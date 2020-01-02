新华三助力浙江省人民医院医疗模式革新

智慧医疗提高了医院运行效率，改善了人们的就医体验：医生通过终端设备提前获取患者生命体征信息，为急救病人争取更多救治时间；医护人员在院内任何区域都可以使用移动医疗设备，提高服务效率；母亲可以实时了解新生宝宝的健康状况，有效缓解妈妈的焦虑。

智慧医疗提高了医院运行效率，改善了人们的就医体验：医生通过终端设备提前获取患者生命体征信息，为急救病人争取更多救治时间；医护人员在院内任何区域都可以使用移动医疗设备，提高服务效率；母亲可以实时了解新生宝宝的健康状况，有效缓解妈妈的焦虑……

未来，物联网、云计算、大数据等新ICT技术以及高清视频、增强现实（AR）技术、虚拟现实（VR）技术将被广泛用于医疗领域，为医护人员和患者带来更好的体验，而网络是让这些新技术和新应用稳定、有效运营的基础。紫光旗下新华三集团携手浙江省人民医院，打造高效智慧的医疗网络，在实现智慧医疗的道路上快速前进。

浙江省人民医院作为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性三级甲等医院，不仅在医疗水平和科研技术上不断进取，在数字化转型的道路上亦引领着行业进步。信息化建设初期，浙江省人民医院便通过无线网络部署解决了医院基础信号覆盖问题，满足院内不同业务系统对于网络互联互通的需求。随着移动医疗时代到来，原有的网络覆盖暴露出盲点多、信号弱，网络维护难度大、成本高，且网络安全难以保证等问题，新的应用对浙江省人民医院Wi-Fi升级提出了新的诉求。

新华三集团WLAN全频零漫游解决方案为浙江省人民医院的医疗业务及办公业务提供了强有力的技术支撑，帮助浙江省人民医院打造高效智慧的医疗网络，实现了医院内各区域的无线全覆盖，同时为管理者和医护人员提供了高速、极致的无线办公网络，病人及家属也能够随时随地访问网络。该方案有效解决了移动医护环境下的无线网络需求，简化网络部署，提高网络维护效率，实现了病区移动医护漫游无丢包，保障了移动查房、移动护理和移动PACS系统的稳定运行，医护效率得到了极大提升。此外，新华三提供的智能无线AP拥有物联网接口，支持蓝牙、ZigBee、FRID等丰富的传输方式，可以承载物联数据的回传，为打造智慧医院提供数据层面的支持。

无线物联网网络架构

浙江省人民医院信息中心负责人表示：“我们认为优秀的医院无线网络需要实现无线信号全面覆盖，移动医疗业务无缝漫游，并且能够和IoT终端统一管理。新华三集团为我们提供的正是这样一张优秀的网，并且新华三的无线AP支持物联网接口，这对于我们即将建立的病患监护、医疗安全管理和人员资产管理等医疗物联网相关业务提供了极大支撑。携手新华三，我们将加快医疗物联网的建设，提升医疗效率，减少医疗差错。”

通过无线和物联网技术，新华三集团帮助医院实现治疗、管理、服务过程的智能化、信息化。未来，新华三将以智能数字平台为基础，与生态合作伙伴积极开展智慧应用创新，共同为医疗行业用户打造属于他们的“数字大脑”，加速医疗行业数字化转型。