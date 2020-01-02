新华三跻身IDC MarketScape中国机器学习开发平台主要厂商

近日，全球权威市场研究机构IDC发布了《IDC MarketScape：中国机器学习开发平台市场2019厂商评估》报告，紫光旗下新华三集团凭借在能力和策略两方面的出色实力跻身“Major Player-主要厂商”位置，成为入选的唯一兼具软硬件实力的平台级企业。

近日，全球权威市场研究机构IDC发布了《IDC MarketScape：中国机器学习开发平台市场2019厂商评估》报告，紫光旗下新华三集团凭借在能力和策略两方面的出色实力跻身“Major Player-主要厂商”位置，成为入选的唯一兼具软硬件实力的平台级企业，彰显了新华三在人工智能、机器学习领域的创新实力。

当前，在机器学习等技术创新的驱动下，以行业+AI为基石的智能化应用正在加速各行各业的数字化转型，开启产业发展的新空间。IDC报告显示，2018 年中国人工智能市场规模达100亿元，预计2018-2023年商业化机器学习开放平台的复合增长率将高达62%。

作为推进人工智能技术创新以及产业融合发展的引领者，新华三集团也在持续投入人工智能和机器学习的研究与开发工作，并且致力于为产业的创新和开发提供更加高效的工具。新华三推出的ABC融合云平台的AI服务（AIOS），提供了一体化的软硬件部署和管理服务功能，能够减少开发者系统安装维护工作量。

新华三集团依托从底层数字基础设施到开发平台的全栈式实力，正在以更简化的开发体验，更高效的算力平台，更多样的生态体系，让深度学习、机器学习等创新技术能够与行业的发展相互融合，真正让数字化创新为企业发展创造价值。

人工智能唯有与企业业务相融合，才能真正发挥价值。新华三机器学习产品提供了可视化的建模体验，降低了 AI 工具的使用门槛，让不同层级的企业级用户都可以参与人工智能应用开发的实践过程，提高了建模的效率。





机器学习需要强大的异构计算能力作为支持，给IT架构提出了新的转型要求。新华三拥有全系列的基础架构产品和云数产品线，能够针对机器学习场景提供丰富的GPU服务器，能为用户打造更适用于机器学习工作负载的强大算力基石。





构建多样化的生态体系，在营造AI智慧应用中是不可缺失的重要一环。新华三利用自身平台的规模化优势，提供行业共性的服务。在定制化的服务上，新华三与生态系统中的合作伙伴进行了紧密合作，使其可以在新华三机器学习产品的基础上，基于客户的需求去开发新的应用。





目前，新华三集团ABC融合云平台的AI服务（AIOS）已经成功在中国矿业大学、福建理工学院、华西医院等众多客户中实现落地应用，并在机器学习领域有超过100家合作伙伴，为教育、政务、医疗、金融等行业用户提供AI产品技术。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团能够从算法、算力以及数据等不同维度，为人工智能、深度学习、机器学习构建从底层架构到上层平台的全栈式创新解决方案，同时依托自身多年来的产业实践经验，将机器学习等智能化价值融于产业变革，推动产业的重塑和创新，加速智能未来的到来。