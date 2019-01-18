数据安全有保障 飞鱼星助企盈完成办公网络建设

上海企盈信息技术有限公司位于徐汇区宜山路700号普天信息产业园B2栋25楼，企盈致力于中小企业服务，已累积服务了超过10000家客户，是全国值得信赖的企业服务平台之一。

上海企盈信息技术有限公司位于徐汇区宜山路700号普天信息产业园B2栋25楼，企盈致力于中小企业服务，已累积服务了超过10000家客户，是全国值得信赖的企业服务平台之一。现有员工超过250人，企盈秉承“专业、诚信、服务、共赢”的理念，追求服务至上，以专业的人员为客户服务，解决客户所有的行政事务性问题。

公司前台

客户需求

现今，在办公楼内增加无线网络、实施有效的网络安全管理、利用更先进的网络管理技术提高办公效率等，才是今天的企业办公对网络的普遍需求。企盈的办公面积在5000平米左右，共接入3条外网带宽，分别是两条300M，一条200M，因此在部署基础网络的时候有如下具体需求：

1、需实现整个办公楼的全无线覆盖，支撑员工的移动办公设备，并能做到无缝漫游；

2、除实现无线覆盖之外，各部门的固定工位都需要部署有线接口，满足有线接入需求；

3、不同的部门需要进行网络隔离，不能互访，同时走不同的路线出访外网。

解决方案

为完成企盈的组网目标，飞鱼星售前工程师多次前往现场进行工勘和网络规划，在多次沟通后，设计了一套企业办公场景化网络解决方案，该方案由一台AC1000、一台VS5956G、一台VS5326GP、二十台VS1224G、十七台AP313-CH组建而成，形成了一套有线无线一体化网络，并能保证数据安全，提升办公效率。

本方案中，财务部和云账房的所有数据走WAN1口进行数据传输，语音系统、人事部门、业务、市场等其他部门的所有数据走WAN2口进行数据传输，而无线连接的终端则全部走WAN3口进行数据传输，实现基于部门的带宽分配，有效实现数据分流和数据隔离。

组网方案拓扑图

方案详情

方案采用AC1000作为一体化网关，作为QuanWiFi系列中的旗舰型产品，可承受3条外网带宽接入，提供稳定、安全、高效的数据交互，最大带机量为1000台，可管理512个AP，充分满足客户带机和AP管理需求，后续还可接入云管理平台进行网络远程管理，使得管理更加方便快捷。

在网络的核心层，选用VS5956G三层万兆交换机作为核心汇聚交换机，可针对网络中不同部门和业务划分不同VLAN，从而实现业务隔离，同时也作为DHCP服务器向内网终端分配IP，而在接入层，则选用VS1224G连接内网中各部门的有线重点，实现数据的交互和传输。

在无线覆盖环节，选用AP313-CH大功率双频AP进行全覆盖，每个AP的信道、位置、频段都进行最佳的设置，该AP采用美国高通芯片方案，具有性能强悍，穿透能力优秀、大带机量等优势，特别适用于高密无线覆盖环境，所有AP通过VS5326GP全千兆 PoE交换机进行集中供电和数据传输。

组网设备一览

AP部署的位置

AP点位部署图片

实现效果

这套有线无线一体化部署方案有效的解决了客户的各项需求，加快并简化了客户预期的企业网络改造进程，实现了带宽数据分流和部门业务隔离，同时，全场统一使用一个SSID，实现无缝漫游，经取点测试，信号覆盖平均强度在-65db以上，全部17个AP都可以通过AC1000进行统一管控，简化了AP管理，优化了无线网络管理。

经客户测试，在高密度无线终端接入的环境下，400多台终端同时接入无线，通过中控电脑，数据传输延时达到要求，AP接入终端数相对平均，稳定性好，获得客户肯定。