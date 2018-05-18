和信创天出席第五届产教融合发展战略国际论坛

和信下一代云桌面，是国内第一款基于NGD（Next Generation Desktop）架构的桌面虚拟化产品。其提供了一种全新的云桌面交付模式，革新地融合了VOI、VDI、IDV三种架构优势，开创性地构建了既可以利用服务器的计算资源进行集中计算...

5月17日，由教育部学校规划建设发展中心、中华职业教育社、应用技术大学（学院）联盟共同主办，主题为“扎根中国大地办大学—新时代产教融合新作为”的第五届产教融合发展战略国际论坛在驻马店成功召开。

来自政府机构、地方本科高校、职业教育集团、教育研究机构、国际组织、国外教育机构（院校）等七百余名代表出席论坛。作为中国领先的虚拟化云计算领导厂商，和信创天受邀出席了论坛并与现场专家交流、探讨了下一代云桌面在智慧教学中应用的热门话题。论坛上，对外经济贸易大学徐宇航副院长发表了题为《大规模云技术在智能教学中的探索与实践》的精彩演进，获得与会专家的一致好评。

对外经济贸易大学徐宇航副院长演讲

为适应云计算时代不断提升的IT管理需求,着力优化电子教学环境、提升信息化建设和管理水平、提高工作效率和教学质量，对外经济贸易大学前瞻性地在全校1500个教学终端部署了和信创天下一代云桌面系统（VENGD），重点解决了以下四大校园信息化建设及终端运维管理难题：

1.全校教学终端分布广、数量多、型号杂，维护困难；

2.服务器、教学终端、虚拟系统无法集中统一管理；

3.教学系统、软件和资源无法按需快速分发交付使用；

4.新的云桌面平台需兼容现有服务器虚拟化、AD域环境。

通过部署和信下一代云桌面，对外经贸大学实现了全校教学终端的集中统一管理，各电教室可根据课程和教学环境的不同需求，灵活定制和切换教学系统和应用软件。同时，和信下一代云桌面在百兆环境下，千台教学终端可同时流畅运行各类大型教学软件，满足了对外经贸大学复杂多样的教学和管理需求，提高了学校的信息化教学质量和管理水平。

对外经贸大学部署和信下一代云桌面

而此前，为了适应云计算时代不断提升的IT管理需求,着力优化电教环境，提升信息化建设和管理水平，福州墨尔本理工职业学院同样选择了和信创天下一代云桌面搭配瘦客户机，搭建了学院创新实验中心的智慧教学云平台。通过智慧教学云平台，福州墨尔本理工职业学院实现了对全院教学终端的集中统一管控。各智慧教室可根据课程和教学环境的不同需求灵活定制和切换教学系统和应用软件，数百台教学终端可同时流畅运行各类大型教学软件和3D高清图像视频，各类软件层面的故障重启后自动恢复正常，同时杜绝了各类病毒木马网络攻击等安全事件，满足了学院复杂多样的教学和管理需求。

和信下一代云桌面，是国内第一款基于NGD（Next Generation Desktop）架构的桌面虚拟化产品。其提供了一种全新的云桌面交付模式，革新地融合了VOI、VDI、IDV三种架构优势，开创性地构建了既可以利用服务器的计算资源进行集中计算，又可以利用终端本身的资源进行分布计算的“前后端混合计算”模式。可以管理99%的桌面场景，而且重构了系统底层、提高了平台性能。从而有效地解决了客户终端在集中管理、高效运维和安全可用等方面的各类难题。和信下一代云桌面不仅可以满足随时随地移动办公的需求，更可以在10M窄带环境下实现3D高清播放和外设硬件兼容。总体而言，其在提升教育行业信息化建设及管理水平，优化教学质量方面部署效果显着：

一是实现了高效的教学管理：教学场景按需定制、灵活切换、集中部署，统一管控。

二是达到了极致的教学体验：高清的视频图、大型的软件应用，运行流畅挥洒自如。

三是保障了连续的教学业务：盘网双待、离线可用，遇故障一键重启恢复。

四是构建了安全的教学环境：虚拟防护、行为管控，全面杜绝安全事件。

五是匹配了精巧的终端设计：低噪音、低功耗、高性能，绿色环保，更省空间。

目前，和信下一代云桌面已成功部署在全国一千多所高校、中小学校。产品从底层技术到架构均为公司自主研发，拥有完全的自主知识产权，且已通过了ISO9001、ISO27001和ISO20000等国际认证。完全满足普教、高教、职教的智慧教育场景和教育信息化建设管理需求。未来，和信创天将一如既往地为中国教育事业的发展贡献力量！