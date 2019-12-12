新华三：构建智能联接，驱动智慧未来 

12月10日，以“智联接 绘未来”为主题的2019 紫光旗下新华三集团网络产品线年终分享会在京举行。新华三集团网络产品线总体规划部总经理杨海军在会上发表演讲并接受专访，分享了新华三以智能技术加速网络创新的最新战略和技术突破，同时来自中国科学技术大学、鹏城实验室、山东大学等客户和合作伙伴的业界专家也分享了他们以智能联接构建高效网络平台的实践经验。

2019年，新华三集团聚焦“智能联接”战略，践行“以智能联接使能智慧未来”的愿景。杨海军在现场谈到，新华三智能联接战略涵盖了智能连接、方案架构和商业使能三部分，通过引入SNA先知网络架构、内生智能的AI-Inside智能产品和Cloud-Sharing云享模式，将彻底重塑数字时代网络的形态，重新定义网络的效率和管理标准。

新华三集团网络产品线总体规划部总经理杨海军

先知网络架构：让智能成为网络的DNA

SNA先知网络架构包括了统一的网络全生命周期管理平台SNA Center，SDN控制器SeerEngine和先知分析器SeerAnalyzer，通过引入反馈构建智能网络的基础，以精准仿真提供预测的前提，借助融合为用户提供全网一致的网络体验，从而以AI赋能网络管理和运维，创造AI网络管理的全新模式。

基于SNA先知架构的智能引擎，新华三集团于今年推出的AD-NET 5.0解决方案构建了智、融、简的极致用户体验，为客户提供了数据中心网络、园区网、广域网等全场景智能化方案，提升决策和管理效率，AD-NET 5.0方案已在山东大学青岛校区、中航信、海尔等客户网络中获得商用落地和成功实践。

AI-Inside：筑造更强大、更智能、更精益的联接平台



高效的算力是实现智能网络的基础。目前，新华三集团能够提供从接入到核心，从软件到硬件的全场景AI-Inside智能产品。在今年，新华三研发出算力和算法双融合的网络AI模块SeerBlade，通过异构计算、高速网络带来的强大算力以及与中国科学技术大学联合开发的智能算法，提升网络智能管理水平和性能标准。



此外，随着400G以太网逐渐成为数据中心核心以及DCI场景的主流速率标准，主流云服务商、大型互联网企业以及运营商的网络都会向400G演进。新华三集团提前布局，在今年与鹏城实验室一道，率先实现了国内400G以太网的商用落地，为未来400G广泛应用提供了良好的应用支持。



Cloud-Sharing：用云的方式，让AI红利得以共享



面对网络架构转型需求，新华三集团以共享式的开放架构和生态建设，将SNA以云化架构的方式部署，在云端进行统一的洞察分析、模型训练，共享智能联接带来的运维价值，从根本上解决中企业数据分散、经验不能共享的问题。



也是在这一理念的指引下，新华三集团发布了Oasis Cloud-Net绿洲云简网络解决方案，以MSR路由器、园区交换机、无线控制器和无线AP等产品搭建高效灵活的网络平台，并以绿洲云平台贯穿网络的全生命周期管理，以云端集中管控打造现场零部署、零运维的极简体验，将用户从复杂、繁琐的网络运维中解放，以更简单的方式享受数字红利。



从创新到落地，新华三引领网络变革之旅



如今，在数据中心交换机、以太网交换机和企业级无线、SDN、网络管理软件、终端准入控制等领域，新华三集团雄踞中国市场首位，持续引领网络的转型和发展。此外，新华三还与众多业内组织展开广泛合作，共同推进网络生态体系的建设和发展。



面对企业数字化转型的不断深化，网络也将发挥更关键的基础性价值和商业使能价值。作为引领网络智能变革的行业领导者，新华三集团将进一步将智能技术引入网络的管理之中，帮助客户实现数字化转型，夯实智能联接的每一小步，实现智慧未来的人类一大步。