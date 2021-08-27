新华三AD-NET前世今生：坚持走云智原生的发展之路

SDN及云计算的出现，给网络行业带来巨大的影响，而云计算实际上是应用的载体，客户最真实的诉求是网络需要及时适应企业应用的变更节奏，支撑好数字化业务的变革，所以新华三将SDN定义为AD-NET（Application Driven Network）。

以往我们在谈论传统网络的时候，往往指的就是路由器、交换机这类网元设备，所关注的问题也都集中在这些设备的具体性能方面，如网络设备的端口数、转发速率、吞吐量及线速等性能指标，而很少谈及网络管控及与上层业务应用相关的性能表现。

SDN概念的提出，给全球的网络行业带来了一次翻天覆地的革命。原因在于，SDN的提出从本质上改变了人们对网络的认知和理解，让网络的核心价值从设备性能向上层管理层面进行了偏转（从硬件到软件的转变）。而这种价值观的转变对后续的网络行业演进和发展都起到了深远影响，这也是SDN的最伟大之处。

源于SDN的网络变革与探索

SDN从狭义上来说，就是最初由斯坦福大学教授所提出的OpenFlow架构，但在新华三集团副总裁、智能管理与运维产品线总经理王斌看来，“之所以OpenFlow目前逐渐被国内外网络市场所淡化，主要是因为OpenFlow属于‘强’管控逻辑，需要将控制与转发完全分离，并把所有报文的控制信息都汇集到控制器进行处理，这对于现实中的扁平化网络环境而言过于理想化，导致其‘水土不服’，并不能很好在市场中落地。”

从广义上来看，SDN理念的本质就是通过软件来定义网络，通过软件的可编程性、灵活性、可定义性、可配置性，让一个比较复杂的网络基础架构变得更加灵活，最终为上层的业务及应用去服务。

其实，新华三在网络领域的探索和耕耘一直都没有停歇过，早在2007年发布的智能管理中心iMC就首次提出了用户、业务、资源融合的管理理念，并结合先进的Spring JSF技术框架，交付了第一款B/S架构网络管理产品，这在当时也引起了业界的很大震动。而这些探索都为新华三后续网络产品的演进打下了坚实的基础。

同时，新华三始终在积极探索改进网络自动化能力及方案，SDN技术的出现刚好与新华三产品路线发展吻合，因此，新华三先后成为ONF、ODL会员，并积极跟踪和参与到ONF定义的SDN框架评审和讨论等工作中，可以说对SDN理念在国内的落地起到了非常积极的推动作用。

在这样的一个时代背景下，新华三投入精锐研发人员，经过多年持续的迭代预研和实践探索，最终把握住了SDN的技术方向，并占据了领先身位，为后续基于SDN的技术及方案的研究打下了良好的基础，王斌用了一句诗来形容这一阶段：“潮平岸阔风正劲，扬帆起航正逢时”。

AD-NET解决方案的诞生

不出意外，随着SDN的出现，各家网络厂商都相继提出了基于SDN理念的网络架构，其中非常有代表性的就是新华三提出的AD-NET应用驱动网络。

王斌表示，“尽管看到了SDN技术的巨大潜力和价值，但我们并没有孤注一掷，所采取的是积极跟进、快速预研、谨慎投入的策略；一方面积极跟踪SDN标准进展，作为SDN两大权威组织ONF和ODL的会员，会安排专家持续跟踪标准的评审和发布，保证技术演进的准确性；另一方面，新华三一直在进行快速的预研和测试，依托iMC强大的平台能力，使得迭代速度很快，保障了主力市场产品的商用成熟度。SDN最初被提出，就是要解决网络‘黑盒化’的问题，把不透明的网络逐渐变得更加透明化，而这也是AD-NET诞生的一个重要契机。”

网络的“黑盒化”主要是由于网络协议的复杂化所带来的，协议上发生了很多变化，这对ICT基础架构管理而言难度会越来越大。

而AD-NET解决方案的发布就是为了简化越来越复杂的网络管理难题。网络天生就是网状分布，带拓扑的架构本质上会造成端到端联通时，关注面要比计算、存储复杂很多，很难定位具体哪个节点出现了问题，所以网络的透明化就显得至关重要。AD-NET最初的提出就是希望将网络变得易操作、可操作、透明化，使得网络技术能够为上层去做服务。

另外，SDN的出现让组网的概念更加泛化了，目前来看主要是以物理网络为基础，在其上叠加逻辑网络，屏蔽底层物理网络差异，实现网络资源的虚拟化，使得多个逻辑上彼此隔离的网络分区，以及异构的虚拟网络，可以在统一的网络基础设施上共存。这种思想可被归纳为解耦，独立，控制三个方面，API北向开放，同时增加网络虚拟化、自动化和智能化的能力。而新华三基于云智原生统一架构的AD-NET，就是基于这种软件定义的思想不断演进和发展而来的。

AD-NET名称由何而来

SDN及云计算的出现，给网络行业带来巨大的影响，而云计算实际上是应用的载体，客户最真实的诉求是网络需要及时适应企业应用的变更节奏，支撑好数字化业务的变革，所以新华三将SDN定义为AD-NET（Application Driven Network）。

另外，AD-NET还有另一层含义，就是新华三多年以来秉承“客户导向、质量之一”的理念，始终坚持以客户业务应用的满意度为导向。所以，网络的发展和变革应该是由上而下，从客户应用的角度来驱动网络技术和产品的迭代与不断创新。

AD-NET的更新与迭代

总体上，AD-NET的发展策略始终都是坚持以业务为中心，以应用来驱动，并不断集成和引入新的技术和能力，以满足用户业务发展和转型的需求。

2015年，新华三发布AD-NET 1.0版本，主要应对泛连接时代网络及终端的精细化管理要求。

2017年，发布AD-NET 2.0版本，在软件定义时代，支撑网络虚拟化及设备自动化上线的业务需求。

2018年，发布AD-NET 3.0版本，在网络智能化时代下实现了网随人动，策略随行方案的创新落地。

2019年，完成了AD-NET 5.0的发布，引入场景AI赋能，实现了无损网络及多域弱耦合方案的交付；

2021年4月，新华三重磅发布AD-NET 6.0，面对云原生时代，实现技术上的全面升级，满足用户业务发展和转型需求。

AD-NET 6.0：六大能力 筑牢网络基座建设

王斌表示，“AD-NET从1.0发展到今天的6.0，其中有一个非常关键的逻辑关系，就是在架构、功能、性能三个核心部件中，新华三始终把架构放在第一位，这才最终诞生了利用统一底盘构建云智原生的这样一种产品理念。”

能力一：统一底盘实现云智原生

AD-NET 6.0的统一底盘是通过容器化的微服务架构来构建的。容器化技术是对操作系统进行切片，而不像虚拟机是对物理服务器进行切片。由于应用软件都依赖于操作系统，微服务能够很好的实现弹性扩张，所以新华三果断选择了利用云智原生的这种容器化的微服务架构作为AD-NET 6.0时代的统一底盘。这就奠定了AD-NET在架构上的先进优势。”

能力二：全域融合保障业务协调

为什么要全域融合？王斌表示，“统一的云智原生基础架构为全域融合打下了良好的基础。在网络中有多种维度的融合，不仅有功能、管理、控制域的融合，还有园区网、数据中心、广域网的融合、云网端的融合，此外，还包括网络业务需要跟IT应用服务器业务的融合、存储的融合，所以只有建立起好的基础架构才能最终实现全域融合的能力。”

能力三：应用洞察提供全栈透视

AD-NET核心的能力就是能够实现全栈透视。这种对应用洞察的全栈透视能力非常关键。AD-NET具备捕获应用状态的相关技术，能够很好地获知应用当前的状态，如网络资源利用率、吞吐、丢包率等等，只有把应用软件与包括服务器、操作系统、网络每一层都关联起来，并做到对应用的端到端的洞察，才能真正实现以应用驱动网络。

能力四：网随意动推进智能驾驭

网络调配的过程要能够更好地去适配上层业务应用的真实意图，这就出现了网随意动的概念。结合意图驱动的概念，新华三给出了三个场景的具体实现方式：在园区网是网随“人”动的概念，无论用户从任何的办公区域、不同部门、不同设备都接入网络都可以根据用户需要匹配到后端的相关策略中，最终实现策略随行的状态。在数据中心，当大型业务系统应用软件发生变更，网络需要敏捷适配上层应用AD-NET能够快速根据业务需求调配网络，解决网随“云”动的实际需求。在广域网领域，稀缺的带宽资源如何能够被更好的利用已经成为广大客户的基本诉求。因此，AD-NET在广域网场景中引入了网随流动的概念，通过对网络状态的实时把控，让稀缺的广域网带宽资源能够为最有价值的业务去使用。

能力五：复合孪生赋能保障优化

首先，复合孪生是一种仿真技术，就是在灰度环境中尽可能去编制策略及模型，并在灰度环境中不断演练，直到演练成功之后，最终才将这个策略下发到实际的生产网络中，其目的是尽可能减少网络策略变更给实际业务带来的风险。而AD-NET具备对每个网元的模拟能力，相当于让所有网元跑在虚拟机上，如模拟在路由器或交换机中去跑各种协议，这样的仿真测试能力能够很好的保障网络决策事前、事中、事后的精准性及有效性。

能力六：自主构建支撑敏捷体验

未来的网络需要具备可变更性、可操作性，不管从网络层面也好，还是从管理软件、控制软件、分析软件的角度，一方面有来自于客户自身使用习惯的诉求；另一方面也有来自第三方软件之间的互操作性需求，因此网络系统需要足够开放、可定义，这就出现了自主构建的概念。其中，AD-NET引入了先进的低代码、零代码技术，不管从UI层面，还是从中间API流程编排层面，乃至南北向的设备协议交互层面，AD-NET都能提供一套低代码的架构，让客户可以实现更多的个性化诉求，去编辑定义属于自己的UI风格、大屏风格、操作逻辑，以及当新设备加载到系统时，可以通过编写脚本的方式去实现定制化的适配能力。

相比传统的网络方案，AD-NET的初衷是为客户提供一种简单易用的SDN方案及功能。这种方案将更简单、更易用，而不是更高深，更复杂。通过AD-NET的自动部署，意图配置等功能，通过自动化等手段大幅提升了运维效率，同时帮助客户屏蔽掉底层复杂的VXLAN、微分段等技术，让客户更容易的使用SDN，实现简单运维。

最后，王斌表示，“新华三AD-NET在2021年进入到了6.0时代，我们会以云智原生的架构为基础，通过对网络弹性扩展及个性化功能的兼顾与加持，让客户的业务应用更好地匹配到云时代架构中，最终基于AD-NET以应用为驱动的产品理念帮助客户筑牢网络基座，实现业务上的创新和转型。”