释放数据原力，新华三开启“智能+时代”存储新篇章 

近日，由紫光旗下新华三集团主办的“2019新华三智能存储技术交流会”完成了深圳、成都、西安和上海四站活动。在近两个月的时间内，新华三与英特尔、希捷、博通等产业合作伙伴一道，和数百名行业用户和合作伙伴共话从数字化到智能化的发展进程。

近日，由紫光旗下新华三集团主办的“2019新华三智能存储技术交流会”完成了深圳、成都、西安和上海四站活动。在近两个月的时间内，新华三与英特尔、希捷、博通等产业合作伙伴一道，和数百名行业用户和合作伙伴共话从数字化到智能化的发展进程，探讨智能+时代存储系统的挑战与机遇，展望人工智能带给存储的无限可能，并全方位展示新华三Primera、Nimble、X10000等存储核心价值和技术能力。

活动现场座无虚席，参会听众收获满满

数字化转型正在向“智能化”方向演进，数据存储为我们的“智能化”世界承载着最关键、最核心的数字资产，这个平台需要满足极致的性能、强大的扩展能力、永远在线的可用性和随心所欲的管理，才能为我们未来的数字管理和存储，带来空前的应用体验。新华三集团存储战略以“智能”为核心，通过人工智能与存储的创新结合，构建以服务为中心，面向未来的全新智能存储平台，为数据的高效管理和价值洞察构筑坚实基础。

新华三计算存储产品线副总裁、存储产品线总经理徐润安介绍新华三存储策略

在本次巡展中，新华三集团重点介绍了全新一代关键业务智能存储系统Primera。通过在软硬件设计中采用新架构、新技术、新介质，Primera在性能上实现了122%的显著性能提升，同时支持即时数据访问和分钟级部署，实现了100%的系统可用性，降低了93%的部署时间，进一步加速了与混合云的全面融合，为数据的高效管理和价值洞察构筑了坚实基础。

此外，面对当下和未来的业务需求，新华三集团超越传统存储，以人工智能为助推，引领存储新常态。在本次巡展中，新华三向与会嘉宾介绍了Nimble全闪/混合存储、SimpliVity超融合、UniStor X10000、StoreOnce等创新产品，彰显了自身领先的闪存、海量数据存储技术。配合面向未来的人工智能、超融合以及软件定义等前沿技术，新华三存储以扎实的技术能力和坚实可信的产品，成为企业智能+转型过程中的数据心脏。

参会听众在展区聆听Primera讲解

本次巡展不仅是一次新华三集团存储实力的全面展示，更为区域行业客户搭建了双向沟通与交流的平台。通过巡展，新华三将深入了解当地行业客户个性化需求和实际业务发展情况，同时，通过一系列的内部销售赋能，进一步将存储产品技术服务能力渗透到行业和区域，共同发掘数字化时代的合作机遇，从而推动智能存储解决方案渗透到广泛的区域市场。

在数字化技术成为企业转型与发展基石的时代中，聚焦客户实际需求，洞察行业发展趋势，才能为存储革新设立准确的目标与方向。作为数字化解决方案领导者，新华三集团始终秉持“智领新常态，智绘新未来”的存储发展理念，实现智能技术与存储设备的紧密耦合，并通过与产业合作伙伴的深化合作，进一步推动存储创新，加速数字化时代的创新与突破。