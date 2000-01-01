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Paul Mockapetris：命名技术在未来互联网中的作用

Paul Mockapetris：命名技术在未来互联网中的作用

28日上午，DNS之父，2012互联网名人堂入选者Paul Mockapetris来到现场，分享了“命名技术在未来互联网中的作用”主题演讲，其中详细讲解了命名技术在发明之初的用途，以及其发展给未来互联网所带来的作用，并就目前DNS所面临的风险和安全问题做了阐述。...详细 >>

Phil Robb：开源将会是整个行业的一个重心，我们以此提高运营速度

Phil Robb：开源将会是整个行业的一个重心，我们以此提高运营速度

今天，以“新技术·新架构·新网络”为主题的“GNTC全球网络技术大会” 在北京长城饭店会议中心火热开幕。天地互连下一代互联网国家工程中心遍邀全球顶尖技术专家，增设多场峰会与热点Workshop，会议将全方位呈现产业和技术最新发展情况，促进合作共赢。...详细 >>

吴建平：下一代互联网体系结构创新的挑战和机遇

吴建平：下一代互联网体系结构创新的挑战和机遇

在28日上午的主会中，中国工程院院士，2017互联网名人堂入选者吴建平做了题为“下一代互联网体系结构创新的挑战和机遇”的主题演讲，在演讲中分享了IPv6在全球发展的现状及前沿战略。...详细 >>

Paul Vixie：企业级乃至于国家级防火墙如何提高效率？

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今天，以“新技术·新架构·新网络”为主题的“GNTC全球网络技术大会” 在北京长城饭店会议中心火热开幕。天地互连下一代互联网国家工程中心遍邀全球顶尖技术专家，增设多场峰会与热点Workshop，会议将全方位呈现产业和技术最新发展情况，促进合作共赢。...详细 >>

尤学军：从新华三的角度看数字化应用驱动的网络变革

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今天，以“新技术·新架构·新网络”为主题的“GNTC全球网络技术大会” 在北京长城饭店会议中心火热开幕。天地互连下一代互联网国家工程中心遍邀全球顶尖技术专家，增设多场峰会与热点Workshop，会议将全方位呈现产业和技术最新发展情况，促进合作共赢。...详细 >>

邬贺铨：创新让互联网企业发展更迅速；多措并举各界合力推动IPv6全面部署

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今天，以“新技术·新架构·新网络”为主题的“GNTC全球网络技术大会” 在北京长城饭店会议中心火热开幕。天地互连下一代互联网国家工程中心遍邀全球顶尖技术专家，增设多场峰会与热点Workshop，会议将全方位呈现产业和技术最新发展情况，促进合作共赢。...详细 >>

多位国际运营商高层同框 GNTC满满干货值得期待！

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2017年11月28日-30日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的GNTC 2017全球网络技术大会（www.theGNTC.com）将在北京长城饭店会议中心火热开幕。...详细 >>

NFV Summit日程曝光 GNTC全球网络技术大会开幕在即

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2017年11月28日-30日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的GNTC 2017全球网络技术大会（www.theGNTC.com）将在北京长城饭店会议中心火热开幕。...详细 >>

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  • 2016全球2017全球网络技术大会
  • 2015全球未来网络暨SDN技术大会
  • 2015中国未来网络发展与创新论坛
关于GNTC 2017全球网络技术大会

2017年11月28日-30日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的GNTC 2017全球网络技术大会（www.theGNTC.com）将在北京长城饭店会议中心火热开幕。作为中国本土规模最大的网络技术盛会之一，GNTC 2017将汇聚超过2000位行业精英，共话全球网络重构。来自AT&T、西班牙电信、PCCW和土耳其电信等的众多国际运营商的技术专家将在全球网络重构全体大会、云网协同圆桌论坛、以及网络安全、边缘网络和边缘计算、NFV 等技术峰会上发表演讲，分享各自在网络重构方面的部署规划。

在大会第一天上午的全体大会上，中国工程院院士邬贺铨、吴建平；互联网名人堂入选者Paul Mockapetris、Paul Vixie；美国国家工程院院士、斯坦福大学教授Nick McKeown； APNIC主席Paul Wilson；Linux基金会运营副总裁Phil Robb等行业权威专家将莅临大会现场并发表其对新一代网络技术发展的理解和构想。

11月29日上午，由下一代互联网国家工程中心副主任李震主持的NFV 网络功能虚拟化Summit是本次大会的一大亮点，国际组织OPNFV、ETSI NFV ISG、开源社区ONAP，运营商中国电信、中国联通、中国移动、西班牙电信，以及华三、华为、中兴等企业都将参与此专场峰会，NFV领域的技术大咖们将带来自己的独特观点，与场内嘉宾和观众展开热切交流。

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