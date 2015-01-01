邬贺铨：创新让互联网企业发展更迅速；多措并举各界合力推动IPv6全面部署

今天，以“新技术·新架构·新网络”为主题的“GNTC全球网络技术大会” 在北京长城饭店会议中心火热开幕。天地互连下一代互联网国家工程中心遍邀全球顶尖技术专家，增设多场峰会与热点Workshop，会议将全方位呈现产业和技术最新发展情况，促进合作共赢。

今天，以“新技术•新架构•新网络”为主题的“GNTC全球网络技术大会” 在北京长城饭店会议中心火热开幕。天地互连下一代互联网国家工程中心遍邀全球顶尖技术专家，增设多场峰会与热点Workshop，将在3天的会议里分享最纯粹的技术趋势，全方位呈现产业和技术最新发展情况，为各方代表提供一个沟通交流的平台，促进合作共赢，推动网络重构发展进程。

在大会一开始，中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨首先发声，认为互联网发展已经进入了全新的时代，并在会上主要分享了“网络技术发展趋势”，深刻剖析了IPv6部署不力的原因，明确了推进IPv6规模部署行动计划的工作重点，以及保障措施，并强调：“总的来说，我们要实现数字化转型，这是世界经济论坛给出的数字化转型带来的影响；中国要在发展下一代互联网上做出我们应有的国际贡献。”

中国工程院院士、中国互联网协会理事长 邬贺铨

以下为演讲原文整理：

早上好，我的发言题目是互联网发展进入新时代，包括两个方面的问题，一个是行业发展持续向上，一个是产业转型蓄势待发。

先说互联网行业发展持续向上。

这次纳斯达克互联网企业的市值，从2012年的第二季度到今年的第二季度总体的趋势是一直往上走的，2012年8月20号的时候才2275亿美元，而到今年的8月20号是6475.12亿美元，五年增长了2.84倍。这是互联网企业和标普500企业的市值比较，蓝线是纳斯达克的互联网指数，黄线是标准企业500的指数，可以看出到两条曲线，标普的指数上升的慢一些，互联网的指数上升的快一些。近年来，纳斯达克的互联网行业指数的股市回报率是20.6%，而同期的标准普只有6%左右。绿线和红线都是公司的市值，黑线是公司的销售收入，前十个都是互联网企业，在全球十大互联网企业里，中国有4家（阿里、腾讯、百度和京东），市值由红线表示，一般而言互联网公司的市值和销售收入的比是相当高的，Facebook的销售收入只有331亿美元，可是市值是4861美元，15倍，阿里、腾讯也都是十多倍。

我们再看这里面5个企业，中国移动是相当好的电信运营商，可是市值只是销售收入的一倍多，ATNT略微高一点，电信和联通市值比销售收入低一点。这排是设备制造商，苹果是最好的设备制造商，市值也只是销售收入的4倍不到，而我们其他企业有些市值，包括爱立信市值都比销售收入低。这里面什么原因？互联网企业有故事，谁都不知道他们明天会说什么，运营商和设备供应商明天是什么样？大概可以猜出来了，所以估值没那么高。

这是全球排名前列的互联网公司，这里面统计到8月份，前面是最好、最高市值是Google，Facebook、亚马逊、阿里巴巴、腾讯、百度、京东、推特等等，可以看见Google、Facebook、亚马逊、阿里巴巴、腾讯是比较高的，按全球500强互联网公司，亚马逊排第26位，Google的母公司排65位，京东从整个销售收入排261位，Facebook排393位，阿里巴巴是462，腾讯是478。但是今年上半年Facebook上涨了22%，亚马逊上涨24%，Google上涨了26%，从这些公司看，集中在美国和中国，欧洲和日本、韩国公司至少在前面上找不到。

互联网公司上半年的互联网公司的股市回报率，排第一位是腾讯，超过了40%，第二位是阿里接近40%，亚马逊30%多，Facebook是30%多一点，雅虎刚刚30%，Google是25%，百度当时略低一点超过10%多，这个股市回报率相对其他的公司来讲，相当不错了。

今年第二季度的财报中，百度的应收同比增长14.3%，净利润增长82.9%，阿里的营收增长56%，净利润增长96%，腾讯的营收增长59%，净利润增长68%。而动态市盈率亚马逊近190倍，Facebook是近62倍，Google母公司是近37倍，整个互联网指数企业的股市回报率平均都有26.1%，也就是说互联网企业还是呈现了一个很好的上涨的势头。

这是衡量独角兽的表格，美国衡量独角兽是11美元，所有公司从成立到估值和市值达到11美元多少时间，500强平均需要20年，Google达到11美元用了8年，Facebook用了6年多，全球的独角兽平均是4年多。再看上面的，滴滴打车用了2年，摩拜用了2年，OFO用了2年，小米用了1.6年，寒武纪用了1年3个月。中国的独角兽企业的影响在扩大。图中绿色的是美国，红色是中国，蓝色是其他国家，全球独角兽企业总共有221家，美国占了一半，中国占了29%，而从右边是从独角兽企业的市值综合来算，全球独角兽企业的市值将近8000亿美元，美国占了46%，中国占了41%，也就说中国独角兽的企业影响在扩大，总的从独角兽来看IT领域的企业成长非常快。

互联网企业发展的快，原因什么呢？不是简单的讲故事，故事是要有创新来支撑的。这是去年年底发布的全球企业的研发投入，按研发投入的大小来排列，德国大众排第一位，一年的研发投入达到136亿欧元，韩国三星第二，第三是英特，第四是Google，第五是微软，第六、第七都是瑞士的公司，第八是华为，华为的研发投入一年达到83.57亿欧元，从规模和研发投入占销售收入比来看，全球英特是最高的21.9%，其次是两个瑞士的制药公司，华为的研发投入占销售收入比达到15%，从中国的企业来，中兴是排45位的，百度是排93位，腾讯是排第117，奇虎360排269，都是按研发投入的规模来看。

我这里着重比较一下华为的研发投入占销售收入15%，中兴占13.8%，排在后面中石油研发投入的规模不及华为中兴，而研发投入占销售收入之比只有0.7%。中石化研发投入占销售收入比是0.3%，在这些公司里360的研发投入占销售收入比在目前列出来的是最高的，到了26.6%，互联网公司重要的还是创新，依靠创新使它发展的比较快。

实际上在中国比较特色的是电子商务的发展，原因是中国每千人的平均商店营业面积只有18平米，而美国是1000多平米，中国连锁的比例比较低，美国的连锁比例比较高。所以中国电商发展是相当的快，去年我们电子商务的交易额相当于国民生产总值的35%，网上用户数4.75亿，今年第一季度电商的消费直接带动GDP增长1.3百分点。去年我们整个电子商务增长了将近20%，网上零售同比增长了26%，其中移动购物占了70%，我们国家的电子商务交易额占全球的总量的三分之一以上，电商的发展也带动了数字金融的发展，整个数字金融去年我们的互联网金融交易规模超过50万亿元，传统商业还是主要的，网络银行只占了2%，在移动支付领域网络银行达到20%。估计到2025年，我们的数字金融服务人口要新增1.32亿，会带动新增储数11万亿美元。

麦肯锡有一个资料，评价到2025年，数字金融业务对新生产业国家GDP的影响，应该说对中国GDP大概带来4%的增长。现在我们的互联网公司都进入互联网金融，阿里有银行、保险、基金、支付牌照，腾讯有银行、保险、支付牌照，百度有互联网直销银行牌照，京东有支付牌照，左边各种各样的支付业务。目前只有阿里、腾讯有银行牌照，阿里也有资金牌照，他们希望拿的信托期货牌照还没有。可以看看金融的影响，Ebay分拆出佩珀以后，佩珀独立上市，它的市值500亿美元，超过了母公司一倍，阿里的支付宝和腾讯的微信支付目前还没有上市，目前支付宝的估值已经超过了600亿美元了，所以互联网金融也是中国很重要的未来发展的方向。

大型的互联网企业纷纷转型为云计算公司，因为需求持续增长，亚马逊在AWS的营业额，去年的营收过了100亿美元了，占整个亚马逊整个销售总额9%，增长率15%，利润增长106%，推动亚马逊的市值增长150%。微软的云产品也表现非常强劲，认为它可能会推动微软的市值达到100万美元。惠普也把它的云业务公司分出来。以下云系统服务的增长率以及亚马逊云服务的增长，预测到2025年，云基础设施的服务市场规模要达到720亿美元，从2016年到2020年年增30%，现在阿里云已经全球部署200多个数据中心，今年第二季度同比增长96%，阿里云的估值也到390亿美元，腾讯云在国内有800多个结点，百度也发布了它的云计算的战略。

BAT纷纷以人工智能公司作为他们的使命，百度的人工智能战略明确了三大方向，自动驾驶汽车阿波罗计划，基于语音识别技术的基础人机智能互联小度操作系统，它希望通过这个唤醒万物，综合应用大数据人工智能，提供差异化服务，来聚焦它的ABC云。阿里的人工智能还是生态，更重视基础设施，比如云平台、移动操作系统、数据库、机器人，以及发展城市大脑，并且通过阿里人工智能大脑的计划推动到产业应用。腾讯马化腾说，人工智能现在是腾讯的基础能力，我们坚信这是令人振奋的长远投资，腾讯人工智能集中在四个方面，人才、算法、数据、应用场景，他希望能提升用户的体验，加强精准的定向技术和赋能生产。

下面讲产业转型蓄势待发。

图中是到今年6月底中国的互联网用户数（绿线），黄线是移动互联网的用户数，红线是移动互联网用户占互联网用户的比，黑线是视频用户占整个互联网用户的比例，蓝线是移动视频用户占移动互联网用户的比例，视频用户占比70%到75%之间，移动用户占互联网用户比例是96%，我们可以看到互联网用户还是不断增长。到今年6月份，我们固网的网民数是7.51亿，移动互联网用户7.24亿，但我们拿到的IPv4地址是3.3845亿，平均每个固网网民人均IPv4地址是0.45个，半个都不到。

中国是最需要IPv6的国家，也是全球最早开展IPv6以及下一代互联网技术研究标准制订内容研发规模的国家，我们首创建设了纯IPv6当时最大的IPv6网络，但是这是今年7月份的数据，IPv6用户占网络用户之比到56%左右了，美国也到了30%多，中国是最需要IPv6的，但中国的IPv6占比还不到0.3%，我们的互联网发展是起了大早，赶了晚集。什么原因呢？因为中国很早就没有地址了，很多运营商包括一些互联网的内容服务商，很早就用了私有地址，IPv4的地址转换，它可以暂时应对地址的不足，但实际上跨过多个网络管私有地址复杂，而且私有地址破坏了端到端的透明性，没办法对用户溯源。但是我们进去了，不那么容易出来。

我们政府缺乏明确的市场导向；和应用的先行意识，发达国家一般是军方和政府先转到IPv6，我们国家的政府网站没有起到应有的带头作用；第三是对内容服务的瓶颈重视不够，缺乏有利的政策，我们整个IPv6的端口迟迟没有开放，国际的带宽也不够，国外IPv6服务也没有在中国落地，这个对我们国内的内容服务供应商也没多大压力，应用和网站上V6的迁移严重滞后，严重拖了我们发展的后腿，还有一些误解和干扰，影响了国家发展战略。一些中国特色的IPv9，号称把中国网络隔离起来安全了，迷惑了一些单位，违反了我们国家坚持的全球一个互联网的主张。还有另外一种看法，认为马上要颠覆IP了，我们何必走IPv6呢？处于观望的状态，一些专家说看不见什么社会颠覆，IPv6部署按兵不动。还有一种是将IPv6和网络对立，认为IPv6会影响网络安全，实际上美国拥有很多IPv4地址，现在美国发展IPv6，原因是IPv6可以有利于对用户的溯源，有利于反恐。

所以，这些问题影响了我们的发展，还好，前天中办、国办联合印发了推进互联网IPv6规模部署的行动计划，要求各个部门结合实际认真贯彻落实，提出抓住全球网络新型技术，扎实创新变革，实施开素演进升级的历史机遇，加强统筹谋划，加强推进IPv6的规模部署，构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网，加快网络强国建设，加快国家信息化进程，助力社会发展，赢得未来国际竞争新优势的紧迫要求。要求大力发展基于IPv6的下一代互联网，这有助于显著提升我国互联网的承载能力和服务水平，更好的融入国际互联网，共享全球发展成果，有利的支撑经济社会发展，赢得未来的发展主动。发展的原则是，统筹规划、重点突破，要着力弥补IPv6应用的短板，实现技术产业网络应用的协同推进；第二是政府引导、企业主导，加强政府的统筹协调、扶持和应用引领，优化发展环境，强调发挥企业在IPv6里的主体作用，激发市场需求和企业的内生动力；第三是创新发展保障安全，把发展跟安全同时推动；第四是注重市场、汇聚民生，让互联网发展汇集亿万人民。

IPv6部署的主要目标是用5到10年的时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商用应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域的深入融合，成为全球下一代互联网发展的主要推动力量。

到明年年底，要形成良性的思想驱动环境，IPv6的活跃用户数要达到2个亿，在互联网用户的占比不低于20%，到2020年底，IPv6的活跃用户数要超过5个亿，占比要超过50%，新增的网络地址不允许再使用私有的IPv4地址。到2025年底，我们国家IPv6的网络规模、用户规模、流量规模位居世界第一位，网络应用终端全面支持IPv6，全面完成向下一代的互联网的平滑演进升级，形成全球领先的下一代互联网技术产业体系。

重点任务有五项：

第一项是加快互联网应用服务升级，不断丰富网络性能，首先是抓内容，升级典型应用，升级政府中央媒体、中央企业的网站，创新核心应用，分别规定了不同时间表，我们的排名前50的网站、云计算服务平台、数据中心，以及政府和中央企业的国有企业的网站，必须首先升级。

第二是开展网络基础设施改造，提升网络服务水平，这里包括移动网和固定网络，包括网络终端，包括骨干网、接入网，也包括电信网和广电网，这是比较全的，整个网络从终端到接入到核心，到骨干网，包括广电网和核心网。

第三是加强应用基础设施的改造，优化流量调度能力，这里包括数据中心、内容分发平台、云计算平台、域名系统、互联网检测平台。

第四是强化网络安全保障，维护国家网络安全，包括升级国家国内的网络安全系统，强化IPv6地址的管理，加强安全防护，以及加强我们的互联网新的一些应用，包括工业互联网、物联网的安全保障。

第五，突破关键前沿技术，构建自主技术产业生态，要加强IPv6的关键技术研发，强化网络前沿的技术创新，包括探讨在IPv6场景下，根服务器能力的提升问题。

保障措施有四点，一个是组织领导，首先建立一个跨部门的协同推进资质，建成专家咨询制度，完善政企间的沟通协调机制，过去我们其他的计划都很少建议政企之间的沟通协调机制，现在要通过政府去跟企业进行引导协商；

第二点是优化发展环境，还需要有一定的财政资金支撑，统筹资金加大支持力度，要引导社会资金的投入。要推动建立IPv6网间的互联和结算体系，优化运营商之间和运营商和教育网之间，运营商和广电网之间的网间结算。研究出台IPv6终端和流量的优惠措施，是不是使用IPv6可以上网费用有优惠，引导用户向IPv6迁移，加大人才培养力度，建设国际化的人才梯队；

第三个是强化规范管理，要引导企业支持IPv6，完善政府的采购要求，明确政府采购优先考虑IPv6。希望国资委在对电信运营商的考察中，如果运营商在IPv6上的投入国资委的考核应该给予支持和鼓励，完善对禁网的IPv6要求，要求所有的上网设备必须具有IPv6的能力。建立一个整个国家IPv6知识度的评测系统，并定期公布哪个公司IPv6发展的好，哪个IPv6运营商过渡的好，形成一个竞争的环境；

还有一点是深化国际合作，我们IPv6的发展不是关起门来，而是要密切跟踪全球下一代互联网的研究、实验、技术、产业应用情况，加强和国际标准化组织的合作，共同推动IPv6国际标准化的进程。中国要在发展下一代互联网上做出我们应有的国际贡献。

前天是发布推动IPv6规模部署的行动计划，昨天是国务院发布了深化互联网+智能制造工业互联网的指导意见，这个文件今天早上才登到网上。工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，加快工业互联网的发展，有利于加速智能制造发展，更大范围、更高效率、更加精准的优化生产和服务资源配置，促进传统产业的转型升级，催生新技术、新业态、新模式，为制造强国建设提供新动能。工业互联网具有较长的渗透性，可以从制造业扩展成为各个产业领域的网络化、智能化升级必不可少的基础设施，实现产业上下游跨领域的广泛互联互通，打破信息孤岛，促进集成共享，并为保障和改善民生提供重要的依托。发展工业互联网有利于促进网络基础设施的演进升级，推动网络应用从虚拟到实体，从生活到生活的跨越，极大扩张网络经济空间，为推进网络强国建设提供新机遇。

具体的目标分几个阶段，2018年到2020年三年起步阶段，逐步建成低实验、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，工业互联网标识解释体系，工业互联网平台体系，工业互联网安全保障体系，这四个方面的建设。到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施产业体系，形成三到五个达到国际水准的工业互联网平台，产业体系较为健全，掌握关键核心技术，供给能力显著增强，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施平台，形成国际先进的技术与产业体系，工业互联网全面深度应用，并在优势行业形成创新引领能力，安全保障能力全面提升，重点领域实现国际领先。到2049年，建过一百年，工业互联网基础设施全面支撑经济社会发展，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力居世界前列。

我们主要任务有七点，一个是夯实网络基础，首先要提速降费，推进工业企业内网的IP化、扁平化技术改造和建设部署，推动新型智能网关应用，全面部署IPv6；第二是打造平台；第三是加强产业支撑，里面包括加大关键共性技术公关，其中包括加强IPv6等核心技术公关，促进边缘计算、人工智能、正常现实、虚拟现实、区块链等新型前沿技术，在工业互联网的应用研究和探索；第四点是促进融合应用，这是针对大型工业企业和中小企业；第五是完善生态体系，构建企业的协同发展体系和区域协同发展体系；第六是强化安全保障；第七是推动开放合作，要提高企业的国际化发展能力，加强多变对话和合作。

总的来说，我们要实现数字化转型，这是世界经济论坛给出的数字化转型带来的影响，2016年到2025年数字化转型有直接的影响、间接的影响，其中数字化转型最大的影响是面向消费，可以达到10万亿美元经济社会价值，然后是汽车行业、物流行业、电信行业分别给出的影响。十年累计十个产业的数字化转型的直接和间接的效应是28万亿美元，如果扩展到全部，十年累计是一百万亿美元，中国为什么提出发展工业互联网，我们从消费互联网现在要展开向工业互联网发展的新阶段了。

互联网进入了发展新时代，增长创新高，市值持续向好，独角兽成长更快，我们主管部门对新生态审慎包容，和及时治理，营造了良好的发展环境，互联网的企业瞄准新技术、新场景，纷纷做出了重大战略调整，布局未来更大的发展空间，人工智能和云计算等成为了布局重点，基于上述技术，在产业互联网的应用也是重要的着力领域。中国政府明确了发展IPv6的战略和目标以及时间表，多措并举，政产学研用合力推动IPv6的全面部署，中国政府也引导向工业互联网的发展，促进互联网与实体经济的深度融合，这也为互联网的发展开辟了更大的市场，要抓住信息技术的发展机遇，迎接智能社会的发展需求，强化创新驱动，发展数字经济。