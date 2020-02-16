Arista收购多云软件定义网络厂商Big Switch 强化网络分析与可见性

Arista Networks宣布收购了软件定义网络厂商Big Switch Networks，后者此前从Khosla Ventures等投资方那里筹集了超过1.2亿美元的资金。目前Arista尚未对外公布这次交易的条款，而早在去年十月就有关于这次收购的传闻了。

Arista Networks宣布收购了软件定义网络厂商Big Switch Networks，后者此前从Khosla Ventures等投资方那里筹集了超过1.2亿美元的资金。目前Arista尚未对外公布这次交易的条款，而早在去年十月就有关于这次收购的传闻了。

Arista总部位于美国加利福尼亚州圣塔克拉拉，是企业网络市场的主要厂商之一，主要销售交换机、Wi-Fi接入点、相关硬件产品以及管理软件。本周四，Arista公布了第四季度财报，调整后的营业利润为1.834亿美元，收入为5.525亿美元。Arista首席执行官Jayshree Ullal在财报电话会议上向分析师表示，Big Switch“拥有丰富的工程专业知识，使我们能够深入进入分组网络技术领域”。

Arista看中的正是Big Switch的监控功能。Big Switch的两款软件平台可以让管理员集中管理企业网络并发现潜在问题：Big Cloud Fabric平台提供了管理功能，可以配合内置的监视和分析仪表板使用；Big Monitoring Fabric则提供了一组扩展的网络监测工具。

这两个平台都可以部署在公有云和本地硬件中。

Arista将利用Big Switch的技术来强化为交换机提供动力的EOS操作系统，特别是扩展该软件现有的CloudVision和DANZ网络监控模块的功能。Arista首席运营官Anshul Sadana在声明中表示：“收购Big Switch将丰富我们的分析和可见性，帮助客户监控他们的云局域网络。”

而Arista在云网络市场中的动作远不止于收购Big Switch。Arista的大部分收入来自超大规模数据中心客户，而且正如Arista联合创始人Andy Bechtolsheim此前所说，Arista一直专注在这个领域。

众所周知，Bechtolsheim是科技界备受尊敬的人物，被誉为谷歌的第一位投资者。他曾在采访中分享了Arista云战略的简短历史。

“Arista的成立源自于我们与当时在谷歌的一位好朋友Larry Page（谷歌联合创始人）共进午餐，他告诉我，他们最大的问题不是服务器，而是网络，以及满足未来数据中心规模需求的扩展问题。Arista从成立之初就把重点放在云网络上，即使当时这在业内是不被理解的。”