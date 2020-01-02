新华三赢得终端准入控制产品中国市场份额第一并位列领导者象限

近日，权威ICT市场研究机构计世资讯（CCW Research）发布的《中国终端准入控制产品市场研究白皮书》显示，紫光旗下新华三集团凭借优异的市场能力和产品技术创新力位列领导者象限，以16.8%市场份额位居2018年中国终端准入控制市场第一。

近日，权威ICT市场研究机构计世资讯（CCW Research）发布的《中国终端准入控制产品市场研究白皮书》显示，紫光旗下新华三集团凭借优异的市场能力和产品技术创新力位列领导者象限，以16.8%市场份额位居2018年中国终端准入控制市场第一，占有率超过第二名和第三名的总和。

伴随着移动互联时代的来临以及终端对数字化业务重要性的不断提升，终端准入控制产品历经网络接入管控时代、终端安全管控时代、移动互联管控时代三个阶段，现已进入第四阶段——端网一体化管控时代。当前阶段，IoT终端在网络中的数量呈爆发式增长，实现终端的可视化、终端的系统管理、数据安全管理、网络接入管理一体化成为了终端准入新的诉求，终端准入控制产品需要综合考虑终端性能、业务承载能力、网络带宽能力等多方面要素。

新华三集团EAD终端准入控制解决方案聚焦网络、桌面、行为和数据，从控制用户终端安全接入网络的角度切入，整合网络接入控制、桌面安全、行为审计、数据保护，通过客户端、服务器以及第三方软件的联动，对接入网络的用户终端实施企业终端管控策略，严格控制终端用户的网络使用行为，全面掌控终端敏感数据分布，有效地加强了用户终端的主动防御能力，为企业网络管理人员提供了有效、易用的管理工具和手段。

计世资讯研究显示，政府、金融、制造等行业对于终端准入控制产品的关注度日益提升。随着政府对信息安全的关注度的不断加强，基于政策驱动的安全可靠性需求将进入新的市场阶段，预计集团性国企需求将显著增长。新华三集团EAD终端准入控制解决方案可以实现终端安全全方位管控，服务大量政府及集团性国企。例如，中国银行通过新华三EAD从网络和终端两个层面保障了内部网络的安全性、访问的合规性、问题的可回溯性。国家电网四川省电力公司通过部署新华三EAD实现了入网身份鉴定和终端合规性验证。除此之外，新华三EAD还帮助光大银行、华夏银行、南昌铁路局、海南省政府等用户实现了网络安全接入。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团将持续深耕终端准入控制领域，不断在产品、技术、应用及解决方案等方面进行创新和突破，为百行百业提供高效、智能的网络管理体验。