IDC：2021年全球物联网开支预计突破1.4万亿美元

根据IDC全球物联网半年开支指南预测，2017年全球物联网开支同比增加16.7%，突破8000亿美元。到2021年，随着企业组织持续实现物联网所需的硬件、软件、服务和连接，全球物联网开支预计总额将接近1.4万亿美元。

根据IDC全球物联网半年开支指南预测，2017年全球物联网开支同比增加16.7%，突破8000亿美元。到2021年，随着企业组织持续实现物联网所需的硬件、软件、服务和连接，全球物联网开支预计总额将接近1.4万亿美元。

“关于物联网的讨论已经不仅限于连接设备的数量，”IDC物联网和移动副总裁Carrie MacGillivray表示。“当软件和服务一起来实现对物联网端点数据的获取、解释以及采取措施时，物联网就会发挥其真正的价值。IDC通过全球物联网半年开支指南报告，提供了关键用例的解读，在这些领域，企业组织投资以实现物联网承诺带来的业务价值和转型。”

2017年，预计能吸引来大规模投资的物联网用例包括制造运作（1050亿美元）、货运监测（500亿美元）以及生产资产管理（450亿美元）。今年面向电力、天然气和水电的智能电网技术，以及智能建筑技术都会有重大投资，分别为560亿美元和400亿美元。这些用例仍将是2021年前最大的物联网开支领域，同时智能家庭技术也将在未来5年的预测期内实现强劲的增长（复合年增长率为19.8%），而开支增长最快的分别是机场设施自动化（复合年增长率为33.4%）、电动汽车充电（21.1%）和店内背景营销（20.2%）。

2017年在物联网上投资最大的行业包括制造业（1830亿美元）、交通运输（850亿美元）和公用事业（660亿美元）。跨行业的物联网投资，也就是适用于所有行业的用例，例如连接的车辆和智能建筑，将在2017年达到860亿美元，是5年预测期内排名最前的细分领域之一。消费者物联网采购将是2017年第四大细分市场，规模为620亿美元，但是到2021年将成长为第三大细分市场。与此同时，开支增长最快的行业还有保险业（复合年增长率202.%）、消费者（19.4%）以及跨行业（17.6%）。

从技术的角度来看，硬件将成为开支最大的类别，直到去年这一类被快速增长的服务类赶超。硬件开支将主要是将端点连接到网络的模块和传感器，而软件开支则主要是应用软件。服务开支主要是后续服务、内容服务、IT和安装服务。技术类开支增长最快的主要是软件，横向软件和分析软件的五年复合年增长率分别为29%和20.5%。安全硬件和安全软件的投资也会有所增加，复合年增长率分别为15.1%和16.6%。

IDC亚太区（不包括日本）物联网开支研究经理Ashutosh Bisht表示：“随着企业采用由不同厂商提供的新型服务和创新服务，这同时也引入了大量新的威胁，所以升级现有安全系统以确保达到最佳业务成果、投资回报率得到证明，这一点非常重要。”

亚太（不包括日本）区是预测期内物联网投资的领跑者，到2021年预计规模将达到4550亿美元，美国和西欧紧随其后，到2021年将分贝达到4210亿美元和2740亿美元。制造业将是所有三大地区物联网投资的主要行业，其次是在亚太（不包括日本）以及西欧地区的公共事业和交通运输，美国的交通运输和消费者领域。跨行业物联网开支将是所有三大地区最主要的一类，物联网开支增长最快速的地区分别是拉丁美洲（21.7%）、中东和非洲（21.6%）、中东欧（21.2%）。