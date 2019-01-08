提升服务品质 飞鱼星助力合肥缪酒吧网络升级

为解决酒吧网络中存的问题，飞鱼星售前工程师在前期做网络规划和工勘前发现，MIU CLUB是一个30米长，23米宽，9米高的一个半二层环境，之前的组网设备存在Wi-Fi无线漫游，无法实现5G优先接入，同时AP安装密集，干扰大，性能也无法承载客户接入需求。

合肥缪酒吧.MIU CLUB位于合肥市包河区九华山路与宁国路交口西150米缤购广场，超大空间设计，空中卡座凸显简约与品质、包厢个性与自由、张扬与艺术的空间情绪化表达特点，蜚声国际声光电系统集成，只为你释放较纯粹的自我，常有全球百大DJ驻场，致力于成为合肥顶级至尊夜店。

酒店内部环境

客户需求

当初酒吧在组建Wi-Fi的时候，并没有进行有效的网络规划和现场工勘，直接采用了某知名品牌的无线方案，随着酒吧人气越来越旺，使用Wi-Fi的顾客增多，常出现上网慢或者连上不能用的尴尬局面，已经无法为顾客提供优质的网络服务，同时网络的不稳定也给酒吧的营销人员带来一定的影响，因此将对酒店的无线进行改善，提出了以下几点需求：

1、 能承担600个无线终端同时接入，并且能稳定、流畅的上网；

2、 能实现Wi-Fi的无缝漫游，营销人员来回走动时，手中的工作终端能快速选择最优的网络，无需手动重连。

解决方案

为解决酒吧网络中存的问题，飞鱼星售前工程师在前期做网络规划和工勘前发现，MIU CLUB是一个30米长，23米宽，9米高的一个半二层环境，之前的组网设备存在Wi-Fi无线漫游，无法实现5G优先接入，同时AP安装密集，干扰大，性能也无法承载现有的客户接入需求。

因此，结合酒吧的需求，飞鱼星售前工程师根据酒吧的环境，给出一套场景化无线网络解决方案，该方案由一台VE6500、一台VS5728G、一台AC150、三台VS2026FP、十二台AP313-CH、十台AP303-CH组建而成，有效的解决了酒吧前期网络存在的问题，也满足酒吧的两项核心需求。

酒吧无线网络拓扑图

方案优势

方案中，飞鱼星旗舰级路由器VE6500是作为主网关，设备采用64位双核1.8GHz全千兆网络处理器和2GDDRIII高速内存，双向转发率高达2Gbps，其稳定性和超强的处理能力最高可支持内网1000台终端同时接入使用，同时采用VS5728G万兆交换机作为核心汇聚，提供598G背板带宽交换容量，划分VLAN分配DHCP，保证大流量的数据交换和VLAN广播的隔离，满足内网数据高速转发需求。

在无线覆盖和接入方面，针对人流量较大的一楼大厅，采用AP313-CH双频AP，双频并发下，单台设备最高可支持120个无线终端接入，满足高密度Wi-Fi接入需求，同时1300M的无线传输速率，对于大流量的数据处理更加流畅。而在非大厅区域，采用AP303-CH大功率单频AP，单台设备最高可支持40台无线终端接入，可满足正常上网需求，所有的AP通过PoE交换机进行供电，并提供稳定的数据传输，方案中的两款AP均采用高通芯片，抗干扰能力强，确保顾客能稳定的使用无线网络。

而在AP管理上，采用一台AC150进行旁路部署，实现对网络中所有AP的统一管理对大厅区域和非大厅区域的双频单频AP管理，2.4G和5G设置同一个SSID做到 5G优先连接的方式。针对接入AP人数的限制做到无线STA均衡效果，做到快速的漫游效果，并通过VLAN网段掩码增加，扩大地址段，三层交换的大背板带宽可以有效处理大流量冲击。

部署在一楼的AP点位说明图

部署在二楼的AP点位说明图

实施效果

这套酒吧场景化无线覆盖解决方案在预算有限的情况下，满足了无线全覆盖、高带机量、安全稳定可靠等需求，现能满足每晚500+终端接入的情况下稳定、流畅上网，没有人抱怨网络不好用，酒吧工作人员在为客人提供服务和顾客付账的时候，再也不会担心因网络问题带来的一些尴尬局面，提供优质的无线服务后，使得顾客在酒吧放松休闲时，都会在微信、抖音等平台中分享，对酒吧进行了更深层次的推广和传播。