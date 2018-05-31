北京飞搜科技亮相2018年贵州数博会

5月26日，2018中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市开幕。北京飞搜科技受邀参加。

5月26日，2018中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市开幕。北京飞搜科技受邀参加。

作为以智慧城市建设和人脸识别为主要领域的飞搜科技，在本次数博会上进行成果展示。

图示 飞搜科技在本次世博会上的成果展示

在路演环节，飞搜科技的代表向参会嘉宾介绍了飞搜科技的发展历程和技术成果。近年来，国内“一带一路”的经济战略正在稳步而高效地推进，飞搜科技抓住此契机，借着“一带一路”的势头，已成功将业务从国内市场切入到国际市场（土耳其、法国、捷克等）。今年将会有更多的合作海外落地项目。

图示 飞搜科技在本次数博会上的路演

数博会作为全球首个大数据主题博览会，已连续成功举办了三届，2017年正式升格为国家级博览会，现已成长为全球大数据发展的风向标和业界最具国际性、权威性的平台。国家对科学技术与创新成果的高度重视由来已久，而面对如今通信领域5G技术呼之欲出、人工智能与模式识别理论发扬光大的新格局，创新技术与成果在本次数博会上更是比比皆是。飞搜科技专注建设智慧城市，致力于人脸识别的深入发展与广泛应用，有信心乘着发展与创新的东风，在国内乃至国际智慧城市建设与模式识别领域留下自己的成果与高光时刻。

北京飞搜科技(http://www.faceall.cn/)成立于2015年，是一家专注于智能安防、视频图像大数据分析及人脸识别的高科技公司，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司专注于人工智能，计算机视觉和深度学习的研发，并把研究成果应用到城市运营中，让城市更加安全，交通更加高效，生产更加智能、购物更加方便。公司力争在2020年底成为国内领先的智慧城市解决方案提供商。

目前，北京飞搜科技不仅在新疆等祖国大西北进行安防项目合作部署，在土耳其、捷克、法国等地也有飞搜的人脸识别项目。随着国家一带一路的政策的倡议，北京飞搜科技将会继续加大视频监控、安防工程、人体生物特征等领域的研究，为更多的政府企业提供技术和产品解决方案。在产业级人工智能应用领域，北京飞搜科技已经取得了一些成绩，在安防领域、金融领域，智慧园区领域、公共安全领域、电信领域以及移动互联网领域都有落地项目。