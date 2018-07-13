2018年中国IT互联网产品创新大会于6月30日在中科院计算所举行。作为创新型的人工智能产业代表，北京飞搜科技应邀出席会议，并在人工智能圆桌会议中与专家们共同回顾了人工智能的发展、所取得的成就，探讨了未来十年AI所面临的机遇和挑战。

2018年中国IT互联网产品创新大会于6月30日在中科院计算所举行。来自全国各地的IT互联网企业高层管理人员与会，大家就“产品创新、产品运营”做了深入细致的研讨，会场上精彩观点频出, IT互联网人有了一个能够进行思想碰撞、观点探讨、互相学习、多赢进步的平台。

作为创新型的人工智能产业代表，北京飞搜科技应邀出席会议，并在人工智能圆桌会议中与专家们共同回顾了人工智能的发展、所取得的成就，探讨了未来十年AI所面临的机遇和挑战。

这次“2018年度中国最佳IT互联网产品奖评选”是国内唯一进行这方面的评选，鼓励IT互联网产品创新，获得广大会员的积极参与。该评选采用网络投票评选和专家评选相结合，包括海量网络选民的投票数和50名业内知名大咖点评投票。最终，“飞搜识图”荣获2018年中国IT互联网最受用户欢迎产品奖。





“飞搜识图”APP由北京飞搜科技的团队研发，目前支持包括图像识别、刷脸登录和人像比对等功能，能够以人脸识别算法为基础对用户的相册进行归类、识别出图片包含的物象信息，并以人脸为注册账号、登录账号的途径，增大了系统的安全指数。飞搜识图的识别可靠、安全性能佳，对相册的分类功能亦是操作简便而效果卓着，值得用户信赖并无障碍使用。

飞搜识图占用资源相对节省，功能强大而实用，为用户的工作、生活、娱乐等带来便利与安心。飞搜科技在一系列的创新与肯定之中，一步一个脚印地在人脸识别和图像识别领域做出自己的风格与荣耀，一步步走向成熟和辉煌。