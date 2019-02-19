打造智慧小区 望江名门选择飞鱼星实现全无线覆盖

在这个物联网飞速发展的时代，一流居家生活，离不开“智能家居”的享受。像“望江名门”这样的顶级住宅，自然少不了智能设备的使用。

望江名门位于成都一环旁、锦江河畔占据了成都最美的江景资源，10公里绵延的锦江风景带、千年薛涛文化遗址、百年学府四川大学，历史与人文都积淀于此，孕育出望江厚重的地缘文化。当锦江、望江楼，成为望江名门窗外点缀的美景时，放眼全球可供对标的只能是纽约的One57、伦敦的海德公园一号、上海汤臣一品等世界级的豪宅。

名门视野

智能家居解决方案

在这个物联网飞速发展的时代，一流居家生活，离不开“智能家居”的享受。像“望江名门”这样的顶级住宅，自然少不了智能设备的使用。物联网的核心是应用，而承载应用的基础是网络，在这个无线大势所趋的时代，传统家庭无线解决方案已经无法满足物联网超重负荷的需求。为此，飞鱼星为望江名门的每户豪宅打造了智能家居无线网络解决方案。

智慧家庭网络解决方案拓扑图

本次方案，采用iHome 1S智能家居网关作为出口，将光猫ITV与网络数据合二为一，所有数据传输到家庭局域网中，最后由面板AP将两股数据分离，通过无线传输上网业务数据，在客厅、卧室等需要看电视的位置，只要将运营商机顶盒接入到面板AP的有线端口，即可分离出ITV电视数据；针对客厅的大面积覆盖需求，采用iHome AP C1吸顶双频AP，轻松实现全屋Wi-Fi无死角，同时智能家居网关下挂三台千兆PoE供电交换机，可直接为AP和其他智能家居设备供电。

AP设备与其他设备完美结合

方案有以下几点优势：

无线信号无需穿墙满屋覆盖，相较传统穿墙方案更稳定； 网络与电视传输只需一条线路，减少线路施工成本，杜绝外露杂乱的线路； 全网有线骨干全千兆无瓶颈，满足未来智能家居网络扩展需求； 专业分布式覆盖方案，家用级操作难度； 方案产品美观，符合顶级豪宅的设计和整体装修风格。

智慧小区解决方案

在网络成为人们生活不可或缺的一部分的今天，作为世界顶级豪宅，望江名门不仅为业主们建设了家庭无线网络，还考虑到了室外公共区域的无线覆盖。因此，飞鱼星也为小区的室外部分搭建的优质的无线网络。

小区公共区域无线网络拓扑图

针对公共区域的无线覆盖需求，考虑到望江名门的品牌价值，本次方案使用网关与AC分离式网络架构，无线控制器单独旁挂，与NF1000分别负责AP管理与数据转发的业务，减轻单台设备的负担，确保整个无线系统性能的冗余，保障无线网络的稳定性。

出口网关采用NF1000，集成了防火墙、VPN、IPS、应用识别、病毒过滤、流量管控、行为分析、业务可视、安全认证等丰富的安全业务模块，实现多维一体化的安全防护。

VS5956G作为高性能三层交换机，为全网核心转发设备，该设备采用先进的硬件架构设计，具备业界领先的强大处理能力，满足核心设备的高性能、高容量、高密度及企业未来可图拓展的要求。

针对无线覆盖，整个小区全部采用750M大功率吸顶AP——WS75，双频并发给无线带机性能带来极大提升，配合高增益智能天线与飞鱼星AirQos无线智能流控专利技术的结合，无论是停车场、走廊等开阔环境的信号覆盖问题，还是物业管理中心、餐饮咖啡厅等高密环境的无线接入问题，都能轻松解决。

机房设备一览

方案效果

目前，望江名门精装公寓已交付业主。望江名门在网络系统的建设上，同样打造了顶级无线网络，从公共区域，到每一户家中，无线信号均达到满格。确保业主们只要踏入家园，都可自由畅享WiFi。稳定可靠的无线网络，默默地给入住的城市精英们支撑起这微不足道、而又不可或缺的生活享受，一致获得了他们的赞赏。