“2020年中国SDN/NFV/AI大会”隆重召开

2020年9月23日-24日，“2020年中国SDN/NFV/AI大会”在北京成功召开。本次大会由SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会和中国通信标准化协会共同主办。大会的主题是“聚势新基建，智创新网络”，聚焦SDN、NFV、5G、网络人工智能、边缘计算等关键技术。

至顶网网络与安全频道 09月24日 综合消息：2020年9月23日-24日，“2020年中国SDN/NFV/AI大会”在北京成功召开。本次大会由SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会和中国通信标准化协会共同主办。大会的主题是“聚势新基建，智创新网络”，聚焦SDN、NFV、5G、网络人工智能、边缘计算等关键技术和产业发展的最新态势，通过不同的主题环节，探讨传统网络如何演进等问题，分享运营商、设备制造商、互联网公司和国际标准/开源组织在该领域的最新进展，全方位、多角度的分析SDN/NFV/AI技术在实践中面临的问题和挑战，探讨网络技术的创新方向和演进路径。

本次大会受邀演讲嘉宾囊括业界知名组织代表和产业界技术专家，包括来自华为公司、中兴通讯、新华三、烽火通信、阿里云、中国信息通信研究院、PCCW、国内三大电信运营商、中国通信标准化协会、是德科技、思博伦、ENEA、英特尔、奇安信等20余家企事业单位的技术专家。此外，受新冠疫情的影响，国际组织的专家不能莅临现场，MEF 首席运营官Kevin Vachon先生、OpenStack 基金会生态系统技术主管Ildiko Vancsa女士以及ONF 研发及移动副总裁总裁 Oguz Sunay先生通过录播视频的方式分享了国外技术最新发展态势。

SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会秘书长，中国信息通信研究院技术与标准研究所所长 敖立

大会第一天上午，由SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会秘书长，中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立先生主持。

SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会理事长 韦乐平

SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会理事长韦乐平先生发表了题为“网络架构重构关键使能技术的发展趋势与思考”的主旨演讲。他指出，进入2020年，NFV、电信云、SDN和网络AI分别处于理性发展期的不同阶段，公有云最先从幻灭期走出，步入发展期。SDN已局部应用，基于SDN/NFV的网络云化是业界共识，但征程依然漫长；NFV已开始落地，但发展尚不如预期；电信云已起步，但仍存在不少挑战；人工智能应用于电信的前景广阔，虽然有望解决网络架构重构所面临的挑战，但仍需突破数据、算法、算力、应用模式、人才缺口等诸多困境。基于SDN、NFV的网络架构重构带来大量新的多维度复杂性，在很大程度上抵消了其带来的诸多好处，而AI在处理复杂问题上的能力远超人脑，有望解决网络架构重构所面临的挑战。

韦乐平先生提出了云网协同发展的三个阶段。第一阶段是云网协同，在这个阶段宽带专线是网络的主要特征；第二阶段是云网融合，云和网采用统一的逻辑架构和公用组件的不同管理系统来运营管理和调度，全面实施云网能力的统一发放和调度，是云和网的“物理反应”。 第三阶段则是云网一体，在这一阶段云网彻底打破界限融为一体，产生“化学反应”，实现统一的运营管理平台和服务能力。

颁奖仪式

随后，大会举行了颁奖仪式。由SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会理事长、工信部科技委常务副主任韦乐平先生、中国通信标准化协会常务副秘书长武冰梅女士、SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会秘书长敖立先生为15个SDN/NFV/AI商用案例颁发奖杯和证书，其中包括6个最佳案例奖，4个优秀案例奖和5个应用创新奖。

华为公司数据通信产品线副总裁、运营商IP解决方案部部长 张建东

SDN、NFV技术经过多年的发展，已经在现网进行了规模部署，为运营商网络架构的发展提供了新思路和新方法。在本次大会上，华为公司数据通信产品线副总裁、运营商IP解决方案部部长张建东先生作了题为“华为智能云网，迈向云网安一体”的主题演讲。他指出，随着企业数字化转型加速，云网融合的需求发生变化，企业上云模式从单云进化到多云，而且需要通过差异化的承载实现敏捷上云。随后，他介绍了华为智能云网解决方案，构建云网安一体的高质量承载网，加速联接智能化转型。

中兴通讯电信云及核心网产品技术总监 杨蕤

中兴通讯电信云及核心网产品技术总监杨蕤女士带来了题为“后5G时代面向ODICT的网络演进” 的主题演讲。5G网络已经在全球范围内展开大规模的部署，杨蕤女士指出，在后5G时代，面向ODICT融合的转型将是电信行业的必然之路，并介绍了中兴通讯在精准网络，智能化网络，数字孪生，异构网络，算力网络，极简网络等技术上进展，提出面向B5G/Pre6G时代网络演进的思路。

新华三集团运营商事业部技术总监 陈峰

新华三集团运营商事业部技术总监陈峰先生作了“开放融合的5G行业专网，助力政企客户数字化转型”的主题演讲，从云资源、无线网、用户数据、网络安全、行业平台五个方面介绍了新华三开放融合的5G行业专网解决方案和进展，并对5G行业专网的未来演进和业务价值实现提出了建设性观点。

烽火通信科技股份有限公司ICT高级专家 李和松

接下来，烽火通信科技股份有限公司ICT高级专家李和松先生带来了题为“SDN/NFV开启智慧云网新时代”的主题演讲，介绍了SDN/NFV/AI技术与传统网络技术深度融合下，烽火通信的智慧云网解决方案。

此外，受新冠疫情的影响，国际组织的专家不能莅临现场，通过录播视频的方式分享了国外技术最新发展态势。MEF（城域以太网论坛）首席运营官Kevin Vachon先生以视频方式分享了“MEF推出的SD-WAN和SASE标准”。

阿里云运营团队总监 邱杨

阿里云运营团队总监邱杨先生带来了题为“阿里云边缘网络”的主题演讲，从网络边缘和设备边缘两个方面，分享了阿里云在边缘计算的实践。他表示阿里云边缘计算已经在国内做了全域覆盖，边缘网络覆盖了一百多个城市，互联网总带宽超过100T，提供“边边加速”和“上云加速”服务，致力于云网一体化场景的探索。

TM Forum亚太区区域总监 徐俊杰

TM Forum亚太区区域总监徐俊杰先生作题为“开放数字架构”的主题演讲。随着5G的部署，TM Forum 提出了开放数字架构 (Open Digital Architecture)，面向下一代BSS/OSS的运营运维与管理系统，精简系统、优化流程，以简化、自动化和智能化为演进目标，实现数字化服务提供商与合作伙伴之间的自动化互联互通，在不同IT系统之间实现自动化互操作。

中国信息通信研究院科技委主任 蒋林涛

23日下午，中国信息通信研究院科技委主任蒋林涛先生带来了题为“云、虚拟网元和数据网”的演讲，分享了他对云计算、虚拟网元和数据网方面的思考。PCCW全球新技术副总裁Shahar Steiff通过录播视频方式带来了“借助区块链技术提升电信业的效率”的演讲。

中国移动研究院副院长 段晓东

移动运营商也分享了他们在网络转型与演进方面的经验和思考。中国移动研究院副院长段晓东先生分享了《面向B5G/6G的网络技术暨SRv6应用探讨》，并发布了《中国移动G-SRv6技术白皮书发布》。

中国联通研究院首席科学家 唐雄燕

中国联通研究院首席科学家唐雄燕先生作了题为《下一代SDN与算力网络》的主题演讲，分享了中国联通在网络转型的经验和主要工作，并探讨了未来的发展演进方向。

中国电信研究院CTNet2025所副所长 史凡

中国电信研究院CTNet2025所副所长史凡先生分享了题为《中国电信云网融合的探索与演进》主题演讲，介绍了中国电信在云网融合方面的实践和下一步的发展思路。

中国通信标准化协会网络与业务能力技术工作委员会主席 赵慧玲

在标准化方面，中国通信标准化协会网络与业务能力技术工作委员会主席赵慧玲女士介绍了《信息通信网络热点技术及SDN/NFV行业标准》，梳理了CCSA在网络云化及边缘计算、网络切片、IP网络新技术、SDN和NFV方面的行业标准进展。

此外，OpenStack 基金会和开放网络基金会ONF的专家也以录播视频的方式带来精彩演讲。OpenStack 基金会生态系统技术主管Ildiko Vancsa女士分享了《开放基础设施及边缘生态系统的最新动态》，开放网络基金会Oguz Sunay先生介绍了《Aether - 可管理的 4G/5G 边缘云平台》。

圆桌会议

最后，由中国信息通信研究院科技委主任蒋林涛先生主持圆桌会议。来自中国电信、华为公司、中兴通讯、新华三集团的技术专家围绕“网络重构的进展与挑战”议题进行了圆桌会议研讨，为第一天的会议画上圆满句号。

大会第二天，来自国内外运营商的专家将会针对当前SDN、NFV、5G、网络人工智能、边缘计算、SRv6在运营商的部署现状、问题和思考等做精彩演讲。