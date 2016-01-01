Arista的收入和利润飙升 与思科的专利诉讼解决方案接近尾声

新贵Arista Networks的客户认证由于思科提出的专利诉讼未未结案而延迟，因而导致了旗下部分收入的推迟，但Arista的2017年第四季度业绩和全年业绩仍然保持坚挺。

至顶网网络频道 02月20日 国际消息： 新贵Arista Networks的客户认证由于思科提出的专利诉讼未未结案而延迟，因而导致了旗下部分收入的推迟，但Arista的2017年第四季度业绩和全年业绩仍然保持坚挺。

Arista上周五公布了业绩报告，2017年第四季度的收入为4.679亿美元，与2016年第四季度收入比增长了42.7％，2017年全年收入为16亿美元，同比增长45.8％。第四季度的收益为1.038亿美元，全年收益为4.23亿美元。

业绩报告在一定程度上反映出公司与思科的漫长官司即将结束。Arista曾于2016年9月宣布推出针对所谓“专利945”的解决方案，不过首席执行官Jayshree Ullal在收益电话会议上就表示，当时开始认证该解决方法的客户只能在自己的环境里工作。

Ullal表示，“大部分的认证都是在第四季度完成的” ，但“有些认证会延续到第一季度”。

她表示，只有一些非常复杂的使用案例未能在2017年末前完成。

微软情况的为Arista提供了一个亮点。 Ullal表示，Arista得以在微软的运营范围内拓展业务，算上国际拓展（例如，在以色列的数据中心拓展），微软的业务占了Arista销售额的16％（2016年也是该数字）。

Ullal预计，Arista的其他“云计算巨头”客户将继续推动Arista收入的增长，同时，该部分将重新平衡业务，朝着非美国收入方向发展（本月早些时候，Arista的对手思科做的一个大同小异的类似预测也表示，北美的业务可能趋于平缓，大型云需要在更接近世界其他地区用户的地方创建数据中心）。她表示，Arista今后一段时间业务的60％可能来自国际市场。

市场开始向100 Gbps以太网和400 Gbps以太网的转型，但Ullal表示该趋势的影响是许多许多年的事情：现在的100 Gbps部署是在为她所说的10 Gbps端口及日益普及的40 Gbps端口的长尾巴提供服务。

类似的模式也出现在更高以太网速度的市场上：由40 Gbps和100 Gbps工作负载驱动的主干流量将由400 Gbps以太网取代。她认为Arista大部分大客户将在2019年开始试用400 Gbps。

我们上周曾报道过Arista的又一个胜利，联邦法院2月14日宣布维持早前上诉及专利委员会做出的思科''专利668 '（美国专利7,224,668，该专利含“呼叫面安全和交通流量管理”）无效的决定。

Arista的业绩报告文件可从这里（https://investors.arista.com/Communications/Press-Releases-and- Events/Press-Release-Detail/2018/Arista-Networks-Inc-Reports-Fourth-Quarter- and-Full-Year-2017-Financial-Results/default.aspx）下载。



