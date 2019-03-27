满足公安监管需求 万聚生态乐园选择飞鱼星无线

随着现代人压力的增大，度假村成为了人们休闲娱乐的重要场所，Wi-Fi已成为各大景区、各个场所的标配，而无线网络作为现阶段园区必不可少的基础网络设施，生态乐园对信息化基础设施建设要求极高，因此提出以下需求。

万聚生态乐园位于风景秀丽、环境幽谧的吴川市兰石镇梅兰公路旁，地理位置优越，交通十分便利。毗邻深湛高铁吴川站、在建的广东第三大国际机场湛江国际机场。距离吴川市区10分钟左右行程。乐园占地 66亩，是集客房、餐饮、桑拿、沐足、KTV、垂钓、儿童乐园、户外烧烤、户外游泳、采摘于一体的综合大型旅游度假、休闲娱乐胜地。

客户需求

随着现代人压力的增大，度假村成为了人们休闲娱乐的重要场所，Wi-Fi已成为各大景区、各个场所的标配，而无线网络作为现阶段园区必不可少的基础网络设施，生态乐园对信息化基础设施建设要求极高，因此提出以下需求：

1、全园区实现无线覆盖，无线需要漫游，保证游客的上网体验。

2、作为上网服务提供方，需对接当地公安网监系统，做好安全措施。

3、网关需要支持多条外网带宽接入，满足3000人同时上网，并支持负载均衡。

4、点餐系统使用的无线网络需要和游客使用的无线网络进行隔离，还需要满足监控需求。

方案介绍

针对生态乐园占地面积大，建筑体类型多，结构复杂的现状，在接到客户需求后，飞鱼星售前技术工程师多次奔赴现场实地查勘，除了满足硬性条件之外，在无线上，最终确定了客房、餐饮、桑拿、沐足、KTV、垂钓、儿童乐园、户外烧烤、户外游泳、采摘在内的多种典型无线覆盖场景。

因此万聚生态乐园的基础网络建设采用了防火墙作为网关解决多条外网接入和带机量问题，一台审计设备对接当地公安网监、一台三层塔式交换机作为网络核心、多台千兆安防交换机和千兆PoE交换机满足有线接入需求和AP、监控设备接入需求，而在覆盖方面，共采用了200多台不同形态的无线AP，并加入一台无线控制器，有效满足整个生态乐园内部员工、旅客对无线、有线网络的使用需求。

承载多条外网接入，实现负载均衡

使用防火墙作为网关，支持基于带宽、优先级、接口等多种方式的链路负载均衡，支持多条外网带宽接入，网关最高支持5000台终端同时上网，为乐园后续的规模扩展，留下冗余，后续可高枕无忧。而三层塔式交换机作为核心，能承载大数据的传输，提供稳定安全的网络，安防交换机保障有线数据的传输稳定性，PoE交换机保证AP、摄像头的稳定接入，提供高可靠性的互联网访问。

专业审计设备，满足监管要求

飞鱼星安全审计设备已取得符合国家标准的“互联网公共上网服务场所信息安全管理系统”的认证，支持与公安信息安全审核服务中心数据对接，符合《公安机关互联网安全监督检查规定》要求，可满足全国各地市公安网监信息安全网对接的需求。帮助生态乐园建立符合互联网公共无线上网服务场所信息安全管理审计系统，保证所有的无线上网流量对接公安审计系统，满足监管要求。

内外网隔离，敏感数据有保障

方案支持多SSID+VLAN+业务绑定功能，可创建多个SSID参数，每个SSID可设定不同密码，划分单独VLAN ID，分配不同网段，实现无线VLAN效果。不仅实现内部网络与旅客网络相隔离，还能根据不同业务设置不同使用权限。生态乐园可将点餐系统、收银系统设置为不可访问外网，同时单独设置SSID和密码，禁止非相关人员接入，保障数据安全。

不同场景不同方案，保障覆盖效果

生态乐园的环境多样，针对垂钓、烧烤和旅游等室外无线覆盖所使用的无线AP，均采用最高等级的防尘、防水、防雷等级设计的室外大功率AP。而在客房、桑拿等室内且比较私密的场景下，采用入墙式AP实现无线覆盖，而针对室内人流量较大的餐饮、KTV场景则采用双频吸顶AP实现无线覆盖和接入需求。

方案中所有AP均有针对无线介质的AirQoS流控技术，在多台客户端重负荷情况下，相较于普通AP的有效吞吐量提升10倍，丢包率和平均延迟降低至1/10，用户上网顺畅，提升无线体验，根据不同的场景使用不得的AP形态，可保障信号覆盖效果和使用效果。

AP统一管理，实现无缝漫游

在方案中采用旁路方式部署了一台AC，无线网络结构采用的是 FIT AP+AC 的方式，不仅简化了无线的配置操作，还降低了后期无线网络维护的复杂性，使得所有操作在AC 即可完成，包括AP的配置下发、版本升级等等，集中管理网络中的200多台AP，此外无线支持无缝漫游，提升上网体验，提高旅客满意度。

售后支持好，重大活动有保障

园区开业后，承接了当地商会举行大型宴会，来访人数达上千人，宴会当天有各种网络应用需求，比如在线签到、互动游戏等等，而活动当天，在飞鱼星技术工程师的全程技术支持下，上千人同时接入网络互动时，没有出现任何掉线、卡或者连不上的情况发生，保障商会各种活动顺利进行，完美收官。

客户评价

飞鱼星这套方案，结合了乐园的实际环境部署的情况，全方位的满足了乐园的多项需求，也给旅客带来优质的无线体验，同时飞鱼星优质的售前和售后服务，特别是重大活动的售后响应速度，让我们不在有后顾之忧，帮助我们很好的建立了口碑和宣传。