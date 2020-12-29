“5A”级的工作体验，新华三Workspace如何做到？

一场疫情袭来，打乱了不少企业的生产和经营计划，特别是2020年初疫情形势最严重的那段时间里，员工要居家隔离，正常工作受到不少影响。而新华三虽然同样全员居家工作，但生产和研发并没有受到很大影响。以研发为例，虽然新华三8000名研发人员分布在多个地方，但研发工作仍然正常开展。新华三如何做到让在分布在“两地五中心”的8000名研发人员的工作不受影响？

原来，新华三在2019年便实施了“研发上云”。而当疫情来袭，新华三通过优化“研发上云”方案，7天之内就让新华三研发人员工作全部上云。从此，无论研发人员在家、在公司还是在出差途中，研发工作完全不受影响。不仅如此，源代码的安全管控以及系统的维护还变得更为简单。

新华三研发上云用到的解决方案就是今天的H3C Workspace 数字工作空间解决方案的雏形。这个项目的成功让新华三充分认识到数字工作空间的市场潜力，决定把它作为新华三的战略重点推向市场。12月23日，新华三正式对外重磅推出了H3C Workspace数字工作空间解决方案，旨在帮助客户重塑后疫情时代的工作模式。

面向未来的数字工作空间

数字工作空间（Workspace）是当下一个比较受业内关注的话题。随着技术的进步以及年轻一代互联网原住民进入职场，传统的“PC+电话”工作模式已经越来越难以适应他们的需求，不少公司开始探索新的工作模式，而疫情更是加速了这一转型进程。

IDC预测，到2023年中国60%以上的大型企业将对员工远程工作能力进行投资，使员工能够独立、实时地协同工作。它将确保业务连续性，以应对大流行等紧急情况，并实现面向未来的工作。另据亿欧智库做出的预测，2020年我国远程办公市场规模将达448.5亿元人民币，约为2017年市场规模的7.5倍。

新华三集团高级副总裁、云与智能产品线执行总裁陈子云博士

新华三集团高级副总裁、云与智能产品线执行总裁陈子云博士介绍说，有三大原因加速工作方式的变革。

第一，千禧一代进入劳动力市场。根据预测，到2025年以千禧一代为代表的数字工作者将占劳动力市场的75%，和互联网一同成长起来的他们从小就具备数字化技术和数字设备使用习惯，希望通过开放灵活的工作空间创建、交换和转换信息。这就要求企业考虑他们工作的灵活性，为他们提供办公室工作、远程工作、移动工作等多种选择。

比如，研发部门传统的保护源代码的方式是将电脑锁入机箱，只留下电脑开关按钮，其他所有外设接口（如USB）都不露出，同时出入研发办公区要进行安全检查，不能带手机，通过这些方式来防止拷贝源代码或者给源代码照相。这些方法对于新一代的员工而言是非常不人性化，也很难接受的。

第二，日益频繁的沟通和协同需求。随着产业链跨区域部署趋势不断增强，组织内部协同办公需求与日俱增，同时，数字化办公的方式以及灵活用工的雇佣方式，进一步推动企业变革协同模式，以适应全流程协作在线化趋势。

第三，技术的进步使得多种工作模式成为可能。不断改善的网络初步实现了无处不在的连接，而5G的普及更是进一步保证了连接的高带宽、低延时，同时云计算等技术的应用，为云桌面的普及提供了很好的技术基础，比如超融合一体机就为改善云桌面的体验起到了关键作用。

“数字工作空间是面向未来的一种工作模式，它不只是办公。我们希望未来一个云、一个屏的简单组合，就能映射或者重复你在现场办公的场景，而不用在意你现在是在办公场所、还是在家里或路上，同时享受5A级的体验。”陈子云博士这样描述新华三打造的WorkSpace数字工作空间。

陈子云解释说，所谓“5A级体验”是指任何时间（AnyTime）、任何地方（AnyWhere）、任何设备（AnyDevice）、任何网络（AnyNetwork）、任何云（AnyCloud）都可以开展工作。

“云+屏”重新定义工作模式

实际上，办公方式的变革并非一个新的话题，以VDI为代表的桌面虚拟化技术正是为了此目的而提出的，已经在市场存在多年了，并应用于银行柜台、医院护士站、呼叫中心等一些简单场景，只是并未在更多工作场景中普及。

VDI（Virtual Desktop Infrastructure，虚拟桌面基础架构）也称云桌面，是一种强大的桌面虚拟化技术，应用该技术用户桌面应用实际运行在数据中心服务器上，用户终端只是承担桌面的呈现和与外设的联系。VDI最大的价值在于移动性、安全性以及运维的简便性。制约VDI普及的原因主要有用户体验、成本等原因。

新华三集团云与智能产品线副总裁柳义利

“在当今网络条件下，结合新华三的技术我们已经能很好地解决这些技术的不足。”新华三集团云与智能产品线副总裁柳义利在接受记者采访时表示。

他告诉记者，伴随5G低延时时代的到来，现在网络传输速度提升了很多。同时在整个网络层面，新华三也有很多的积累。比如，新华三的先知网络分析器在运行VDI应用时能在网络侧识别出来，从而在整网内进行链路的调优，选择最快的路径放到最高的优先级，以优先保证云桌面低延时的需求。

“云桌面如果只是一个纯软件产品会受限于很多的因素，而新华三不光是做云桌面，在网络层面也有很多的技术，包括存储和服务器是我们自研的，虚拟化技术也有自研的VDP协议，我们是一个全链路、系统级的优化，因此能把带宽需求做到最小、延时做到最低，从而可以使体验感获得比较大的提升。”柳义利表示。

不止是远程办公

H3C Workspace将办公应用、数据、办公环境等部署在云上，并进行统一管理、集中控制，让用户可通过多种终端设备屏幕访问云上资源，尽享简单、高效、安全的“极简工作”全新体验。

具体而言，H3C Workspace能支持闪电桌面、刷脸入屏、多屏联动等功能，将用户从繁琐的设备配置中解脱。基于云上数据的共享，H3C Workspace可以在不同设备之间无缝切换，保障用户工作顺畅衔接；同时，基于云资源的弹性拓展，实现算力、资源、数据的随心所用。

在日常管理中，H3C Workspace可为企业IT部门提供更便捷、智能的管理，不仅支持终端“零”配置开箱即用，还支持桌面集中管理、系统批量分发、应用批量升级维护等便捷操作。基于大数据的智能运维体系可分析检测安全风险，提前预警。

另外，在安全方面，H3C Workspace基于零信任的安全模型构建安全策略，全面实现终端准入控制、应用安全访问、数据泄密防控，满足5A环境下安全的应用接入及数据访问，从而最大限度杜绝企业数据泄露风险。

尤为值得一提的是，H3C Workspace并不只是有VDI，甚至也不只是远程办公，而是一个包括VDI在内的多种技术的用户工作空间。用柳义利的话说，就是H3C Workspace基于“云+屏”的新模式，覆盖远程移动办公、个人云上办公以及会议协同办公三大核心场景，带给企业用户便捷、安全、灵活的使用体验，从而“把复杂留给自己，把简单留给客户”。