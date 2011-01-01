Gartner应用性能管理魔力象限：SteelCentral APM将在2017大放异彩

《Gartner同业洞察报告》印证，客户认可魔力象限报告中对Riverbed的评估结果，并从使用者体验出发将SteelCentral应用性能管理列入应用性能管理十佳供应商行列。

今天，我想从Gartner最新发布的2016应用性能魔力象限报告谈起。最新报告显示，无论是在关键产品能力还是作为魔力象限的挑战者，Riverbed SteelCentral应用性能管理套件的位置都较前几年有所上升。《Gartner同业洞察报告》印证了这一变化——客户认可魔力象限报告中对Riverbed的评估结果，并从使用者体验出发将SteelCentral应用性能管理列入应用性能管理十佳供应商行列。作为应用性能管理解决方案的领导者，SteelCentral受到分析师和客户的高度认可，背后的原因多种多样。但我想强调的是2016年SteelCentral应用性能管理套件在其发展历程中具有里程碑意义的几件大事：

进一步提升应用性能管理SteelCentral AppInternals方案的能力，获取对业务造成影响的信息，将监测能力拓展至容器环境。

发布AppInternals的SaaS(软件即服务)版本，用户无需在数据中心部署服务器。用户或客户只需简单注册，即可在云内外部署监测代理并在几分钟内获得信息数据。

在AppInternals软件即服务版本中增加用于监测云内外网络流量的功能。该产品目前可实现端到端监测，覆盖所有终端用户、应用、服务器和网络。

收购Aternity公司，这是一家应用性能管理和终端用户体验的领先企业。通过与Aternity的结合，AppInternals及其它SteelCentral组件，将成为2017年市场上最独特的应用性能管理解决方案。

SteelCentral应用性能管理“复兴行动”始于2014年，旨在创建一个在现代应用环境中易于部署、使用和管理的统一平台。随着对核心应用性能管理组件AppResponse、AppInternals和Portal进行重新设计和紧密集成，这一行动现已圆满完成：

现在只需几分钟即可完成SteelCentral应用性能管理的部署工作，借助一种统一的方法实现对云和本地环境的监测。

该平台可提供对所有应用层的全面监测和诊断，从用户设备、线路和应用逻辑直至底层数据源。

用户界面始终保持一致的外观和和风格，新用户和经验丰富的用户都很容易上手。

一直以来，了解用户历程对实现数字化转型这项长期工作至关重要。加入Aternity组件的SteelCentral能够帮助用户获得前所未有的可视化水平，全面掌握用户与用户设备中各类应用的交互状况。这一独特优势与SteelCentral应用性能管理所具有的捕捉、分析每种用户事务的能力深度融合，使该系统成为应用性能管理市场上最全面的数字化体验监测平台。

2016年是SteelCentral应用性能管理的关键一年，2017我们将持续拓展现有平台的各类性能，积蓄能量，继续前进。2017年，该平台将有如下重大变化：

跨云和本地平台部署使应用复杂性进一步提高。此外，容器技术和按需提供的PaaS (平台即服务)资源使得底层环境存在时间变短。鉴于下一代应用的特质，我们引入了性能图表，借助大数据分析来确认并预测应用环境中可能出现的各类瓶颈。我们还将借助额外监测数据持续提升性能图表功能，帮助用户诊断各类更广泛的应用性能问题。SteelCentral Aternity用户设备数据将被整合至应用性能管理平台，从而提高跨域分析能力。

我们还会持续改善开发运维体验，实现整个工具链内的性能数据可用性。我们的目标是帮助客户实现开发—测试—部署周期的完整性能分析，进一步优化应用质量和发布节奏。