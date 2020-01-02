工业数字化 发掘工业互联网的无尽可能

在近日落幕的2019工业互联网全球峰会上，新华三集团工业互联网产业研究院院长刘赞详细解读了新华三在工业互联网领域的实践探索之路，新华三基于自身实践，将咨询服务与网络、安全、边缘计算、人工智能、工业数字大脑结合，与制造企业共同推进工业4.0实践。

“传统的焊接工艺，如何自动且智能地进行焊接热熔、熔池形成过程的数字化监控，以及焊缝的质量分析及追溯？这是传统工业结合数字化手段升级业务面临的问题。基于‘数字大脑计划’及诸多合作伙伴的力量，紫光旗下新华三集团在工业互联网领域的最终目标就是推进工业全要素数字化，帮助客户实现工业数字化转型。”——新华三工业互联网产业研究院院长 刘赞

互联网时代的到来，颠覆了工业时代的固有生产模式。为了解决以非标为主的工业产品生产难题，传统制造业亟待依托数字化转型拥抱互联网，实现真正意义上的两化融合（工业化和信息化）。信息技术结合运营技术是解决工业互联网所面临问题的最佳路径，然而，工业互联网的标准还在摸索实践和形成积累的过程中，统一标准的建立仍任重道远。

在近日落幕的2019工业互联网全球峰会上，新华三集团工业互联网产业研究院院长刘赞详细解读了新华三在工业互联网领域的实践探索之路，新华三基于自身实践，将咨询服务与网络、安全、边缘计算、人工智能、工业数字大脑等解决方案结合，与制造企业共同推进工业4.0实践。

新华三集团工业互联网产业研究院院长 刘赞

工业互联网推进的关键因素

知识数字化是工业互联网实现全要素数字化、全要素互联以及全价值流动的根本前提。然而，很多工业专家无法将其所积累的工业经验与数字化结合，很多数字专家也无法深入工业领域，两化人才严重缺乏。

同时，工业互联网的发展需要多维度的推动者，包括政府、制造企业、互联网公司及运营商、产业联盟，以及对工业4.0进行底层技术支撑、熟悉信息化和通信技术的ICT厂商。

为加速实现以知识数字化为基本要素的工业数字化转型，新华三集团进行了诸多探索。技术是核心生产力，全球制造业都在尝试用数字化、智能制造的新技术去解决已有的问题，而数字化技术正是新华三的优势所在。

技术支撑，工业4.0的定心丸

以数字大脑计划为引领，新华三集团基于自身丰富的数字化转型实践经验孵化出适用于工业互联网的产品和解决方案，提供了技术咨询服务以及逐级提升的四个解决方案，包括先进网络解决方案、主动安全解决方案、边缘计算解决方案以及工业数字大脑解决方案。

其中，新华三集团以“数字大脑计划”使能工业互联网，以数字基础设施为模块构建数字化转型的地基，搭建业务能力平台赋能知识数字化，通过主动安全和统一运维实现对核心模块的保障，并通过行业合作伙伴的加入，将合作伙伴对业务的理解与新华三的智能数字平台相结合，最终实现1+1>2的效果。

新华三，工业4.0的转化酶

新华三集团为促进两化融合进行了诸多实践，包括正在新建的杭州萧山工厂，致力打造工业4.0的样板工程。同时，新华三与多家制造企业达成深度合作，在高端制造、家电制造、汽车制造等领域持续推进数字化转型、使能工业互联网创新建设。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团正积极投入工业互联网的巨浪，加大对新技术的探索和实践，联合智慧生态合作伙伴，将更多技术能力转化为动力，推动数字经济蓬勃发展。