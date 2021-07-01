一揽子解决上云“后顾之忧” 锐捷三擎云桌面正式发布
6月30日，锐捷网络举办“海纳百川，三擎聚变”为主题的媒体发布会，正式对外发布新一代云桌面解决方案——锐捷三擎云桌面解决方案。会上针对三擎云桌面的终端云化引擎、桌面云化引擎和应用云化引擎这三大引擎概念进行详细解读。
6月30日，锐捷网络举办“海纳百川，三擎聚变”为主题的媒体发布会，正式对外发布新一代云桌面解决方案——锐捷三擎云桌面解决方案。会上针对三擎云桌面的终端云化引擎、桌面云化引擎和应用云化引擎这三大引擎概念进行详细解读，并介绍了该方案在高校、医疗、政府等重点行业的落地情况。
三擎云桌面来了！解决上“云”后顾之忧
锐捷云桌面产品事业部总经理 刘福能
在发布会上，锐捷云桌面产品事业部总经理刘福能表示，随着数字化转型的快速发展，上“云”已经成为行业数字化转型的重要一步，越来越多的行业意识到了云桌面的优势，近年来云桌面行业正处于快速发展阶段，各类计算机教室、医疗工作站和互联网诊疗、各行业通用办公和远程办公、开发测试、分支机构和连锁门店、制造产线等各个业务场景对云桌面都有强烈的需求。
锐捷网络深耕云桌面技术近十年，一直以场景创新为使命，近年来锐捷在助力客户上“云”时发现，很多有意上云的客户，却因为云桌面对网络的依赖、特殊场景硬件需求无法满足、原有投资无法保护等方面的顾虑，迟迟无法迈出上“云”这一步，而这也成为阻碍云桌面的进一步普及的重要原因。截至目前，云桌面的市场相比商用PC来说比例仍然很小，而各行各业正在呼唤更适合、更包容的云桌面解决方案。
在此背景下，锐捷正式发布三擎云桌面解决方案，实现场景精准适配、统一管理运维、技术按需融合，真正解决行业上“云”的后顾之忧。
发布会现场，刘福能正式揭开锐捷三擎云桌面的神秘面纱：三擎由终端云化引擎、桌面云化引擎和应用云化引擎，以及支撑三个引擎的统一管理中心和融合云平台共同组成。终端云化引擎通过R-TCI/VDI等技术，让老旧电脑焕发新生，性能提升，统一纳管，原有投资得到保护；桌面云化引擎，通过IDV、VDI、vGPU、分布式存储等多种技术的融合，使得鱼和熊掌可以兼得，让云桌面可以适用更多场景；应用云化引擎,通过VDI独享应用虚拟化和IDV独享应用虚拟化技术，让应用跨平台使用，降低应用迁移难度与成本。支撑三擎云桌面的是统一平台，通过超融合平台以及EST协议实现了身份、桌面、镜像、策略和应用的统一管理，让管理更简单更方便，让体验更好性价比更高。
助力PC利旧的最后一公里：云化让旧电脑焕发新生
从投资保护的角度考虑，无法一步到位将所有PC全部换成云桌面，如何快速上云？嵌入式设备、医疗影像设备、自助设备、智慧大屏这些终端能否统一云化管理？终端云化引擎正是解决这两个终端管理的难题。
锐捷云桌面产品事业部产品总监 曲景洋
锐捷云桌面产品事业部产品总监曲景洋表示，锐捷网络通过R-TCI技术将传统PC“云”化，提升管理效率、降低学习成本，保护投资。同时，还能将嵌入式设备、教学终端、自助设备、智慧大屏等特型终端也纳入云管理之中，帮助客户实现更经济、更高效、更兼容的云化体验。
英特尔中国物联网事业部高级市场总监 陆英洁
英特尔中国物联网事业部高级市场总监陆英洁表示，终端集中管理之上需要承载更多场景化需求，诸如离线工作、本地计算、外设兼容性等问题，2020年英特尔推出超能云终端，即云端管理，本地计算。将IDV(智能桌面虚拟化)与TCI(透明终端结构)结合起来，不仅可以实现大规模端到端部署，现场快速开通，能够提升系统性能、可管理性、安全性和可靠性，保障业务的连续性，无惧卡顿断网；另外还可以让云终端具有PC般的用户体验。在教育、医疗、金融、设计分析等行业，已有较为出色的应用实践。
锐捷R-TCI（透明计算基础架构）是锐捷云桌面团队在Intel TCI技术之上做的进一步创新，相比VOI来说，在功能丰富度、开放性、兼容性、安全性等方面更胜一筹。R-TCI通过RainOS系统能够与锐捷VDI、IDV技术实现更好融合，硬件适配方面也更加开放。基于R-TCI技术锐捷创新的提出了OCS（老旧电脑拯救者）解决方案，旨在解决终端云化交付过程中遇到的：传统PC型号各异配置杂乱、支撑云化验证困难，刷机部署繁琐、耗时长、异常多，性能落后，启动运行速度堪忧，迁移耗时长，数据丢失风险高等各种难题，真正助力PC利旧的最后一公里，堪称老旧电脑拯救者（简称OCS，Old Computer Savior）！
软件硬件双管齐下：云化让桌面适用更多场景
坚定了上云的信心，客户该如何选择性能更强的云桌面产品呢？锐捷桌面云化引擎通过全新硬件以及更丰富的软件功能，使得云桌面能够更好满足公共场景、办公场景、生产场景、研发/设计场景、分支场景、移动场景等众多场景的不同业务需求，为客户提供全场景解决方案。
锐捷云桌面产品事业部产品线经理 贺正春
硬件方面，此次发布会上，锐捷发布了RG-CT5000-G3、RG-CT6000-G3两款全新第三代IDV终端和RG-CS7010、RG-CS6000两款云服务器。诸如，全新发布的RG-CT5000-G3薄至15.6mm，体积缩小25.8%，配置更高、性能更强、接口更丰富；RG-CS7010云服务器堪称“性能怪兽”，同比上一代单桌面性能提升 50%，支持PS、AE、VB、3DMAX等多种常用软件，大幅提升VDI桌面性能，满足更多场景并发Win10桌面环境流畅使用。
除了四款硬件在发布会现场集体亮相，锐捷网络还重点介绍了桌面云化引擎软件平台，云集了超融合平台、动态网络适应、协议代理、应用分层等全新功能特性，集灵活、可靠、易用于一身，在稳定性、易用性、安全性、管理运维和投资保护等多个方面进行迭代升级，显著提高使用体验。
可见，桌面云化引擎致力于匠心打造全新软硬件组合，用一个平台满足多种应用场景，搭配更丰富的功能，更全面的场景化特性、更强大的性能，为客户提供更好用的桌面。
直击行业业务痛点：云化让应用跨平台使用
实际上，当前政企、医疗、金融等各行业在业务发展过程中正面临不同的困境。诸如政企行业，正面临着终端硬件替换能落地，但业务系统、应用软件替换跟不上的情况；而医疗行业，随着互联网医疗的快速发展，获得互联网医院牌照的医院已超千家，但如何在业务搬上互联网的同时，继续保障医院内网的安全性？在金融行业，金融行业的B/S、C/S架构的应用程序要适配不同版本的浏览器、操作系统，单一桌面无法解决测试问题，多个桌面频繁切换效率低……
对此，锐捷打造应用云化引擎，其合规可控、性价比高、兼容性高、用户体验佳等特性，能够直击政企、医疗、金融等行业上“云”痛点，将简单留给客户。
锐捷云桌面产品事业部产品线经理 王良
- 合规可控方面，锐捷自研EST（Enhanced Stream Transmission）增强桌面流传输协议,经过权威机构测试认定，安全合规，源码可控，同时，每个用户独占一个Windows虚机及其应用，架构更稳定，数据更安全。
- 高性价比方面，已购可信终端用户，加购云桌面软件，利用现有X86服务器或合规服务器，即可完成锐捷应用虚拟化升级，保护投资。
- 兼容性高方面，硬件、操作系统架构全兼容，支持五种合规终端芯片架构、兼容两种主流操作系统。以上10种芯片加操作系统组合，可通过锐捷应用虚拟化一套方案实现兼容，把简单应用留给客户。
- 应用体验佳方面，通过应用程序窗口捕捉裁剪技术 ，把未完成迁移的Windows应用映射到合规操作系统上，通过桌面图标双击打开，用户体验与本地应用使用效果一致。同时，用户还可以自主安装并发布音视频播放类、即时通讯类应用，真正做到工作和个人需求两者兼顾。
深耕云桌面市场 锐捷三擎云桌面正广泛落地
当前，锐捷三擎云桌面解决方案正在教育、医疗、政务、企业等多行业和场景中持续落地和实践，本次发布会上，锐捷着重对高校、医院和政府三大应用场景方案进行了案例的讲解和分享。
锐捷云桌面产品事业部市场总监 肖广维
在教育领域，锐捷正在为某“211工程”重点大学建设高校一朵云，采用“终端云化引擎+桌面云化引擎”双驱动，针对高校内普遍存在的公共机房、二级学院、教师办公、多媒体教室等多种机房并存的问题进行统一纳管，实现VDI、IDV、TCI多桌面混用；面对不同学院差异化的教学任务需求，搭配教学管理软件和高性能桌面，兼容1500+教学软件，解决运行卡顿、语音延时等问题，提升教学体验；使用分层超融合和TCI技术，充分整合云端和终端资源，实现资源融合，解决各学院独立建设、资源分散的问题。为高校打造更简单的场景管理、更卓越的教学体验、更优质的资源融合。
在医疗领域，锐捷对某三甲的医院新旧楼内涉及的7台服务器、305台瘦终端，320台胖终端和200台PC进行桌面云化改造。同样采用“终端云化引擎+桌面云化引擎”双驱动，帮助客户实现了原有老PC和云桌面的统一纳管，提升了运维效率，简化了管理流程；云端远程运维，本地网络流畅切换，满足医护工作站和业务窗口对业务高稳定性的需求；一套终端实现内外网任意切换，保证了信息中心这类特殊区域的办公要求，保护了数据安全。当前，该医院的门诊医生工作站、门诊药房、住院医生站、住院护士站、信息中心等区域均有锐捷三擎云桌面部署。
在某省生态环境厅的云桌面建设中，采用了“桌面云化引擎+应用云化引擎”双驱动，集中解决了客户因更换Linux操作系统后，而导致的原有OA及业务系统不能适配的问题，针对办公、人事管理、流程审批等轻应用实现了快速的迁移改造配适，而针对难以短期内完成适配的污染控制管理、环境监理管理等重型复杂应用系统，则是通过应用虚拟化技术，让未适配的Windows应用运行在Linux操作系统上，简化了云化流程，缩短了迁移时间，极大的提升了用户的使用体验。
从2013年开始进军云桌面产品至今，锐捷云桌面厚积薄发，已经拥有2大研发基地，研发人数超过400人，申请专利超百个，同时匠心打造完整丰富的产品家族，持续领跑，在多个行业报告中蝉联云桌面领域的榜首。诸如，2014年至今，锐捷在中国企业级终端VDI市场占有率第1位；2019年-2020年，在中国企业级终端IDV市场份额第1位；在教育云课堂及医疗云桌面两个垂直领域的市场份额更是长期霸榜，稳居第1。
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