解析“星云”平台，无线网络上的医疗互联网+

为实现甘孜藏族自治州人民医院的信息化建设，项目组和飞鱼星售前工程师进行了频繁的沟通，并在多次的现场实地工勘后，为医院提供了一套符合实际应用环境的互联网+医疗行业场景化无线网络解决方案。

现今传统的医疗模式已经越来越不能适应信息化、智能化时代的发展，数字化医院作为一种全新的医院管理模式与理念，通过信息化与智能化技术的融合，改善医疗环境，提高医院服务水平和效率，促使医疗服务从形式到内容上发生结构性变化，推广互联网+医疗产业，进而达到经济与社会效益的双赢。

客户介绍

甘孜藏族自治州人民医院的前身是美籍传教士安德烈夫妇1922年创建的“安息会医院”和国民党西康省筹备委员会1938年创建的“西康省立康定医院”。1950年3月解放，5月军管会分别接管了上述两医院并改组更名为“西康省康定中心卫生院”；1952年5月奉西康省卫生和财政厅联合通知更名为“西康省藏族自治区人民医院”；1955年撤销西康省成立甘孜藏族自治州，正式更名为“甘孜藏族自治州人民医院”至今。是州卫生局直属的全民所有制非营利性综合医院。

医院正门

客户需求

医疗行业作为与人民生活息息相关的行业，在计算机技术高速发展的今天，信息化建设就显得尤为重要，加之近几年来国内医疗体制的改革与医药分离的出现，医院之间的竞争也更为激烈。因此，国内大部分医院都采用了医院信息系统来提高效率、提升竞争力，因此甘孜藏族自治州人民医院不惜重金，也要将医院的信息化建设进行升级，同时，提出了更高的要求和挑战：

1、业务系统不断增加，第一时间定位故障点难度提高；

2、院区无线网络规模大，工程师巡检工作量大，凭经验处理突发情况越发困难；

3、终端设备非法接入而导致的网络故障，影响医护人员正常办公；

4、内网、外网之间很难做到全局统一管控。

传统IT运维的低效正在成为国内医疗机构“互联网+”转型的发展瓶颈。如何通过科技手段让医院信息科对医院系统网络统一进行把控和管理，高效处理网络系统故障，已经成为摆在众多大型综合医院面前的重要课题。

解决方案

为实现甘孜藏族自治州人民医院的信息化建设，项目组和飞鱼星售前工程师进行了频繁的沟通，并在多次的现场实地工勘后，为医院提供了一套符合实际应用环境的互联网+医疗行业场景化无线网络解决方案。

该方案由1台NF1000下一代防火墙、5台VS4500-28GF三层万兆核心交换机，40台VS4100GP-18G-P千兆PoE交换机和406台P780 双频750M吸顶AP组成，所有设备由“星云”云平台进行统一管理，克服了诸多挑战和困难，完成满足院方提出的多项需求。

组网拓扑图

AP部署的位置

方案特点

可视化系统警告, 实时掌握网络健康状况

针对医院网络系统，通过警告系统可视化管理，不仅实时监控了全院网络系统运行情况，同时获取到设备的告警信息，通过拓扑直观查询并追溯问题设备所在的具体位置，快速定位网络故障根源，对大规模的运维管理及故障排查提供有效的故障定位和解决方案。

星云后台操作页面

智能无线网优，无线调优不再靠猜

医院信息科接到的故障申报多半都是“断网了”、“无线网络慢”，以前需要工作人员到诊室、机房等地逐一进行排查。而“星云”则通过AI快速计算出当前无线网络体检得分，并通过智能算法优化当前无线网络的问题，避免了之前运维人员只能凭经验优化无线网络的情况。

星云后台操作页面

分布式认证管理, 实现网络接入精细管理

通过‘星云’分布式认证系统，分流出网络中内网、外网的使用人员，监控内网设备接入状况，显示各网络非法接入和认证情况，保障内网数据安全。

星云后台操作页面

设备统一监控, 让IT管理者做到“了如指掌”

针对网络拓扑杂乱、内外网不统一的现状，“星云”平台将所有设备资源统一到一个平台进行管理，解决了用户多网络切换、数据孤岛等问题。当有任何异常发生，都会通过APP和短信及时通知管理员，提升其对网络环境出现异常情况的反馈能力，并从医院业务角度更快速定位影响业务办理的底层原因。

星云后台操作页面

客户评价

此次医院的信息化建设，在飞鱼星工程师、合作伙伴的帮助下，实现了医院制定的目标，“星云”平台的诸多功能也带来了未想到的惊喜，比如无线智能网优、远程统一管理、数据记录、分布式认证等，真正感受互联网+医疗带来的优势和便捷，这些应用使人民医院的综合竞争力得以提升，提高了医院的运营效率和服务质量。同时，本次的信息化建设不仅提高整个医院的信息化水平，更是对推动甘孜州的医院信息化有着重要意义。