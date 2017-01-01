打造数字化人才培养新模式 成都大学新华三IT学院正式揭牌

2018年3月30日，由紫光旗下新华三集团主办的2018 NAVIGATE 领航者峰会在蓉城隆重举行。活动期间，成都大学、新华三大学、成都城投教育投资管理集团、紫光云数公司四家联合，深化校企合作，就合作共建成都大学新华三IT学院达成合作意向。

至顶网网络频道 03月30日 综合消息： 2018年3月30日，由紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）主办的2018 NAVIGATE 领航者峰会在蓉城隆重举行。峰会吸引了数千名各界精英汇聚一堂，通过2场主论坛、20余场领导力论坛、10,000平米展区全景展示了新华三集团在技术创新和行业场景化应用方面的领先性和创新性。



作为此次峰会领导力论坛之一，新华三大学深度校企合作分论坛就数字化人才培养进行了深入探讨。中共成都市委副书记、成都市人民政府市长罗强，成都市人民政府副市长刘筱柳，成都市人民政府秘书长、中共双流区委书记周先毅等领导出席了该分论坛。

（成都市与新华三集团教育战略合作签字仪式）

（成都大学新华三IT学院揭牌仪式）

活动期间，成都大学、新华三大学、成都城投教育投资管理集团、紫光云数公司四家联合，深化校企合作，就合作共建成都大学新华三IT学院达成合作意向，并举行了合作签字仪式和新华三IT学院的揭牌仪式。这一创新的产教融合新模式，开创了数字化人才培养的新路径。



作为新时代的数字化人才培养者，新华三大学始终承担着创新型企业大学的标杆职责和使命，并根据时代发展和技术变化的需求，不断推陈出新，创造新的人才培养模式。此次，在成都市政府的大力扶持下，成都城投教育投资管理集团、紫光云数与成都大学强强联手，合作共建成都大学新华三IT学院，通过新华三集团的技术支持，促进教学实践体系与行业技术及应用发展的动态融合，真正解决数字化人才培养和供给不足与产业人才需求之间的矛盾，推动教育与人才培养体系更好地服务于地方数字经济发展。

（成都市人民政府副市长刘筱柳致辞）

成都市人民政府副市长刘筱柳表示：“此次，城投集团、成都大学、新华三、紫光云数的合作，探索出了新时代产教融合的‘成都模式’，这将是数字化人才培养的良好开端和成功范例。”



成都大学党委书记罗波表示：“基于此次合作，院校教育将更好地借助企业的力量，获得对于市场需求的敏锐洞察和精准把握，培养出与数字经济发展和市场需求更匹配的专业人才。”



签约和揭牌仪式之后，新华三大学、各大院校领导还分享了各自关于数字化转型的最佳实践和真知灼见。其间，新华三大学执行校长李涛发表了题为“校企深度合作 融绘数字未来”的主题演讲，详细阐述了新华三大学深度校企合作解决方案崭新而丰富的内涵。李涛表示：“作为新华三大学最重要的业务模块之一，深度校企合作解决方案坚持‘共同规划、共同建设、共同管理、共同分享’的合作原则，打造产、学、研、工、创一体化的深度校企合作模式，面向院校提供端到端的数字化人才培养解决方案，促进产教融合，致力于成为院校数字化人才培养的最佳合作伙伴，践行企业在教育行业的社会责任和历史使命。”



打造卓越人才，融绘数字未来。新华三大学作为创新型的企业大学，秉承33年的长期积淀和优秀基因，聚焦数字化经济，以客户的多元化需求为导向，整合业务推出全新的数字化领导力、数字化专业赋能、校企深度合作、数字化实训四大解决方案，形成了完善的全通路人才培养体系，业务纵深和赋能范围再次扩展。

（新华三集团总裁兼首席执行官、新华三大学校长于英涛致辞）



新华三集团总裁兼首席执行官、新华三大学校长于英涛在论坛上对新华三大学的新征程送上寄语：“新华三将携手全中国的院校学府，共谱数字化人才培养的美好篇章！”未来，新华三大学仍将以成为中国数字化解决方案领域卓越的创新大学为目标，传播数字化解决方案知识，为各行业培养数字化转型的杰出创新人才，助力数字经济发展。



