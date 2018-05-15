近日，京仪孵化器以“助?飞”为主题隆重举办2018年“京仪杯”创业大赛，京仪集团副总经理杨睦民、总工程师董建伟、副总经理卢继伟、相关部室负责人、部分二级企业领导及安芙兰资本、工商银行等金融机构代表出席大会。

近日，京仪孵化器以“助?飞”为主题隆重举办2018年“京仪杯”创业大赛，京仪集团副总经理杨睦民、总工程师董建伟、副总经理卢继伟、相关部室负责人、部分二级企业领导及安芙兰资本、工商银行等金融机构代表出席大会。

“京仪杯”创业大赛紧密结合“十九大”双创精神，落实国家“创新创业”重大战略部署，集聚整合北控集团、京仪集团内外各种创新创业资源，筛选种子项目与京仪集团内部产业链对接，搭建服务创新创业平台。

通过“京仪杯”创业大赛，为在孵企业提供项目对接及投融资服务，促进在孵企业项目成果转化，助力企业创新创业，成为推动集团经济发展和转型升级的强劲引擎，再次掀起新一轮双创活动的热潮。

本届创业大赛经过京仪孵化器为时半年的筹备及初赛，最终十家入孵团队进入决赛并精彩展示。

图为北京飞搜科技PR总监张鹏进行演讲

此次大赛围绕人工智能、智慧城市、智能制造等重点领域向集团及下属企业对接优质在孵项目，大赛现场气氛十分热烈，集团领导及企业负责人争相在提问环节与参赛路演者进行互动交流。

经过一翻激烈角逐，北京飞搜科技荣获2018年“京仪杯“创业大赛三等奖

北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)成立于2015年，公司专注于人工智能，计算机视觉和深度学习的研发，并把研究成果应用到智慧城市解决方案中，让城市更加安全，交通更加高效，生产更加智能、购物更加方便。公司力争在2020年底成为国内领先的智慧城市解决方案提供商。

作为全球领先的深度学习技术提供商，北京飞搜科技是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司已经申请了近50件发明专利，获得20项软件着作权和多项行业认证的标准。公司的核心团队来自诺基亚、法国电信、富士通、微软、英特尔等世界500强企业，具有海外的工作经历和国际视野，以及多年的管理、开发和服务经验。北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)不但提供智慧城市解决方案，还通过阿里云，华为云，amazon平台, 为企业与个人提供人脸/图像识别的SAAS服务; 离线SDK技术授权服务等。公司已经服务了200多家客户，包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、台湾广达等国内客户，以及土耳其、科威特、新加坡、捷克、法国等多个国家的企业客户，为他们提供视频监控、智能鉴黄、人脸识别、图片识别、无人驾驶，线上购物支付、机器人等技术支持。