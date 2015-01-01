Gartner：5家超酷的物联网企业

Gartner最近公布了物联网市场的5家“酷厂商”，这些厂商帮助CIO和利益相关者通过瞄准设计、集成、平台和安全能力的技术，打造物联网解决方案。

至顶网网络频道 07月03日 综合消息：消费者和企业现在可以选择使用大量物联网产品和服务，从连接设备到解决方案——但是Gartner已经找出了几家公司，他们让物联网得到进一步的发展。

Gartner最近公布了物联网市场的5家“酷厂商”，这些厂商帮助CIO和利益相关者通过瞄准设计、集成、平台和安全能力的技术，打造物联网解决方案。

这5家“酷厂商”带来了一系列功能，包括帮助客户加速物联网解决方案投入市场、让解决方案提升到新高度的安全识别能力的解决方案。下面就让我们来看看这5家物联网领域的“酷厂商”。

Exosite

Exosite是一家全球性的物联网软件公司，提供企业物联网软件、数字化转型服务、开发服务。该公司强调，他们基于云的平台Murano可以帮助企业实现端到端的服务，从连接设备，包括设备管理服务；到连接解决方案，例如应用托管。

Exosite最近发布了Exchange Marketplace，这是一个物联网服务、产品和内容库，能够让物联网以集中的方式帮助制造商降低开发成本。

“Exosite作为物联网领域的主要参与者和思想领袖，正在帮助企业组织克服现实世界的张安，发挥物联网的全部优势，这是其他平台做不到的，”Exosite公司首席执行官Hans Rempel在声明中表示。

Exosite拥有强大的合作伙伴计划，包括边缘硅芯片合作伙伴、边缘网络合作伙伴、业务系统和软件合作伙伴、沟通合作伙伴及解决方案合作伙伴。

Hiving Technology

Hiving Technology提供了首个能够给每个人提供独有身份的技术，用于像银行和忠诚度、国家认证和当地身份认证等。

这个名为Hive One ID的技术提供了对个人的安全身份认证，在像家庭自动化、连接车辆或者医疗保健等物联网解决方案中扮演着重要的角色。这项技术还包含安全识别，非常适合作为设备制造商的OEM组件。

合作伙伴可以考虑把Hiving Technology Connect Partner计划用于帮助解决客户挑战的资源、培训和工具。

Reekoh

Reekoh提供的物联网集成平台即服务面向那些实施物联网解决方案的系统集成商。该公司与Libelium、Smarter Technology Solution以及Maxbyte Technologies等公司合作，最近升级了它的平台，支持Docker容器，增强了安全功能，以及一款名为Dashboard Studio的新可视化工具。

Reekoh公司首席执行官Dale Rankine在声明中称：“Reekoh独有的物联网集成平台即服务，结合我们的Plugin Marketplace以及数据工作流设计工具，让客户能够应对物联网领域存在巨大的碎片化问题。通过在所有物联网价值链（设备、网络、服务、安全、平台和应用）点之间实现模块化和可扩展的互操作性，Reekoh解决了企业在采用物联网产品和解决方案——旨在改善客户体验和业务转型要求——时面临一日增加的集成和厂商锁定问题。”

Rigado

Gartner选择Rigado作为物联网的又一家酷厂商，只要是看重它的无线低功耗设备模块、可配置的无线网关以及DeviceOps平台用于安全升级。这些服务构成了一个集成的平台，面向那些在消费者、商用和行业市场设计物联网解决方案的公司。

Rigado最近还宣布在6月的种子融资中获得330万美元，并将利用这笔资金扩大全球覆盖以及扩充物联网连接产品线。

该公司拥有大量合作伙伴和分销商，包括SweetBlue、Wirepas和Future Electronics。

Seebo

Seebo提供了一个物联网创新平台，让制造企业快速、具有成本效益地发布智能解决方案。这家物联网公司的目标是，让它的平台帮助企业“在短短几个月时间内”将概念证明变成商业验证。Seebo提供的解决方案理念映射资源，让客户更清楚地了解项目成本、定价对比以及来自第三方供应商的简单报价生成。

“Seebo能够让制造商快速、简单、有利地把智能理念转化为市场颠覆，让他们通过创新激发产品活力、触发品牌领导力、获得用户数据和提高利润，”Seebo公司首席执行官、联合创始人Lior Akavia在声明中这样表示。