和维护，即可享受云服务的优质体验，其集约化的建设，实现了学校各科室和用户自行申请、自动分配数据中心资源的方式，既降低了成本，又保障了个性化需求；信息部门无需增加额外的人员编制、无需付出额外的技术培养，即可享受智能化管理的优质体验，其集中的管理平台，提供全图系统化的界面对云数据中心实现全面管控，降低运维保障难度。

因此，整套方案向下提供了针对普通中小学校用户的解决方案，以满足业务较少、性能要求不高、缺少专业技术人员的学校信息化环境；向上提供了支撑“三通两平台”区县节点的云数据中心建设方案，将现有资源充分利旧，并为后续应用提供了“搭积木”的扩展方式，充分保护投资、实现平滑扩展。

当前，我国正处在从教育大国向教育强国迈进的关键阶段。移动互联网、云计算、大数据等技术为教学突破了时空限制，使扩大优质教育资源覆盖面变得更为快捷方便。锐捷教育云方案的推出，直击计算、存储、网络和云平台应用场景中的用户痛点，并由此携手中小学用户实现“智慧校园IT云服务”的大跨越。