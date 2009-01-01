思科Jasper利用多层物联网平台为物联网发展扫除障碍

凭借Control Center 7.0，思科Jasper提供了一种统一解决方案，能够同时满足信息技术（IT）和运营技术（OT）专业人员的需求。

尽管所有领域中投资物联网技术的企业数量都在持续增长，但最新研究显示60%的物联网计划均处于概念验证（POC）阶段。这表示目前企业仍然面临着物联网部署中的严峻挑战，比如更高的灵活性、安全性以及具备解决新应用案例的能力。一直以来，思科Jasper®携手运营商为其庞大的客户群提供支持，助力运营商克服挑战，加速物联网发展。仅过去一年，思科Jasper的企业客户数量就从3500家增长到11000家。为继续满足客户对于物联网解决方案的巨大需求，并帮助客户加速其从最初设计到成功部署物联网的过程，思科Jasper今日推出了一个全新的物联网连接管理平台扩展模型，其卓越优势可以让更多客户从Control Center 平台中获益。

Control Center 7.0这一全新的多层物联网平台，可以满足企业对于更高灵活性的需求。无论企业处于物联网部署的任何阶段，该平台都能提供丰富的选项，满足企业各种需求。此外，该平台包含一系列全新的增值业务，能够满足各行业在物联网创收和安全性方面从未被满足的需求。

思科物联网事业部总经理Jahangir Mohammed表示：“我们的Control Center物联网连接管理平台已有十余年的发展历史，如今已成为全球最大的物联网平台，日均管理4300多万台设备，且每月新增150多万台设备。通过为11000个客户成功部署物联网，思科Jasper积累了宝贵的经验，我们发现企业在不同的物联网部署阶段有不同的需求。我们今日发布了Control Center物联网平台有史以来最大的演进，能够提供灵活的模型和全新的增值业务，从而满足不同阶段客户的需求。”

借助Control Center 7.0，思科Jasper提供独一无二的物联网解决方案，使客户和运营商合作伙伴能够灵活选择和定制适用于其部署需求的功能与业务，轻松实现规模拓展和业务增长。Control Center 7.0独具灵活性，因为它是首款具备以下优势的物联网平台：

• 高级功能：全新的平台层——Control Center Advanced，能够支持更高要求的客户进行更复杂的部署。

• 增值业务：思科推出的两项增值业务与Control Center兼容，能够支持客户解决从未被满足的物联网业务需求。威胁防护和智能安全（TPSS）服务构建于Cisco OpenDNS之上，提供了一款专业的解决方案，能够帮助客户有效抵御恶意软件和其他网络安全攻击。流量细分服务提供了一款全新解决方案，能够支持多种商业运营模型。思科Jasper可以为运营商定制增值业务，以满足其客户的需求。

• LPWAN支持：Control Center 7.0扩展了平台支持能力，支持全球范围扩展和规模增长，同时满足蜂窝移动网技术和包括NB-IoT和LTE-M在内的多种低功耗广域网技术。

思科Jasper运营商合作伙伴——中国联通将使用这些新功能以应对物联网在中国的指数级增长，中国联通Control Center高级功能和增值业务将满足各种行业客户的需求。中国联通和思科Jasper在低功耗广域网LPWAN方面同样走在行业前列，正在为中国企业提供NB-IoT服务，满足物联网发展对低成本、低功耗设备与日俱增的需求。

中国联通物联网业务部总经理陈晓天表示：“过去两年中，中国联通和思科Jasper紧密合作，共同为中国成千上万家企业提供最先进的物联网平台，从而巩固了我们在物联网领域的领导地位。我们将与思科Jasper携手，助力中国乃至世界的企业加速物联网发展，取得卓越的业务成果。通过在中国推出首款支持NB-IoT的商用物联网平台，我们将满足低功耗应用设备数量日益增长的需求，从而推动物联网的新一轮发展。”

Control Center 7.0是首个集成了多项思科技术的物联网平台版本，实现了思科在收购Jasper时做出的承诺——将思科产品组合的强大优势与全球领先的物联网连接管理平台相集成。因此，Control Center 7.0凭借以下优势，解决企业在物联网领域所面临的严峻挑战：

• 多层安全性：在Control Center现有的安全功能基础之上，用户现在能够获得多层安全控制功能，包括设备鉴权认证、语音短信防欺诈、双重身份验证以及其他用于识别和解决已知问题的功能。

• 协作：Control Center 7.0与思科Spark进行了集成，用户可使用联网设备轻松开展协作，从而显著缩短问题解决时间，并降低成本。

• 增强型分析：针对设备行为及使用历史趋势的全新报告能够支持用户针对影响性能、成本和安全的问题采取正确措施。

• 支持低功耗设备：Control Center 7.0是首款支持蜂窝、NB-IoT和LTE-M网络中物联网设备管理的商用物联网平台，能够满足广泛的应用需求。

思科全球高级副总裁，物联网与应用事业部总经理Rowan Trollope表示：“在我们收购Jasper之时，我们向行业承诺，思科和Jasper将产生‘1+1＞2’的效应，我们将携手创造更出色的产品。现在，这一承诺已全面兑现，过去一年我们所取得的成就甚至超越了我们的预期。”

凭借Control Center 7.0，思科Jasper提供了一种统一解决方案，能够同时满足信息技术（IT）和运营技术（OT）专业人员的需求。此前，Control Center是一款独立产品，用于实现对于全球蜂窝网络设备连接的自动化和管理。Control Center 7.0进一步彰显了思科在物联网解决方案领域的领先地位。该平台能够与思科更广泛的物联网运营平台兼容，集成连接管理、数据交付和雾计算功能，提供了一款全面的端到端解决方案。同时，该平台也是对思科全数字化网络架构（DNA）产品的重要补充。思科全数字化网络架构正在推动新一代网络发展，以提升安全性、分析能力和自动化功能，旨在为客户带来全新的物联网、云和移动体验，从而使各个行业的客户都可以从边缘到云端实现物联网的全面管理。