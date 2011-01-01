借助ERP，和信创天企业管理迈向精细化

日前，和信创天ERP（Enterprise Resource Planning企业资源计划）项目启动会在北京总部正式举行，公司董事长何钦淋，财务部、商务部、人力资源部、技术服务中心的小伙伴和ERP项目顾问及实施小组成员共同参加了会议。

日前，和信创天ERP（Enterprise Resource Planning企业资源计划）项目启动会在北京总部正式举行，公司董事长何钦淋，财务部、商务部、人力资源部、技术服务中心的小伙伴和ERP项目顾问及实施小组成员共同参加了会议。本次启动会，和信创天全面引进了ERP的供应链管理、财务管理、人力资源管理等模块，代表着公司在完成了A轮数千万融资后正式开启了企业精细化管理的新征程。

ERP项目启动会成员

此前，和信创天旗下的下一代云桌面系统、虚拟化云计算管理平台、云存储、云应用、服务器虚拟化等全系列云计算产品和服务已通过了ISO9001、ISO27001和ISO20000等国际认证体系，这代表着和信创天全系列产品已建立起完善的产品质量管理体系，同时IT服务完全符合信息安全管理体系标准和信息技术服务管理国际标准。

质量是产品的生命线，服务是企业的立足之本，多年以来，和信凭借着对产品和技术细节的极致追求，持之以恒地为客户打造一流的产品和服务体系。进入2017年以来，伴随着公司业务的迅猛增长，和信创天已在除北京以外的上海、广州、福州、武汉、西安、南京、海南建立起10多个分支机构，业务覆盖到全国20多个省。至此，和信创天对细节的极致追求开始从产品和服务延伸到企业管理的每一个环节，和信创天认为只有精细化的管理好自身，才能精益求精的服务好客户。

精细化管理

作为国内首家NGD（Next Generation Desktop）下一代云桌面系统厂家，和信下一代云桌面产品以独具特色的技术优势领先于国内同类产品，独创盘网双待技术，即使网络中断也可以继续离线工作，且无需重启，即使在10M网络下也可以稳定运行，绝无卡机延迟现象，可靠性极强；智能硬件驱动分离技术，几乎可以实现包括串口并口在内的硬件100%兼容，远超传统VDI云桌面。

现在，和信下一代云桌面已成功服务于政府、军工、教育、医疗、金融、能源等领域的上千家客户。未来，和信创天将凭借精益求精的产品和精细化的管理持续为客户创造价值。