由和信创天等企业倡导的下一代云桌面NGD突破了传统虚拟化和云桌面存在的短板，不仅能够发挥终端计算能力，还能够为瘦终端、手机、平板访问电脑桌面提供支撑，成为云桌面的显着进化方向。但对于传统行业用户来说，部署下一代云桌面，还存在着一些疑虑。

随着数字化转型的逐步深入以及IT环境的复杂化，虚拟化和云桌面由于运维简化、可用性高、安全性强等优势受到了教育、医疗、政府等行业用户的普遍欢迎，也逐渐成为当前数字化转型的重要工具之一。其中，由和信创天等企业倡导的下一代云桌面NGD（Next Generation Desktop ）突破了传统虚拟化和云桌面存在的短板，不仅能够发挥终端计算能力，还能够为瘦终端、手机、平板访问电脑桌面提供支撑，成为云桌面的显着进化方向。

但对于传统行业用户来说，部署下一代云桌面，还存在着一些疑虑：

下一代云桌面要需要区分VDI和VOI架构吗？

一直以来，VDI（Virtual Desktop Infrastructure 虚拟桌面基础架构）和VOI（Virtual OS Infrastructure 虚拟操作系统基础架构）是虚拟化和云桌面的两种主流架构。其中，VDI架构在合规性、可用性、数据安全方面有很大优势，但难以充分调用本地硬件资源；VOI架构充分利用了前端计算资源，但是很难满足手机、平板电脑等终端访问的需求。而下一代云桌面NGD开创性的提出前后端“混合计算”的模式，结合了两者的优势，是否就意味着日后不再需要区分VDI和VOI了呢？

要回答这个问题，笔者认为应该首先了解下一代云桌面的运行模式。和信创天总裁何钦淋表示：“下一代云桌面NGD提出了以用户为中心的理论，虚拟化不应该再以场景划分产品，而成为一套快速有效的交付手段。其定义了一种新型的镜像格式NGD ，不仅可以作为VDI虚拟机的快照文件使用，同时也能作为VOI 的虚拟磁盘镜像文件使用，用户可以根据应用场景随时实现VDI和VOI的切换，实现VOI的终端使用或是VDI 客户端远程接入。”

也就是说，在下一代云桌面系统中，仍然存在VDI和VOI这两种桌面的交付方式，由于下一代云桌面会根据应用场景进行智能切换与调用，提供给用户最高效、适用的桌面交付方式。而这一切都是在后端无感知完成的，用户无需区分两种架构。

下一代云桌面会取代传统办公终端吗，更适合哪类用户？

毋庸置疑，虚拟化和云桌面已经在办公中体现出巨大的优势，业界普遍认为其会成为办公终端的优先部署方式之一。然而从过去的部署实践来看，虚拟化和传统云桌面存在对后端IT运维能力、网络带宽、IT投资等方面的要求，并不能完全取代PC等传统办公终端，特别是在一些对灵活性、成本敏捷性要求很高的中小企业，PC在未来几年依然是部署的主流。

和信创天总裁何钦淋认为，下一代云桌面优先部署的市场集中在教育、医疗、军队等终端规模庞大，对安全性、可用性、合规性要求高，应用环境较为统一的行业客户中。对于这些行业用户来说，其终端的规模往往达到几百、几千台乃至上万台，对这些规模庞大的终端进行资产与运维管理是一件及其复杂的工作，对终端进行统一的更新会耗费大量的成本。而下一代云桌面提供了统一的桌面管理方案，既能利用物理终端本身的计算能力，又能通过分布式技术极大的降低用户的运维和管理压力，满足云计算时代对桌面交付的需求。

而对于大量的企业用户来说，其终端部署方式向下一代云桌面的演进可能会迅速到来：随着网络基础设施的迅速完善以及网络环境复杂度的进一步提升，桌面管理的任何漏洞都可能导致数据泄露、系统感染病毒等严重问题，自行管理桌面的风险将会急剧增加。通过将敏感业务与数据转移到下一代云桌面，将分散的终端进行集中化管理的模式，已体现出巨大的市场潜力。

下一代云桌面的发展还需要克服什么问题？

如前文所述，下一代云桌面在当前与未来的IT环境下表现出了强大的生命力。但如同所有的新生事物一样，当前的下一代桌面并非尽善尽美，其仍然有进一步完善的空间，以满足行业和企业用户对于桌面交付的需求。

其中，安全问题是下一代云桌面最值得关注的问题之一。与PC相比，虚拟化和云桌面在安全保障上有充足的优势，但是大部分虚拟化和云桌面都是针对安全运维与管理的，对于恶意代码识别与封堵方面并没有突出优势，其虽然有效阻挡了大量针对桌面系统的恶意攻击，但服务器层面的安全保障仍然需要进行着重关注。而且，在桌面虚拟化之后，服务器可能会因为同时进行安全扫描等情况而出现“防毒风暴”等问题，给安全运维带来新的挑战。

为了进一步增强下一代云桌面的安全性，和信创天通过引入360投资等多种方式来进行改善。借助360在安全、防病毒方面深厚的技术优势，和信创天寻求将杀毒功能引入桌面等策略，有望提升下一代云桌面系统的安全等级。另外，和信创天还通过安全应急处理机制来应对重大安全问题，在WannaCrypt（永恒之蓝）勒索蠕虫爆发事件中，和信创天迅速为用户提供安全防护措施，阻断病毒继续传播，协助客户处理相关问题十余起，保护数据资产的安全性。

除了安全问题之外，下一代桌面在可用性、易用性、成本敏捷性等方面仍然存在着进一步的提升空间，这制约了下一代云桌面的持续落地，只有立足于核心技术创新与优化实践，才能真正的发挥这一革命性技术的颠覆式能力，彻底改变当前的终端部署模式。