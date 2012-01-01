罕见大手笔！和信创天A轮融资的背后

近日，新三板企业—北京和信创天科技股份有限公司宣布了最新的权益变动公告。报告称，和信创天迎来360企业安全集团数千万资金注入及市场和渠道的加持助推。这也堪称是年末虚拟化和云计算领域最值得关注的资本动向。

近日，新三板企业—北京和信创天科技股份有限公司宣布了最新的权益变动公告。报告称，和信创天迎来360企业安全集团数千万资金注入及市场和渠道的加持助推。这也堪称是年末虚拟化和云计算领域最值得关注的资本动向。据悉360投资协议早在8月初即已完成，而本次公告后和信创天的下一轮融资估值已近十亿规模！一家未来领跑在虚拟化云计算浪潮中黑马即将登台。

那么作为一家专注于虚拟化领域的云计算公司，和信创天的主打产品是和信下一代云桌面系统、云存储和云计算平台等，既非舆论热炒的“风口”，又没有“明星光环”，特别是该公司的营收和利润规模并不大，为什么会在这个资本的寒冬获得如此的青睐呢？

桌面虚拟化的未来不可限量

很多人都说，优秀的投资人进行的是价值投资，更看重的是企业未来的发展潜力。而360作为中国网络安全市场的领头羊，在投资方面向来以谨慎着称，而这次对和信创天的投资是其在云计算领域的最大一笔投资，这让很多人对和信创天的未来发展充满了想象。

在业界看来，这是一笔极富前瞻性的投资：下一代云桌面系统是未来工作空间的重要组成部分和发展方向，在操作系统底层安全和管理上有着传统云桌面不可比拟的优势。和信创天是国内首家下一代云桌面系统厂家，在云桌面系统方面具备着领先的技术能力，行业经验极为丰富，而360终端安全系统在国内电脑终端应用行为控制和安全上有着近乎垄断的行业地位。两者的结合将可能给行业带来颠覆式的改变。

早在前几年，领先的市场研究公司Gartner便预测称，云桌面是未来终端管理和信息技术的一个重要方向，全球云桌面市场规模将出现快速的扩张。近年来包括华为、中兴、联想、惠普在内的大量知名企业都纷纷加注云桌面市场，云桌面招标信息不绝于耳，可见云桌面市场已经爆发在即！由于国内行业管理的要求，在教育、医院、军队、公安、政府等桌面管理需求集中的行业，云桌面将大大提高这些行业用户的管理水平和安全水平，必将成为电脑终端的标配。想象一下，中国有数百万家企事业单位，如果其中仅有十分之一部署虚拟化桌面或云桌面，都将可能产生百亿甚至千亿的市场容量。

和信创天的深藏不露

市场爆发，群雄并起，但绝大多数云桌面厂家都是基于国外开源代码稍微修改后包装成产品推向市场，真正具有独立自主研发实力的厂家不过一手之数，而和信创天就是其中的杰出代表。2009年，和信创天董事长何钦淋一手创立了和信创天，并正式推出国内第一款基于VOI（Virtual OS Infrastructure）桌面虚拟化架构的云桌面产品—“和信”虚拟终端管理系统V2.0 。此后，公司秉承着“不急不躁”的创业理念，扎根于中国虚拟化与云计算行业。

公司这九年走来，何钦淋最重视的就是人才的培养和技术投入。他知道创始人其实最多就应该思考这两个问题。企业经历低潮、高峰，何钦淋善用很多方式凝聚团队，精神和物质层面的保证，才能聚拢人才。核心员工的稳定，保证了技术有沃土进行加速迭代。

这么多年来，虚拟化云计算市场风起云涌，各种声音不绝于耳，但和信创天却没有被外界的喧嚣干扰，只是专注在产品的研发和典型客户项目的建设上。一勤天下无难事，何钦淋带领着技术团队，不断突破创新，公司前期获得的利润全部换成了新技术的成果。企业拥有这样优秀的品质，发展过程中从不迎合概念炒作去牟取短期收益，不降低产品质量去行业厮杀获利，真正放眼未来，从每一个细节做起，一步一个脚印夯实企业核心竞争力。

通过多年的努力，和信创天终于在云桌面这一细分领域占据着事实上的技术领导地位：和信创天最早在国内推出基于VOI 桌面虚拟化架构的产品—“和信”虚拟终端管理系统，它不仅实现了VOI桌面虚拟化的传统优势，同时具备符合中国国情的各项应用功能。云桌面产品帮助很多企业解决了统一管理、资源分配等问题，获得了客户的高度评价；在来势汹汹的WannaCrypt 勒索病毒面前，部署了和信创天云桌面、云存储产品的用户无一受到影响，确保了数据资产的安全性。和信创天已经成为VOI桌面虚拟化的代名词。

同时为了弥补VOI架构在移动设备支持、服务器弹性资源调度等方面的缺陷，和信创天在2014年率先提出了下一代云桌面系统（Next Generation Desktop , NGD）的概念，倡导“混合计算”才是云桌面的发展未来，将传统VDI（Virtual Desktop Infrastructure）桌面虚拟化和VOI桌面虚拟化相结合，并迅速推出了基于该理论的产品—和信下一代云桌面系统。该系统既可以充分发挥服务器强大计算资源为瘦终端、手机、平板访问电脑桌面提供支撑，也能通过分布式技术让PC电脑的CPU 、GPU 及内存、存储性能得到完全的使用。下一代云桌面系统的推出，更是彻底奠定了和信创天在中国云桌面市场牢固的技术地位。

除了在底层技术上的深厚积累，和信创天还立足于对具体行业的深刻洞察。譬如教育行业，其专门针对教育行业推出下一代云桌面教育版，定制了多节点、课表任务、混合式运算、快速交付等教育特色功能，树立了教育行业信息化的典范。和信创天实现了部署在全国教育系统上千所高校、中小学校的“不俗业绩”，得到了中国教育技术协会的产品推荐。同时，和信创天也是国内第一个通过了中国人民解放军信息安全产品测评中心的虚拟终端产品认证。而在医院、电力、金融、政府、公检法、企业等行业，和信创天也屡获殊荣，近期更是全系列产品均入选了金砖国家领导人厦门会晤选用产品！

创业是一场艰苦的持久战，再有能力的创业者在出发前不可能想明白所有即将面对的困难，重要的是，在市场的挑战中做到随机应变，勇往直前。经历了9年的深藏不露，和信创天已经拥有远超业界的技术水平和最齐全的行业标杆案例，在驶入了平稳发展的快车道时，又获得360的重磅加持将为企业开启高速模式，和信创天将以何种姿态领跑于国内虚拟化云计算领域，让我们拭目以待！