新华三服务升级 为数字化解决方案再添一角

如果说过去新华三更侧重于帮助用户解决基础设施带来的云、大数据的技术应用问题，那么现在新华三要帮助用户解决数字化转型中更多应用场景的问题。所以，从聚焦IT基础设施到数字化解决方案，“服务”在新华三后者的目标定位中发挥着关键的作用。

从“新IT解决方案领导者”到“数字化解决方案领导者”，新华三品牌Slogan的变化代表着背后技术与服务能力的转型和提升。如果说过去新华三更侧重于帮助用户解决基础设施带来的云、大数据的技术应用问题，那么现在新华三要帮助用户解决数字化转型中更多应用场景的问题。

所以，从聚焦IT基础设施到数字化解决方案，“服务”在新华三后者的目标定位中发挥着关键的作用，就像新华三集团总裁兼CEO于英涛在近日召开的2018 Navigate领航者峰会上说的那样：数字化解决方案需要具备“8个1”，其中之一是全生命周期的专业服务能力。

目前，新华三在技术服务方面围绕企业数字化转型所需的四大能力（数字化转型咨询能力、场景化架构设计能力、一体化大运维能力、专业化交付保障能力）推出了五大服务解决方案：数字化架构咨询；业务敏捷与专业测试；行业应用与集成；IT运维与运营；数据中心全生命周期服务。新华三集团联席总裁、技术服务部总裁黄智辉在接受至顶网采访时表示，这样的数字化服务能力保障了新华三在数字化不同的阶段扮演好引领者、赋能者与护航者的角色。

新华三集团联席总裁、技术服务部总裁黄智辉

新服务加速企业数字化转型

据了解，目前新华三的技术服务部由2000名技术专家和200名行业专家组成，这样庞大的服务团队由原来的技术咨询部和技术支持部整合而来。一个是面对行业与解决方案，一个是面对基础设施与交付，从去年12月份开始组建的技术服务部则是把这两个功能合并为一，黄智辉说，“我们把解决方案、基础设施架构的增值服务和最后交付的能力统一拉通，变为新华三整体的服务解决方案能力。”

在黄智辉看来，新华三目前已经具备行业领先的服务能力，以咨询服务来说，很多专家和方法论的沉淀源自原惠普中国，通过和H3C在CT和IT的整合，进一步丰富了新华三ICT服务解决方案的能力。“新华三已经是国内ICT基础设施架构上在产品和解决方案方面最全面的提供商之一，同样也具备了业界强大的服务能力。”

以面对大型企业和政府机构的数据中心全生命周期服务来说，新华三提供了从规划、设计、施工、验证到运维的专业级数字化服务。例如，从数据中心的规划咨询开始，就帮助用户梳理业务和IT基础架构的发展需求，制订未来10-15年数据中心规模的规划，其中包括数据中心的面积、用电规模、制冷量以及数据中心可靠性等级，并以此为基础制定支撑业务长期稳定发展的数据中心未来发展规划。

黄智辉强调，“新华三具备百行百业的深度洞察，我们对技术的预判能力、跟踪能力很强，再加之对紫光集团的借力，从而形成了研发、市场与技术服务的‘铁三角’。”

现在，技术服务部甚至成为新华三的创收部门。

发布五大服务解决方案新品

在此次2018 Navigate领航者峰会上，新华三在整体的服务解决方案基础上更新发布了五大服务解决方案产品，包括新IT架构咨询解决方案、数据中心验证服务3.0、新型智慧城市解决方案、U-Center智能运维解决方案2.0以及新一代精益自动化测试解决方案。

以新IT架构咨询解决方案来说，它覆盖IT基础架构各领域，包括混合云、大数据、服务器、存储、网络、安全、运维、业务连续性、迁移等。帮助用户全面提升基础架构能力，构建更具成本效益，更灵活、弹性和高可用的基础架构。黄智辉指出，新华三在此方面有超过20年的架构咨询规划经验，拥有2000多个咨询规划案例、1000多个容灾案例，以及5000多次的容灾切换演练的经验积累。

新型智慧城市解决方案可以被认为是新华三技术服务部门的产品线，作为超过10年的中国智慧城市数字化解决方案提供者，新华三摸索出一套紧贴国家体系同时专注落地实效的2-3-3（两中心、三体系、三场景）实现框架，包括城市管理运营中心、城市公共信息大数据中心，建设管理体系、运维管理体系与安全保障体系，以及满足智慧城市中市民、政府与企业三大场景需求。

新一代精益自动化测试解决方案是助力企业快速、高质量的交付数字化产品，它使用分层验证的方式，帮助用户更早地发现创新失败并及时掉头。新一代精益自动化测试解决方案全面替代手工，自动化测试覆盖率超过80%，测试执行周期缩短60%以上，脚本维护成本降低超过50%。

此外，数据中心验证服务3.0、U-Center智能运维解决方案2.0则对原有方案版本进行了全新升级。

新华三希望通过不断完善和领先的技术服务能力满足用户对于前瞻性、场景化、敏捷性、智能化和一站式的数字化服务需求。黄智辉强调，新华三致力于成为“数字化转型服务领导者”，并成为客户数字化转型过程中最可信赖的合作伙伴。