2017年11月28日-30日，由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办的GNTC 2017全球网络技术大会（www.theGNTC.com）将在北京长城饭店会议中心火热开幕。作为中国本土规模最大的网络技术盛会之一，GNTC 2017将汇聚超过2000位行业精英，共话全球网络重构。来自AT&T、西班牙电信、PCCW和土耳其电信等的众多国际运营商的技术专家将在全球网络重构全体大会、云网协同圆桌论坛、以及网络安全、边缘网络和边缘计算、NFV 等技术峰会上发表演讲，分享各自在网络重构方面的部署规划。

在大会第一天上午的全体大会上，中国工程院院士邬贺铨、吴建平；互联网名人堂入选者Paul Mockapetris、Paul Vixie；美国国家工程院院士、斯坦福大学教授Nick McKeown； APNIC主席Paul Wilson；Linux基金会运营副总裁Phil Robb等行业权威专家将莅临大会现场并发表其对新一代网络技术发展的理解和构想。

11月29日上午，由下一代互联网国家工程中心副主任李震主持的NFV 网络功能虚拟化Summit是本次大会的一大亮点，国际组织OPNFV、ETSI NFV ISG、开源社区ONAP，运营商中国电信、中国联通、中国移动、西班牙电信，以及华三、华为、中兴等企业都将参与此专场峰会，NFV领域的技术大咖们将带来自己的独特观点，与场内嘉宾和观众展开热切交流。