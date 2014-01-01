和信创天引领技术前瞻，成立“智能云计算创新研究院”

日前，国内首家NGD（Next Generation Desktop）下一代云桌面系统厂家，中国虚拟化云计算领导企业—北京和信创天科技股份有限公司，（简称和信创天，证券号码：837642 ），宣布正式成立“智能云计算创新研究院”。

日前，国内首家NGD（Next Generation Desktop）下一代云桌面系统厂家，中国虚拟化云计算领导企业—北京和信创天科技股份有限公司，（简称和信创天，证券号码：837642 ），宣布正式成立“智能云计算创新研究院”。

早在2014年，和信创天就创新性地提出下一代云桌面理念（研发代号 NGD ），将桌面虚拟化技术、应用虚拟化技术进行了无缝融合，将虚拟化的交付分发延伸到了云端，并以跨平台、跨领域的快速交付作为目标。淡化了之前桌面虚拟化、应用虚拟化、服务器虚拟化、网络虚拟化的概念。

2016年，和信创天正式推出了下一代云桌面产品VENGD，开创性的融合了VDI（Virtual Desktop Infrastructure虚拟桌面基础架构） 和VOI（Virtual OS Infrastructure虚拟操作系统基础架构）两大技术架构优势，提出了以客户为中心的理论。NGD 既可以充分发挥服务器强大计算资源为瘦终端提供支撑，也能让PC及新型云终端本机的CPU 、GPU 及内存、存储性能得到完全的应用。而且，越来越多的智能移动终端设备也将受益 VENGD 成为随身云端桌面的入口。

和信创天董事长何钦淋称：“2018年，互联网发展已全面进入智能互联时代，如果说从PC互联网到移动互联网是一次大的跨越，那么现在，我们正在从移动互联网向智能互联网跨越。在这个智能互联的时代，无论是电脑，手机，还是越来越多的接入设备，都会具有计算、存储、网络的功能，一切都将变得更加智能。”和信创天成立“智能云计算创新研究院”，将紧跟前沿科技，重点研究分析智能互联时代的前沿技术，为和信创天虚拟化云计算产品与技术的持续创新源源不断地传递动力。

记者获悉，和信创天最近三年发展进入快车道，2017年连续获得两轮投资，更是让公司如虎添翼。目前，和信创天拥有云计算管理平台、云存储、云应用、服务器虚拟化等一系列具有国际竞争力的产品。并且作为中国电信集团云计算产业合作伙伴、国家核高基重点项目虚拟化分课题承接单位、国内第一家通过中国人民解放军虚拟终端类产品认证的产品，在业界拥有很高的品牌影响力。

和信创天是业界最具技术创新和研发实力的企业之一。已经拥有国际一流的虚拟应用技术研发团队及虚拟应用研究实验室。同时公司还与清华大学、华中科技大学等国内着名高校建立了长期研发合作关系。本次成立“智能云计算创新研究院”，和信创天将进一步与科研院所、大学院校紧密加强研发合作，尽快组建联合实验室和成立国家课题组，以创新技术、研发积累为契机，深耕云计算市场并引领技术前瞻。