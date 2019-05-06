Arista第一季度收入同比增长26％ 预计下一季度增长将放缓

Arista Networks日前发布了季度业绩报告，包括Facebook在内的超大规模数据中心运营商的需求导致第一季度盈利的增长，Facebook最近与Arista在合作开发分组交换机。

Arista Networks日前发布了季度业绩报告，包括Facebook在内的超大规模数据中心运营商的需求导致第一季度盈利的增长，Facebook最近与Arista在合作开发分组交换机。

Arista在截至3月31日为止的三个月收入为5.954亿美元，同比增长26％，但与上一季度相比持平，大致符合预期。

Arista首席执行官Jayshree Ullal在财报电话会议上表示，“在2019年第一季度里，云巨头细分市场是我们最大的垂直市场。”（https://seekingalpha.com/article/4259433-arista-networks-anet-ceo-jayshree-ullal-q1-2019-results-earnings-call-transcript?part=single）

这既是祝福也是诅咒：Ullal表示，Arista曾预测第二季度会出现低迷，因为Arista已经向主要云客户提供了一系列套件，因而预计2019财年上半年会有一段吸收时间。即将到来的放缓的消息旋即导致股价下跌，交易时段Arista股价下跌了16％。

Arista由三位前思科高管创立，负责人Ullal在交换巨头思科工作了15年，曾与思科长期首席执行官John Chambers一起工作，Ullal最后离开思科。然后Arista就迅速开始蚕食思科的收入。

Arista称在第一季度吸引许多百万美元客户，创下记录。企业客户是继一线云供应商之后的第二大客户群，其次是金融机构，后一类得益于最近收购的低延迟交换专家Metamako。二级云专业提供商和服务提供商排在第四和第五位。

Arista产品的季度收入达5.054亿美元，同比增长24％，而服务在季度内净赚9000万美元，增长了38.7％。差不多四分之三的收入来自美国市场。

Ullal表示，“我们在第一季度与7368 Spline一起发布了两个主要新产品的公告，我们与Facebook密切合作开发，因而我们的旗舰EOS以及Facebook的操作系统得到了平台的支持。”

他表示，“我们还推出了第一款低延迟高精度网络应用平台7130。我们很高兴地看到我们的软件订阅在该季度的创下纪录，与2018年第一季度比翻了一番，CloudVision（https://www.theregister.co.uk/2016/12/06/arista_cloud_portal_bug/）的接受程度越来越高。”

其他有关数据包括：

总收入为2.15亿美元，与去年的1.7亿美元高，毛利为3.81亿美元。

运营费用方面，公司在研发上花费1.2亿美元，在销售和市场营销上花费5100万美元，在管理方面花费1550万美元。

运营收入总计1.94亿美元，高于一年前的1.39亿美元，公司“其他收入”收入为1200万美元。

净收入从去年同期的1.445亿美元上升至2.01亿美元。 Arista第一季度结束时持有现金1.89亿美元，总资产为33亿美元，总负债为9.32亿美元。

现金已授权一项10亿美元的股票回购计划，该计划将持续到2022年4月，现金由营运资金提供资金。

Arista目前的问题在第二季度的指引里突出地表现了出来；Arista预计营收为6亿至6.1亿美元，低于分析师的预期 ，投资者迅速泼冷水，股价应声下挫。

Ullal做了如下的解释，“我们看到3月下旬和4月份的订单强度低于正常水平。因此，我们预测2019年第二季度的增长将偏离我们的正常和历史模式出现放缓。造成这种情况的一些原因为，2018年实现的大规模云计算提供商里的一家提供商导致了2019年上半年吸收期的出现。“