Arista发布季度业绩报告：销售及利润均增加 但股价下跌

2018年第一季度Arista的同比增长率略高于40％，本季度收入达4.2425亿美元。

2018年第一季度Arista的同比增长率略高于40％，本季度收入达4.2425亿美元。





Arista总裁兼首席执行官Jayshree Ullal表示，100 Gbps以太网转变“尚未进入第一局”（借用棒球或板球术语），Ullal预计这种转变可令Arista有机会在2018年剩余的时间内保持向前发展的局面。

即便如此，任何公司如能以40％的速度增长都是件了不起的事情。 Arista对今年余下时间的预测是“25%左右”的增长，消息宣布后Arista股价跌至约245美元，跌幅8.5％。

这给了Arista从长期的角度发展100 Gbps的充分理由。 Ullal表示，该项技术将渗透到云端，从而使25G和50G回归存储网络，而且“明年400G的到来将令我们在100G方面更加强大”。

除上述因素以外，还要考虑到云领域竞争的加剧和产量增加的因素，这些会令价格走低，毛利率下降。Ullal还表示，Arista正在路由器领域发展业务，预计到2018年底，客户数量与2017年底比将翻一番。

Arista公布的本季度GAAP净收入为1.449亿美元，2017年第一季度该数字为8300万美元。

Arista补充表示，Arista预留了600万美元，用于与思科和OptumSoft的诉讼收尾（法律费用未包括在Arista指导内）。

Ullal表示，Arista与思科的诉讼进展意味着Arista不会再经历客户认证延迟，而且在客户实施方面，“我们非常期望在2018年下半年恢复正常”。

而与OptumSoft讼事涉及到Arista联合创始人David Cheriton，事关EOS操作系统某些组件的争执。