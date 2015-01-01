于英涛：数字化解决方案需要“8个1”

3月30日，以“融绘数字未来”为主题的新华三2018 Navigate 领航者峰会在美丽的成都隆重举行。紫光集团联席总裁、新华三集团总裁兼CEO于英涛在当天的主旨演讲中，对数字化做出了新的诠释，指出数字化解决方案需要具备“8个1”。

3月30日，以“融绘数字未来”为主题的新华三2018 Navigate 领航者峰会在美丽的成都隆重举行。紫光集团联席总裁、新华三集团总裁兼CEO于英涛在当天的主旨演讲中，对数字化做出了新的诠释，指出数字化解决方案需要具备“8个1”，其中包括：洞察、连接、云、数据、人工智能、安全可信、生态、服务等8个层面，而这“8个1”也是构成新华三数字化解决方案的8大要素。

紫光集团联席总裁、新华三集团总裁兼CEO 于英涛

一个前提：洞察

于英涛讲到，源自33年的行业信息化建设经验，覆盖政务、金融、交通、医疗、教育、互联网等众多行业，通过几十年的深层交流及积累，赋予了新华三出众的行业洞察能力。

一个基础：连接

秉承新华三提出的大互联概念，于英涛认为完备的连接能力应该进一步提高网络连接效率，并降低企业IT运营成本。结合5G、物联网、大数据、人工智能等新技术领域，为海量数据的连接与传输提供坚实保障。本次新华三应用驱动网络再度得到升级，最新推出的AD-NET 3.0也从传输效率、运维成本、网络性能、平台兼容性等多个方面得到了全面提升。

一个平台：云

随着紫光云战略的发布，将形成紫光公有云+新华三私有云的云战略布局，将进一步发挥云网板块的协同效应与组织红利，以云平台为支撑，以运营服务为引擎，以生态发展为龙头，持续推动数字化转型与产业升级，提供从技术设备到私有云、混合云、公有云以及云生态的全栈式方案交付能力和最优的用户体验。

一种资源：数据

于英涛表示，新华三推出的高效数据引擎，将能够实现从平台级数据引擎向行业数据引擎的升级，通过大数据平台数据集模型算法+行业数据引擎的方式为行业应用提供有力的数据支撑。

一份安心：安全可信

变被动为主动，一直是很多安全厂商所寄予的一大心愿。于英涛认为，要改变传统的被动安全思维，用主动安全的理念和体系进行安全防护。而新华三的主动安全能力也将具备三大特点：强调对安全态势的整体把控、强调安全设备的协同联动、强调更积极的安全响应，以化解安全威胁。

一种工具：人工智能

如今AI已经成为所有科技类企业不可回避的话题，于英涛指出要构建完善的AI系统，将以业界最备整的IT基础设施产品，为AI解决方案的构建提供完整的硬件组合平台，支持主流开发框架，从而为AI打造一个坚实的基础。

一群伙伴：生态

于英涛表示，通过新华三与生态伙伴一起构建的中国最大的移动支付清算平台，以及中国第一个基于公安部最新标准建设的警务云平台，充分体现出新华三将数字化生态链引入客户平台，帮助客户实现数字化创新的全面数字生态汇聚能力。

一份保障：专业服务

新华三提出的全生命周期服务能力，主要由数字化转型咨询、到数字化解决方案，场景化架构设计，再到解决方案的专业化交付，以及一体化大运维所构成。从其服务类型可分为：基础服务、增值服务、技术咨询等几个部分。于英涛指出，其中最为核心的就是增值服务，将围绕IT应用开发与测试、IT架构的建设与集成 、IT运维与优化等多环节展开，为用户提供应用管理与测试服务、融合IT集成与转型服务，以及IT运维与运营三大类服务解决方案。

最后，于英涛用十分激昂的语调抛出：“数字化解决方案”就是创造数字世界的工具，作为“数字化解决方案领导者”，新华三就是您创造未来的最佳合作伙伴！