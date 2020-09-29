Arista Networks收购AI威胁检测初创公司Awake Security

至顶网网络与安全频道 09月29日 编译：Arista Networks昨天表示，已经达成协议收购网络威胁检测初创公司Awake Security，后者已经累计获得近8000万美元的融资。这次收购的价格尚未披露。Awake很可能并不是因为资金匮乏而决定出售公司的，因为就在5个月之前，其刚刚在B轮融资中获得了来自Greylock Partners和Bain Capital Ventures在内的财团的3000万美元融资。

当时Awake表示，今年的经常性收入比上一年增加了近700％，这意味着Arista可能在8000万美元融资基础上付出了可观的溢价。Arista主要是为企业提供网络设备和管理软件。Awake则开发了一个软件平台，利用人工智能查找公司网络内部的潜在威胁。

Awake表示，这款平台不仅可以发现恶意软件，而且还有其他不使用恶意代码的威胁。据Awake称，该技术可以检测网络钓鱼电子邮件以及黑客试图利用被盗员工凭据访问内部系统的行为，通过在公司网络中部署软件传感器来扫描威胁，以扫描数据流量从而发现可疑活动。

这一切的背后，是Awake称之为联合学习的AI技术。AI安全工具通常是通过将数据发送到云后端处理来分析网络活动的。相比之下，Awake的联合学习方法让平台可以在客户自己的基础设施上进行分析，从而加强了隐私性，因为敏感的网络活动数据不会离开企业内部。

Arista将通过这次收购增强自身的网络安全能力。Arista首席执行官Jayshree Ullal在博客中详细介绍了这次收购将把Awake的威胁检测监视技术，与Arista现有产品中的网络监视功能进行集成。

Ullal写道：“我们想提供一种解决实际问题、同时尊重与网络安全提供商现有合作伙伴生态系统的解决方案。网络是安全领域重大转型的核心，其中涉及到主动检测和响应。”

Awake首席执行官Rahul Kashyap在另一篇博客文章中写道，Arista建立了“可自动执行、集成和协调任务的认知管理平台，这与Awake的安全运营未来愿景是相类似的。”

从行业层面来看，由AI驱动的自动网络威胁检测理念很好地推动了自动化技术在䧶网络厂商中的普及。Arista两大主要竞争对手——HPE旗下的Aruba部门以及Juniper Networks——最近都推出了各自的AI解决方案实现网络故障排除的自动化。Arista收购Awake标志着未来安全故障解决将成为整个愿景中的一个组成部分。