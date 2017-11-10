澳大利亚驻华参赞体验和信创天下一代云桌面

日前，澳大利亚驻华大使馆教育与研究公使参赞魏柯玲到访福州墨尔本理工职业学院。魏柯玲参赞饶有兴趣地参观了学院综合运用云计算、物联网、移动互联、大数据等新兴信息技术建设的EAP英语教室、语音实验室等智慧教室。

至顶网网络频道 12月04日 综合消息： 日前，澳大利亚驻华大使馆教育与研究公使参赞魏柯玲到访福州墨尔本理工职业学院。魏柯玲参赞饶有兴趣地参观了学院综合运用云计算、物联网、移动互联、大数据等新兴信息技术建设的EAP英语教室、语音实验室等智慧教室，盛赞了学院的基础设施。

福州墨尔本理工职业学院(原闽江学院爱恩国际学院)是闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院合作举办的高等国际学院，也是福建省唯一独立设置的中外合作办学高校。学院于今年9月份通过部署国内领先的云桌面产品—和信下一代云桌面（VENGD）来构建全院的智慧教室平台。作为中国教育信息化产业中首款下一代云桌面产品，和信下一代云桌面系统已通过中国教育技术协会认证和推荐，针对教育行业特别定制的前后端混合计算、盘网双待、多节点、课程计划、断网秒切系统等教育特色功能，深受广大师生认可。目前，和信下一代云桌面系统已成功部署在全国一千多所高校、中小学校。

魏柯玲参赞参观学院智慧教室

魏柯玲表示，目前澳中之间高等教育的合作办学、合作交流正在进一步深化。福州墨尔本理工职业学院是澳中高等教育合作的典范，这一模式受到澳大利亚政府鼓励，澳大利亚的高校也愿意采取这种模式和中方高校合作。同时，魏柯玲强调，“质量是澳中合作办学项目的生命线，希望澳中双方开展联合的质量评估，保障澳中之间的合作办学项目和机构进一步发展。”

和信下一代云桌面产品在智慧教室实现完全部署

和信创天董事长何钦淋表示：“为中国教育信息化提供一流的产品和技术是和信创天一贯的追求，很高兴和信下一代云桌面（VENGD）能在墨尔本理工职业学院信息化基础设施建设中发挥重要作用，和信创天也始终致力于和教育行业进行校企合作，共同打造世界顶级的智慧校园云平台”。目前和信创天已经通过了ISO9001、ISO27001和ISO20000等国际认证体系，旗下用于虚拟化云计算管理平台（VEStack）、云存储(VECloud)、云应用（VEAPP）、服务器虚拟化（VEServer）等全系列云计算产品线，可以为客户提供全方位的云平台及虚拟化的解决方案与技术服务。



