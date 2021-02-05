锐捷网络：“最佳合作厂商”背后的担当与创新

唯有勇于担当、持续创新，方能赢得用户的信赖与认可。在不平凡的2020年，面对来势汹汹的疫情，锐捷网络率先推出针对发热门诊的云桌面解决方案，并以专业快捷的服务部署到抗疫一线，协助医护人员，打响了新冠肺炎“阻击战”。

唯有勇于担当、持续创新，方能赢得用户的信赖与认可。在不平凡的2020年，面对来势汹汹的疫情，锐捷网络率先推出针对发热门诊的云桌面解决方案，并以专业快捷的服务部署到抗疫一线，协助医护人员，打响了新冠肺炎“阻击战”。

2021年1月15日，首都医科大学附属北京同仁医院（简称“北京同仁医院”）信息中心对2020年度优秀合作伙伴进行表彰，凭借医疗云桌面解决方案贴近医疗场景化应用、快部署、防感染、高安全、简运维等优势，以及深刻把握用户需求、积极主动的专业服务，锐捷网络荣获北京同仁医院 “最佳合作厂商”称号。授奖仪式上，信息中心领导特别对锐捷发热门诊云办公解决方案在疫情初期的快速上线、更新灵活、远程运维、避免感染、接口丰富等有目共睹的优势，及锐捷专业化、看得见的好服务予以肯定。



锐捷网络荣获北京同仁医院 “最佳合作厂商”称号

从发热门诊到全科室云办公，赢得医护人员信任

时间回到一年前，2020年2月，北京同仁医院24小时发热门诊为了守好 “哨兵岗”，严格落实“一医一患避免交叉感染”，设置独立挂号收费工作室、独立诊室，实现一医一患的就诊空间。为了缩短建设周期，减少人员接触感染，医院信息中心决定部署锐捷发热门诊云办公解决方案。锐捷服务先锋队第一时间到达现场，定制发热隔离室、治疗区、办公区三大场景部署方案，联合后方专家团队热线，发挥云桌面统一部署的特性，保障了北京同仁医院发热门诊快速改造，帮助信息中心跑赢了建设时间。

基于前期良好的产品应用体验，北京同仁医院增补千余台锐捷云桌面部署在亦庄院区。项目实施过程中，锐捷项目团队面对项目工期紧，联调外设种类多的情况，充分发挥专业优势，参与整体项目方案优化，为医院及第三方厂商提出多个合理方案，制定整体项目实施甘特图，帮助项目顺利实施。

目前，在北京同仁医院亦庄院区新门急诊楼里，锐捷云桌面正在服务各医护工作站、收费窗口、科室门诊里的医护人员，为患者提供高效的诊疗服务。在日常应用中，锐捷云桌面强大的终端计算能力，让医护人员可以快速调取、查看高清CT等医学影像，避免了延迟、卡顿等现象；丰富的终端接口形态及U口管控功能，满足各类复杂场景外设使用需求的同时，还保障了就医数据的安全。在日常维护中，锐捷云桌面快速上线、开机即用、更新灵活、远程运维等功能，帮助运维人员节省了时间，大幅提升运维效率。现在，借助于IDV技术，北京同仁医院的桌面终端月均报修事件从300余次减少到50余次，恢复时效也从平均1.5小时缩短到了20分钟，效率提升近5倍。

云桌面秘诀：以用户的成功为“荣”

管中窥豹，北京同仁医院的成功只是锐捷云桌面在医疗场景中的一个典型应用。近年来，锐捷云桌面凭借全场景应用、安全可靠、集中管理等优势，得到了教育、政府、交通等更多行业用户的青睐。

在苏州市人事考试院，随着考试电子化的普及，如何在满足可靠性、安全性、组织效率的前提下，顺利保障每年数万人次人事职业资格、职业水平、公务员招录及职称考试任务的有序进行，成为摆在苏州市人事考试院面前的一项重要挑战。2019年，考试院开始建设自有机房，锐捷为考试院提供的“云桌面“+”准入安全”+“考试防窥与视频记录”全场景解决方案，实现了国内第一例完全使用云桌面进行人事考试的应用，近2000台云桌面设备全程稳定运行，顺利支撑多场大型国家考试，保障了经济、卫生、会计等多项国家级“大考”。

苏州人事考试院考场

山西航空产业集团在积极推进全省机场一体化工作，落实民航四型机场之智慧机场的建设过程中，由于终端设备数量众多，无论是系统维护、软件升级，还是新业务上线部署都要消耗大量运维人员的时间，工作效率低。通过对山西航空产业集团不同业务场景的需求分析，锐捷提供了VDI与IDV两种技术架构融合的“双擎”云桌面解决方案，以不影响终端用户使用习惯为前提，业务终端部署和故障处理时间降低到以前的几分之一，运维人员效率成倍提升。同时，通过服务器集中存储业务数据，业务终端不再留存数据，信息泄露的风险大幅降低。山西航空产业集团借助信息化升级改造，推进智慧机场云办公建设走在全国前列。

当前，大数据、人工智能、云计算、物联网等新一代数字技术创新和应用，为企业数字化转型提供技术支撑。与此同时，伴随着我国云桌面行业标准化进程的加快，以及云桌面产品成本不断下降，云桌面市场进入快速发展期。在此背景下，不忘“帮助用户成功”初心的锐捷云桌面成为市场的领头羊和“受益者”。

根据权威咨询机构IDC及CCW发布的报告显示，锐捷连续5年蝉联中国企业级终端VDI市场占有率第一。（数据来源：IDC 中国企业级终端VDI市场跟踪报告，2020年3月），同时斩获了企业级终端IDV市场份额的第一（数据来源：CCW 2019-2020年中国IDV市场研究报告，2020年5月）

在细分行业领域，据CCW发布报告显示，锐捷在中国医疗云桌面市场占有率排名中第一位。（数据来源:CCW《2019-2020年中国医疗云桌面市场研究报告》，2020年5月）

在教育领域，锐捷已经连续6年“虚拟化计算机教室”市场占有率第一名，形成强大的市场覆盖，成为云课堂市场的领军企业。（数据来源：CCW中国云课堂（虚拟化计算机教室）解决方案市场研究报告，2020年4月）



创新脚步永不停：2020年锐捷云桌面创新大盘点

数字时代，创新早已不是锦上添花，而是关乎企业存续的生死筹码。锐捷云桌面在技术创新上持续投入。目前，锐捷拥有虚拟化、传输协议、硬件设计等云桌面相关专利近100个，仅2020年就实现多次硬件架构和配套软件的升级换代：

发布基于超融合架构的RCCP云平台——更强的系统健壮性、更灵活的资源弹性、更大规模的集群能力；

发布PDS分布式存储架构——相比业内常用分布式存储架构，提供2倍的有效容量和2倍的性能；

发布基于VOI技术的融合计算解决方案2.0、突破vGPU技术——解决教育“新课改”场景下的性能问题；

发布基于兆芯、飞腾、龙芯芯片的云终端，基于海光、飞腾芯片的云服务器；

推出本地应用虚拟化和云端应用虚拟化解决方案——满足应用快速迁移需求；

发布基于公有云+IDV技术的轻云解决方案——为中小客户提供更优的云桌面选择；

推出医疗发热门诊云办公解决方案——快速部署、远程运维、减少感染、保护安全。



后疫情时代，锐捷正把云桌面创新应用到更多场景，为课堂、办公、生产等场景，提供更高性能、更简运维、更佳体验的全场景云桌面解决方案，力争成为每个用户的“最佳合作厂商”。