价值裂变 新华三“5G+工业互联网”赋能制造业数字化转型

近日，2019 山西省工业互联网发展峰会在山西国际会议中心举办，紫光旗下新华三集团工业互联网产业研究院院长刘赞受邀出席大会，并在会上详细介绍了新华三在“5G+工业互联网”领域的实践与探索。

“到2030年，5G的七大应用场景每年可带来一万亿元的增量市场，41%在工业自动化领域，与行业深度融合是5G商业成功的关键。”——新华三集团工业互联网产业研究院院长刘赞

近日，2019 山西省工业互联网发展峰会在山西国际会议中心举办，紫光旗下新华三集团工业互联网产业研究院院长刘赞受邀出席大会，并在会上详细介绍了新华三在“5G+工业互联网”领域的实践与探索，新华三作为5G+工业互联网解决方案的提供商、服务商，致力于为客户业务创新、数字化转型提供全面的数字化解决方案，推动行业应用深度融合。

新华三集团工业互联网产业研究院院长 刘赞

5G+工业互联网实现价值裂变

工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，而5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。新华三认为，5G通过安全可靠的无线接入能力，能够帮助实现工厂自动化、数字化、智能化，达到提质增效降本的效果，加速工业互联网的规模发展，是驱动工业互联网蓬勃发展的助推器。

5G+工业互联网是实现行业应用深度融合的关键，通过5G的超级神经作用，让所有机体产生链接，从而实现转型。5G是工业互联网发展的助推器，它打破了组织边界，从技术引导到产业引导，从工业的思维到产业思维，这种裂变是真正的架构裂变。

数字大脑计划的行业实践——工业数字大脑

为推动“5G+工业互联网”加速落地，新华三集团基于“数字大脑计划”核心战略，为工业和制造业数字化转型提供强大的智能数字平台，并携手工业制造合作伙伴提供智慧工业典型应用，为工业和制造业打造“工业数字大脑”。

5G网络被新华三集团看作是企业“数字大脑”的“超级神经”， 在各行各业的数字化转型进程中发挥着重要价值。在 5G领域，新华三作为5G专有产品和解决方案提供商拥有5G云化小站、5G承载网络、5G MEC、5G边缘云和电信云解决方案 ,新华三有多年的技术积累和工匠精神，提供从5G接入网、承载网到边缘计算的整套5G融合解决方案。

目前，新华三集团通过提供5G+工业互联网底层的数字化技术，联合紫光云引擎及其他生态伙伴共同构建工业互联网平台。由此整合研发设计、制造过程、预测性维护、质量管理等场景化工业服务，并提供企业云图、工业AI决策系统、设备健康管理、生产流程管理等原生、创新型工业应用。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团将与产业界的合作伙伴一起，发挥“工业数字大脑”合作示范效应，推动工业互联网产业的发展，打造更多“5G+工业互联网”解决方案的标杆工程，为制造业数字化转型发展贡献自己的力量。