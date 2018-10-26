 进击的“网络巨人” Arista的江湖地位怎么来的？

说起Arista，你也许对它感到陌生，不过我要说它是少数几个有实力和思科掰掰手腕的网络厂商之一，大概你就能够明白它的“江湖地位”了。

说起Arista，你也许对它感到陌生，不过我要说它是少数几个有实力和思科掰掰手腕的网络厂商之一，大概你就能够明白它的“江湖地位”了。

Arista是各大市场分析机构的“常客”，无论是Gartner、IDC还是Forrester报告中，Arista常以领导者的角色出现。例如在Gartner发布的数据中心网络魔力象限中，Arista连续4年被被评为领导者；Forrester发布的2018软件定义网络硬件平台WAVE报告显示，Arista同样以最优势位置出现在领导者行列。

Forrester 2018软件定义网络硬件平台WAVE报告

Arista创立于2004年，并于2008年发布第一款产品，现已在高端数据中心网络市场占据了领先地位，尤其是100G市场，数据显示，Arista占据100G网络市场34%的份额。在美国，无论是云服务还是互联网巨头，Arista均成为它们构建大规模数据中心网络的主要选择。

就在本周二，Arista宣布推出两款32端口400G数据中心交换机，和很多厂商的市场策略不同，Arista的新产品推出意味着发布即可发货。在业内还在讨论400G的时候，Arista就已经第一个提供400G商用以太网交换机。一直以来，Arista总是第一个付诸实践并成功推出产品的公司。事实上，几个月前就已经有云巨头在测试这款样机。400G交换机的商用，再次奠定了Arista强大的技术领先性。

这样的技术领先性尤以体现在其可扩展操作系统EOS和CoudVision自动化管理平台之上。

软件驱动创新的Arista

“Software Driven Cloud Networking”，Arista用这句话作为其品牌Slogan。的确，虽然是一家网络硬件厂商，Arista却在软件创新上下足了功夫。近日，Arista在中国举办了首场媒体沟通会，Arista Networks高级副总裁兼首席销售官Manuel Rivelo、Arista中国区总经理乔岗着重强调了Arista基于软件驱动的创新。

Arista Networks高级副总裁兼首席销售官Manuel Rivelo

“EOS(Extensible Operating System)网络操作系统是Arista的核心创新。”Manuel Rivelo说。从2004年创立以来，Arista便利用核心技术创新构建该网络操作系统。EOS是开放式且基于标准的系统，其独特之处是在所有系统层次上都可以编程，它为其客户的IT工作流程自动化提供了一个理想的平台。

Arista EOS平台的独特之处还在于它从一开始就是作为独立软件产品而设计。EOS如今以vEOS映像形式提供，能够作为VM运行EOS软件。该技术同样可以用来在第三方硬件上运行EOS控制平面。秉承产品和技术创新的传统，Arista还允许将EOS软件作为订阅服务进行授权，以满足云提供商希望使收入流和成本流更一致的需求。

此外，现在EOS还可以以cEOS容器化的方式运行在标准服务器、Arista硬件平台和第三方硬件平台之上。总之，Arista EOS以一种开创性的网络操作系统，能够在多个硬件平台之间实现单一映像一致性，并通过现代化的核心架构实现不中断服务升级和应用扩展。

Arista的另一项核心软件创新体现在CloudVision自动化管理平台上，它构建于感知管理平面（CMP）引擎之上，是一个经过验证的强大平台，可用于交钥匙编排、配置和遥测。 CloudVision提供了一个用于自动化、控制和诊断的工具，Manuel Rivelo用“一个自动化的运维方式”来形容CloudVision的价值，无论是自动化配置、自动化审计、自动化监控、AI智能分析等，CloudVision对于很多不具备软件开发能力的企业提供了福音。

CloudVision最初应用在数据中心，随着Arista对Mojo Networks的收购，现在它将相同的通用运营模式扩展到园区网络，提供统一的有线、无线和数据中心管理。CloudVision的最新功能Device Analyzer提供所有连接设备的库存和深度流量分析。园区管理员可以访问设备类型、连接方法、位置和通信模式。这种可见性使管理员能够识别未经授权的流量和受损的端点。由于CloudVision既支持数据中心也支持园区网络，客户可以利用单一平台进行端到端的故障排除。

推动网络性能跨越，坚定采用开源开放

Arista带给业界的另一个重要创新是使用商用芯片，打破受制于传统方法和供应商锁定的状况。传统做法是组建ASIC工程师团队，不过在Manuel Rivelo看来，专有ASIC将其与专有软件紧密关联起来，创建了供应商锁定，提高了产品成本，并限制了客户选择权。Arista选择的方法是使用商用芯片和开源软件，因为其显著加快了网络创新的步伐。此外，商业芯片能够提供技术最先进的平台，并且受惠于摩尔定律所推动的技术进步，实现越来越高的带宽和密度。

不过，你也许认为业内很多厂商都在使用商用芯片，Arista又有何不同？这里就不得不提Arista能够不断推动网络性能跨越的秘诀。“Arista使用了自己开发的芯片驱动程序，而非芯片供应商的。”Manuel Rivelo强调说，基于此，Arista将芯片性能提高了一个等级。甚至很多时候，芯片厂商主动找到Arista询问其为何将芯片性能发挥到极致，芯片供应商也会在下一代产品研发中融入Arista的建议等。

Arista打造的EOS支持多个系列的商业芯片，这有助于当今及未来的全部数据中心产品快速全面地实现对客户有利的创新。

并且除了采用标准芯片以外，Arista自创立以来也坚持采用开源标准并为开源社区做贡献。Arista相信，在这些框架内进行创新可推动客户成功，并且有助于客户构建真正的多供应商网络。企业需要多种选择，而通过对开放API、开放标准协议和既方便又安全的开放可编程性的支持，使得他们能与Palo Alto Networks、F5、Fortinet和VMWare等伙伴一起打造同类最佳的多供应商解决方案。此外，Arista通过开放式Linux方法支持使用Chef、Puppet和Ansible等标准服务开通和自动化系统。

加大对中国市场投入

随着Arista的技术领先性不断被认可，Arista也开始将视角瞄向中国。事实上，自从乔岗加入Arista任中国区总经理以来，Arista就开始了不断加大对中国市场的投入。

对于明年，Arista的目标是中国业务持续高速增长。按照目前Arista的增长速度，这个目标并不难实现。其实，Arista已经获得了中国某互联网巨头的认可和大量设备采购，以此为敲门砖，乔岗相信Arista会敲开越来越多中国大型互联网公司的大门。

当前，Arista已确立服务于中国互联网和云服务商巨头、运营商、金融和企业的四大目标市场。乔岗相信Arista在中国的路会越走越好、越走越宽，“我们强大的信心来自于Arista强大的技术领先性以及公司对中国市场的承诺。”他说。