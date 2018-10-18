广州记者乡村俱乐部选择飞鱼星提升网络品质

近3年，几乎所有新建酒店都将无线覆盖作为一项重要的基础设施来建设，很多已经营业的星级酒店也在积极升级改造酒店原有的无线网络，而俱乐部共6层楼，2-5层每层30个房间，1层为大堂和酒吧，实现房间、走廊，大堂和会议室等区域的无线覆盖。

客户介绍

广州记者乡村俱乐部曾用名为广州九州阳光酒店，位于广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，是广州日报报业集团下属单位广东广州日报传媒股份有限公司全资拥有，该俱乐部的设计充分体了现巴洛克园林建筑风格，将欧洲典雅的建筑艺术和东方现代时尚揉合于一体。

俱乐部有可容纳250人的会议中心、多功能厅和大小会议室数十间，备有中西餐厅、宴会厅、VIP厅房。康体中心拥有室内恒温游泳池和壁球馆、篮球馆、保龄球、乒乓球、桌球、网球、仿真电子游戏机、桑拿浴室、保健按摩等设施应有尽有，是客人会议、商务、休闲度假的首选之地。

酒店标志

酒店全景

客户需求

近3年，几乎所有新建酒店都将无线覆盖作为一项重要的基础设施来建设，很多已经营业的星级酒店也在积极升级改造酒店原有的无线网络，而俱乐部共6层楼，2-5层每层30个房间，1层为大堂和酒吧，实现房间、走廊，大堂和会议室等区域的无线覆盖，因此为给客人提供高质量的无线网络服务，将对现有网络进行升级改造，具体解决的问题如下：

1、房间和餐厅都采用无线小路由器进行部署，无线没有统一的SSID。连接WiFi经常出现掉线，连接不上，卡的问题。同时，由于小路由器接入数量多，内网经常出现DHCP冲突的情况；

2、由于采用的是家用设备，无线路由器性能十分有限，如果酒店餐厅举办发布会、组织活动时，会出现大量无线终端需要接入网络。现有设备从性能和功能上都无法满足需求，直接表现为，连不上无线，网速慢、网络掉线等问题；

3、家用无线小路由器数量过多，管理和维护非常繁琐，网络体验效果差，经常会得到客户的投诉。

方案介绍

为解决酒店现有网络中出现的问题，飞鱼星售前工程师对现场进行实地工勘后，为酒店提供了一套极具性价比，又符合实际应用环境的酒店场景化无线网络解决方案。

方案拓扑图

采用AR4500G作为出口网关，可带机800-1000台终端，管理AP数量可达250，强劲的性能满足整体的网络需求；

采用VS5728G三层交换机作为核心交换机，强劲的转发性能，划分VLAN实现有线、监控和无线的隔离，方便管理和维护网络；

楼层交换机采用VS2026FP给予AP进行供电和数据转发；

每层楼客房采用WS31进行无线覆盖，而走廊、大堂、餐厅通过WS120进行无线覆盖，以达到整个酒店的无线全覆盖，AP通过AR4500G统一管理，实现无缝漫游，客人从踏入酒店大堂起，无论是前往客房、餐厅、会议室还是在电梯里，网络始终连接不断线，这带给了住店客人非常好的网络体验；

双频吸顶AP在走廊和餐厅的部署位置

入墙AP在房间的部署位置

方案优势：

本次升级改造的网络，将原有小路由全部替换，新方案由1台AR45000G作为主网关（带AC功能）、1台VS5728G（万兆）作为核心交换机，8台VS2626FP（百兆）和3台VS1010GP（千兆）作为接入层交换机，10台WS120双频千兆吸顶AP、150台WS31入墙AP，这套升级改造方案对整栋酒店进行了全方位的无线覆盖，住客在从大堂到房间，或者从房间到餐厅的过程中，可以一直流畅观看在线视频，不需要重连网络，也不会不掉线。

同时，所有的AP都可以通过网关AR4500G进行统一管控，客房里的无线信号非常好，AC控制上可以清楚的查看到每个AP的运行状态，可快速定位问题点，减轻运维人员的压力。高性能的网络方案，最高支持1000台终端接入，完全满足记者乡村俱乐部的各种大型活动，提升入住人员的上网体验。