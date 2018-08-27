五分设备五分运维 飞鱼星推出星云云管理平台

随着移动互联网建设的高速发展，除了单纯的追求高带宽、高速率外，安全的网络、高效的网络和可运营的网络成为越来越多的用户关注的焦点，网络精细化管理也越来越深入人心，一套优秀的综合管理软件无疑对网络精细化管理起到至关重要的作用。

随着移动互联网建设的高速发展，除了单纯的追求高带宽、高速率外，安全的网络、高效的网络和可运营的网络成为越来越多的用户关注的焦点，网络精细化管理也越来越深入人心，一套优秀的综合管理软件无疑对网络精细化管理起到至关重要的作用。

基于多年的积累和对用户无线网络的深入理解，飞鱼星推出“星云”云管理平台集成深度运维与图形化操作为一体，打造“五分靠设备，五分靠运维”的优质网络。将为用户提供实用、易用的网络管理功能，在网络资源的集中管理基础上，实现拓扑、故障、性能、配置、安全等综合运维功能，不仅提供功能，更通过流程向导的方式告诉用户如何使用功能满足业务需求，为用户提供网络精细化管理最佳的工具软件。云管理平台除了涵盖网络管理功能外，还是移动运维和消息中心的承载平台，共同实现管理的深入融合联动。

云统一管理，轻松玩转网络

一个账号可以统一管理各个分支网络，跨越地域、跨越设备类型、跨越角色。

1、自动网优：在星云架构下实现无线组网，做到无线网络一键优化，支持5G优先和负载均衡，确保企业级无线体验。

2、全网可视：全网设备状态可视化和细化指标可视化。

3、统一管理：所有OTA固件和操作配置可批量从云端下发，也可分组下发。

极简部署，省时省事

零成本：不用本地AC，也能进行统一配置；

零干预：设备通电后，手机扫码绑定，自动连接云平台；

零配置：配置模板批量下发。

丰富的认证和数据管理

支持微信认证、短信认证、免认证和用户认证等多种认证方式；

各种丰富列表，帮助客户呈现整网的实时数据，方便直观的理解网络运行状况。

易操作，易维护

通过手机APP “星云AIR精灵”实现当下最流行的移动端运维操作。

简单上手：扫一扫，设备上线；

移动运维：手机就能管理，轻松移动运维；

及时告警：第一时间通过多种渠道推送告警信息。

星云云管理平台配套设备

飞鱼星星云系列智能无线接入点，是为配合云平台管理专门推出的一系列无线，采用分布式架构的云AP（Access Point）。可视为虚拟化大天线，无需进行功能配置，只需把AP通电接入到网络中就可以完成部署，扩展无线就像安装灯泡一样简单。AP具备室外式、吸顶式、面板式等多种形态，满足多种客户环境的部署要求，需要与NR系列配套使用。

飞鱼星N系列是面向“互联网+”时代的高性能云管理一体化产品。支持特有的智能组网特性，无需无线控制器，接入Internet，设备间即可完成整网设备间的相互发现、相互组网与配置下发等操作，并可通过易网络APP快速完成设备的开通上线与配置，远程管理与运维等，大大减少了无线网络建设过程中设备成本、人力成本与时间成本的投入。

用户可通过APP、Web、星云平台、NR网关等方式对全网设备进行全面的本地管理或远程管理，或是分享给他人进行协助管理，从而实现任意人员（Anyone）在任意时间（Anytime）、任意地点（Anywhere）采用任意终端（AnyTerminal）对任意设备（Anyevice）的5A级管理。

典型应用

组网优势：

1、多款运维工具随时随地让工程师掌控网络状态；

2、全国各地的网络能在总部中心进行集中运维管理；

3、新建网络的时间大大缩短；

4、所有设备批量升级，批量配置；

5、一键体检和无线优化，快速帮助客户处理复杂的问题；

6、提供多种认证上网方式，帮助客户提升网络接入安全性；

7、提供适合于企业环境的VPN统一管理；

8、根据管理需要进行应用限制和流量管控。