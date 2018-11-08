桑植中医院无线覆盖+认证营销选择飞鱼星QuanWiFi

桑植县民族中医院现位于湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路始，建于 1958 年，文革期间停办， 1980 年进行重建。它是一所集医疗、教学、科研、红十字救护于一体，中西医相结合的综合性二级医院，是经省级验收合格的“爱婴医院”。

客户介绍

桑植县民族中医院现位于湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路始，建于 1958 年，文革期间停办， 1980 年进行重建。它是一所集医疗、教学、科研、红十字救护于一体，中西医相结合的综合性二级医院，是经省级验收合格的“爱婴医院”，经张家界市验收达标的“放心药房”医院，同时也是湖南省人民医院及省中医附二医院的定点指导医院。

新综合大楼

老综合大楼

客户需求

为加快提升医院综合服务能力，开启“互联网+医疗”模式，使的患者从移动健康、智慧医疗中感受到科技带来的便利服务，并有效提高医院工作效率，桑植县民族中医院决定对网络进行升级改造，具体需求如下：

1、新、老综合大楼的全区域实现高质量、无死角WiFi信号覆盖；

2、对WIFI做多SSID+VLAN隔离，并实现不同的业务接入；

3、患者在医院使用互联网时，要认证后才能上网；

4、医护人员在查房时，无线办公终端能实现无缝接入。

解决方案

为完成中医院对新老综合大楼的网络升级改造，飞鱼星售前工程师对现场进行实地工勘后，为中医院提供了一套符合实际应用环境的医疗行业场景化无线网络解决方案，满足院方提出的多项需求。

医院网络结构图

针对新综合楼，部署1台AC1000、1台VS5956G和174台AP303-C，其中AC1000主网关，最大可支持1000个无线终端接入，内置AC无线控制器，可对174台AP进行统一管理，同时网关对接QuanWiFi云平台，实现患者及患者家属的认证上网需求，对医院的地址及联系方式进行展示，而VS5956G作为三层核心交换机，支持SSID VLAN划分，实现公共网络和办公网络的隔离，不同的WiFi热点匹配不同的数据业务，而在无线覆盖上，选用的自带供电模块的AP303-C吸顶AP，对整个综合楼实现高质量的无线覆盖。

而在老综合楼，则部署1台AC300、 3台VS1224和40台AP303-C，其中AC300为主网关，对40台AP进行统一管理，依旧对接云管理平台，使得非医护人员需认证后方可上网。而VS1224G作为接入层交换机承担有线终端的接入网络的使用需求，在无线覆盖上，依旧选用的自带供电模块的AP303-C吸顶AP，对整个综合楼实现高质量的无线覆盖。

因部署了一台三层交换机，实现多SSID+VLAN隔离，患者在接入WiFi热点时都需要进行认证过后才能连接互联网，而医院的无线办公终端，则无需进行认证，医护人员在查房时，无论从办公区到病房，都可随时调取、查询内部服务器的相关资源，实现整网无缝漫游。

无线AP部署的位置

Ping和无线信号测试

认证上网页面

客户评价

现飞鱼星部署的方案在医院已运行有半年之久，在此间未出现过任何故障，院方对方案的稳定性进行了高度评价，同时，QuanWiFi产品功能丰富，在后续将使用云平台的营销功能，通过对接入数据的分析，医院就可以有针对性的推送有价值的信息，帮助医院建立和患者之间的情感桥梁，做好医院的形象宣传，实现更加有效的营销推广，扩大医院在当地的影响力。