Arista Networks发布第一季度财报 收入同比下滑但表现超出预期

该季度Arista Networks在未计入股票薪酬等特定成本下的利润为每股2.01美元，收入为5.23亿美元，同比减少12％，不过这仍大大超出了华尔街此前的每股1.81美元利润， 5.178亿美元收入的预期。

至顶网网络与安全频道 05月06日 编译：尽管云网络厂商Arista Networks公布的第一季度财报收入相比去年同期急剧下滑，但仍超出了此前的预期。该季度Arista Networks在未计入股票薪酬等特定成本下的利润为每股2.01美元，收入为5.23亿美元，同比减少12％，不过这仍大大超出了华尔街此前的每股1.81美元利润， 5.178亿美元收入的预期。

近年来，Arista Networks已经成长为网络巨头思科的一个主要竞争者。Arista Networks推出了用于处理Facebook和Yahoo等网络巨头超大规模数据中心流量的网络交换机产品。

在刚刚结束的这个季度中，Arista Networks收购了软件定义网络初创公司Big Switch Networks，交易金额未对外公布。Arista Networks称，将利用Big Switch的网络监控工具来增强其交换机所采用的EOS操作系统，特别将扩展该软件现有的CloudVision和DANZ网络监视模块功能。

Arista Networks首席执行官Jayshree Ullal在一份声明中表示：“尽管我们经历了全球新冠病毒大流行，但仍在2020年第一季度实现了稳健的财务业绩。我们致力于保护员工的安全，同时在这个不可预测的时代为我们的客户、股东和所在领域带来价值，相信未来我们将变得更加强大。”

可能Arista Networks会变得更强大，但同时也在遭遇短期的挑战。Arista Networks对第二季度的指引低于预期，这让投资者感到失望。Arista Networks预计，第二季度的收入在5.2亿美元至5.4亿美元之间，此前华尔街预期的收入为5.42亿美元。

Arista Networks股价在盘后交易中下跌超过3％，此前在常规交易中上涨了4.5％。