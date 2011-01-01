CTO 下午茶：数据中心新常态 

应用数量快速增长，给基础设施带来巨大的压力；复杂的应用互访和安全控制，要求对传统的安全域规划和控制进行重新思考；在公有云上快速部署应用的体验，希望被复制到企业自建数据中心和私有云中……

ZD至顶网网络频道 12月28日 综合消息（文/思科全球副总裁、大中华区CTO 曹图强 ）：

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这是最好的时代，这是最坏的时代，这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬……

——《双城记》查尔斯·狄更斯

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狄更斯描绘的雾都伦敦，就像一个工业时代的经典戏剧舞台，上演一幕幕悲欢离合。 谁能想到，在这个互联网时代，我们竟登上了似曾相识的舞台。

如今的数据中心，越来越像一个 IT 系统的大都市，蓬勃发展但也面临许多挑战和隐忧。

应用数量快速增长，给基础设施带来巨大的压力；复杂的应用互访和安全控制，要求对传统的安全域规划和控制进行重新思考；在公有云上快速部署应用的体验，希望被复制到企业自建数据中心和私有云中；DevOps 工程方法被认为行之有效，未来可能统治整个数据中心。

众说纷纭，我们该如何应对？

假设上述这些都能实现，那自动化部署工具将是必然的选择。但这样的数据中心，对于运管人员来说就越来越像一个个黑盒子，如同在雾霾天看不清眼前的高楼，我们只能祈祷软件工具不出 Bug，或者 Bug 的影响范围有限。

听说有在数据中心门口供关公的，这个我没见到过，但是一定有不少程序猿和工程狮的心里是供的。

回首过去，作为设备和方案的提供者，思科为客户出谋划策时，通常会有完整的架构规划和设计，并一级一级的细化下去，每一个技术组件的构成和设计都可以非常精确。但，这都是基于对业务发展的深入理解和预测。一旦这个前提不存在了，我们该怎么做？

歧路亡羊，我们要换换脑子。

业务虽然难以预测，技术能力和设计原则却可以未雨绸缪。过去十年，“云” 被广泛认可，就是一个很好的证明。数据中心的能力，可以通过 XaaS 的形式准备好，在实际使用时再被引用。就像我们先准备好基础函数库，在软件开发时再调用它们。

未来，数据中心最关键的技术能力和设计原则是什么？

我们总结为 ASAP，就是英文 “越快越好”。没有开玩笑，ASAP 指的是四个关键要素：Analyze（分析），Simplify（简单），Automate（自动化）和 Protect（保护）。四要素互相关联，不仅你中有我我中有你，还嵌入到我们的每一个产品和解决方案中。

· A：Analyze（分析），分析是一切的基础。在数据中心和云建设的领域，我们也全面引入这一能力，提供数据中心的智能化运行分析以及应用与网络关系的深度透视等功能，使得基础设施和应用能同步发展，来配合软件定义数据中心（SDDC）的持续演进。

· S：Simplify（简单），简单即速度。越复杂的应用，越需要简单的架构支撑。我们今天说的简单，不仅仅是设计和构建的简化，还融入了集成分析和业务智能功能，将极大提升使用和管理的敏捷性。

· A：Automate（自动化），自动化可以加快业务发展。在思科的数据中心自动化中，统一的模型和策略一直是中心思想，我们今天正把它融入所有产品线，并进一步跨界打通不同的技术域。

· P：Protect（保护），也就是安全。除了提供更强大的安全产品外，更重要的是我们把安全能力武装到数据中心的每个组件中，让每个节点和网元都成为安全的感知器和执行者。就像一个免疫系统良好的人，不需要依赖抗生素抵御病毒。

举个例子，也许可以帮助我们更清楚地理解 ASAP 四要素相生相成的关系。

当我们谈论 A（Analyze, 分析）的时候，一个典型的解决方案就是思科 Tetration Analytics。它会利用数据中心交换机内置的功能默默地抓取每一个流经的数据包以及相关设备即时信息，传送到大数据存储和分析的后台，通过智能分析，自动总结出应用间的依赖关系和流量模型，并进一步总结出安全域设计和边界策略的最优建议 。同时，就像百度一样，它的操作界面中心是一个搜索栏，你想要知道什么，输入关键词就能自动输出结果，就是这么简单！有 Siri 么？很好的创意啊，目前还没有，但是通过开放的接口集成一个语音交互引擎绝对不是什么难事儿。

ASAP 这种架构与我们通常谈到的架构不同，可以理解成一种 “范式”，比如：面向对象就是一个软件开发领域的泛式。它关心的核心问题是，在不断演进而且越来越复杂的数据中心和云的构建和管理方面，如何做到敏捷、智能、安全，能配合软件应用持续迭代、快速发展，能应对当前和未来未知的挑战。

思科已经走上这个方向，数据中心产品和方案正全面遵循这一理念发展和创新。

数据中心新常态已经来临。你，也准备好了吗？

思科全球副总裁、大中华区 CTO